Questa soluzione poi non vale esclusivamente per la versione Web dell'app, ma anche per quella Desktop: andiamo a scoprirla, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come disconnettere WhatsApp Web da PC, Android e iPhone .

C'è però un punto che vi dà particolarmente fastidio: quando premete il tasto Invio sulla tastiera inviate il messaggio invece di andare a capo . Nessun problema: andiamo a vedere come andare a capo su WhatsApp Web (e non solo) , perché c'è un semplice trucchetto che vi consente di superare questo ostacolo.

WhatsApp Web è una soluzione comodissima per utilizzare la popolare app di messaggistica, in quanto vi consente di comunicare con i vostri contatti da computer, senza dover installare nessuna app e magari in una finestra rimpicciolita sullo schermo per non dare troppo nell'occhio al lavoro.

Come andare a capo su WhatsApp Web da PC

Siete soli usare WhatsApp sul telefono, che sia Android o iPhone, e quindi abituati che per andare a capo (per esempio quando volete inserire un link) basta toccare il tasto Invio sulla tastiera, mentre per inviare il messaggio bisogna toccare l'icona a forma di aeroplanino di carta alla destra del campo di testo.

Semplice e veloce.

Purtroppo, quando avete avviato WhatsApp Web su un computer vi siete accorti che premendo il tasto Invio sulla tastiera sortirete lo stesso effetto che otterrete cliccando sul pulsante a forma di aeroplanino di carta a destra del campo di testo. Ovvero invierete il messaggio.

Giusto come promemoria, WhatsApp Web è la versione web di WhatsApp che consente agli utenti di inviare e ricevere messaggi dai browser del computer, senza la necessità di installare programmi. Questo è comodo in caso stiate usando un computer non vostro, come quello del lavoro, o un computer con un sistema operativo non supportato dall'app Desktop di WhatsApp (per esempio Linux).

Avviare WhatsApp Web è semplicissimo: basta andare sul sito del servizio, poi prendere in mano il telefono su cui avete attivato l'account principale di WhatsApp (vi ricordiamo che potete utilizzare la piattaforma su un massimo di quattro dispositivi per account).

In caso sia un telefono Android, toccate l'icona con tre puntini in alto a destra, mentre se si tratta di un iPhone toccate la voce Impostazioni in basso a destra.

Ora indipendentemente dal dispositivo toccate la voce Dispositivi collegati e poi in alto il pulsante Collega un dispositivo. Autenticatevi, inquadrate con la fotocamera del telefono il codice QR apparso sul computer e attendete che le chat si sincronizzino.

Ma torniamo al nostro problema. Avete attivato WhatsApp Web, selezionato una chat e avete iniziato a scrivere un messaggio. Ora volete andare a capo per inserire una seconda riga nella conversazione, ma come fare?

Come abbiamo detto, da telefono basta toccare il tasto invio sulla tastiera virtuale del dispositivo, ma da computer non funziona, in quanto premendo il tasto Invio sulla tastiera invierete il messaggio. Questo vale anche se state usando un computer Windows con schermo touch e tastiera virtuale, come un Microsoft Surface Pro.

In questo caso dovete utilizzare un "trucchetto", ovvero tenere premuto il tasto Maiusc (Shift), sinistro o destro, e poi premere il tasto Invio sulla tastiera.