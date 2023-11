Come applicare effetti vintage alle foto con le app

Con l'era digitale la fotografia è diventata un hobby aperto a tutti, anche a chi non può permettersi macchine fotografiche di lusso. Tutto quello che non si può fare con una buona conoscenza della macchina o dello smartphone, al giorno d'oggi, si può fare infatti con la postproduzione. In questa guida andiamo ad elencarti tutti i modi per applicare effetti vintage alle foto utilizzando delle applicazioni utili, quelle che a nostro avviso sono le migliori sul web. Grazie a qualche effetto particolare, sarai in grado di riprodurre scatti effetto compatto, polaroid o seppia, senza dover essere un asso di Photoshop e con un'ottima resa finale. E soprattutto, senza dover utilizzare le macchine fotografiche vintage, con tanto di rullini costosi o pellicola fotografica quasi introvabile (a prezzi improponibili).

Indice

Usare le app per rendere più vintage le foto

La soluzione più rapida e più intelligente per rendere vintage una foto è quella di applicare un effetto utilizzando una app. Non solo in questo modo si mantiene tutta la qualità e la risoluzione della foto originale, sicuramente migliore di quella scattata con una macchina d'epoca. Si può anche spaziare e fantasticare un po', per creare il miglior effetto possibile senza dover scegliere prima il modo in cui realizzare uno scatto. Così devi solo scattare e farti guidare dall'estro creativo: all'effetto retrò ci pensi dopo! Se vuoi dare un tocco vintage alle tue foto dovrai fare attenzione a: Saturazione

Esposizione

Contrasto

Effetti grafici particolari Andiamo a vedere alcune delle migliori applicazioni disponibili su Play Store ed Apple Store per realizzare le tue prossime foto vintage.

8mm Vintage Camera

8mm vintage camera è considerata una delle migliori applicazioni per applicare effetti vintage alle foto. La sua interfaccia è comoda, semplice ed intuitiva e ti permette di accedere a una grande quantità di funzioni che possono "vintagificare" una foto, o addirittura un video. Quest'app è davvero perfetta per chi ha registrato un video con la videocamera tradizionale, o scattato una foto, e adesso desidera post produrla con effetti retrò per renderla ancora più accattivante o tematica. L'applicazione 8mm vintange camera offre filtri, lenti differenti e di diverse tipologie, aggiunge pellicole ed effetti di disturbo per creare quelle classiche atmosfere un po' sfocate delle ambientazioni fotografiche dei tempi passati. La sua facilità di utilizzo la rende davvero un asso nella manica di chi vuole giocare con gli effetti d'un tempo. Grazie alla funzione proiettore, 8mm vintage camera ti permette anche di realizzare dei video in stile film muto, per dare una svolta divertente e retrò ai tuoi contenuti senza romperti la testa sui programmi di grafica avanzata.

Afterlight

Se sogni di creare foto dall'aspetto tipicamente vintage con i mezzi moderni, Afterlight è l'applicazione che fa per te. Con questa applicazione puoi aggiungere fasci di luce, graffi e conferire a ogni scatto un aspetto antico, rovinato, polveroso e un aspetto degno della bancarella dell'antiquario. La foto perfetta non è quella che bilancia ogni elemento tra luce ed esposizione: è la foto che gioca con i piccoli difetti e li rende caratteristiche uniche nel loro genere. Afterlight ti aiuta in questo e molto altro: ad esempio, ti permette di lavorare in maniera egregia con le foto paesaggistiche. Le moltissime opzioni di editing ti faranno sentire proprietario ed esperto di una macchina fotografica vecchio stile. E così ogni scatto assume il buon sapore di una volta! Afterlight è considerato un piccolo Photoshop sempre a portata di mano, a patto che tu abbia un buon smartphone a disposizione. In particolare, Afterlight 2 è una revisione completa per iPhone e iPad che ti aiuta e ti guida verso foto sempre più belle e più personalizzate.

Vintage Retrò Camera

Tra le molte opzioni a disposizione di chi vuole applicare effetti vintage alle foto usando le App c'è anche Vintage Retrò Camera. Puoi accedervi anche dal login di Facebook, e da qui puoi configurare tutte le specifiche che sanno rendere davvero vintage le tue fotografie. Pensiamo ad esempio allo zoom preciso o alla configurazione del flash. Anche l'interfaccia di Vintage Retrò Camera ha qualcosa del tempi passati, ed è bella così: avrai l'impressione di configurare una macchina fotografica vecchio stile, ma con la comodità di un'applicazione. Inoltre, grazie alla connessione con Facebook, potrete condividere direttamente i vostri lavori migliori sui social media.

VSCO

VSCO è disponibile per tutti i sistemi operativi per smartphone e consente di modificare gratuitamente le foto grazie a un'interfaccia semplice e intuitiva. Puoi scattare foto dall'applicazione o con la fotocamera normale, e importando il rullino sull'app sarai sempre in grado di modificare le immagini per "invecchiarle" al punto giusto. VSCO è l'app giusta per tutti i tipi di post produzione dinamica. Questa straordinaria applicazione, infatti, ti permette di accedere a un'ampissima galleria di filtri standard e strumenti di regolazione per l'esposizione, la saturazione, il contrasto e quant'altro. Rendere vintage una foto non è affatto difficile, ma il risultato perfetto può richiedere un po' di tempo e tanta passione per il proprio obiettivo. Una volta scaricata una di queste App, non dovrai fare altro che sperimentare e divertirti. Il senso delle fotografie, dopotutto, è proprio questo: la grande quantità di customizzazioni che le rendono uniche e davvero tue.