Ovviamente, non appena doveste collegare il telefono a un'auto compatibile, con o senza cavo, Android Auto si attiverà. Ma potrete vederlo e sfruttare le sue funzioni solo dallo schermo della vettura, e non dal telefono.

Android Auto è infatti una soluzione pensata per diminuire le distrazioni alla guida e consentire l'accesso a una serie di strumenti . Tra questi, la navigazione, i messaggi, la musica e anche alcune app da utilizzare ad auto ferma come i giochi. Ma Google ha deciso di non renderla più accessibile dal telefono, e questo proprio in concomitanza con un importante aggiornamento.

Per questo Google ha pensato a Google Maps o Modalità alla guida , anche se quest'ultima è stata molto ridimensionata a inizio 2024. I sistemi di infotainment delle auto non sono infatti granché, ed è per questo che molti si affidano ad Android Auto.

In realtà Android Auto è sempre presente nel telefono, solo che adesso non è possibile aprirlo come interfaccia per navigare mentre si guida solo con lo smartphone.

È naturale quindi che vi chiediate come aprire Android Auto sul cellulare , perché non trovate più l'icona dell'app.

Indice

Cos'è Android Auto

In questo modo, non bisogna distogliere gli occhi dalla strada per ottenere le informazioni di cui si ha bisogno . Che sia ottenere indicazioni stradali, mettere un brano musicale, inviare un messaggio o fare una chiamata.

Lo strumento funziona grazie a un'app integrata nei telefoni Android (non Android Go Edition). Quando il cellulare è collegato al veicolo, tramite cavo o in modalità wireless, basta dare le autorizzazioni necessarie. A questo punto, sullo schermo di infotaiment si vedrà proiettata un'interfaccia apposita.

Android Auto è un'interfaccia che sostituisce il sistema di infotainment della vostra auto e offre in genere molte più funzioni. Tra queste, la possibilità di utilizzare navigatori avanzati come Maps o Waze, controllare la musica o effettuare chiamate.

Perché non c'è l'app Android Auto sul cellulare

Android Auto è quindi un'interfaccia per veicoli, ma perché non vediamo più l'icona per avviarla dal telefono? La storia di Android Auto è piuttosto lunga, e ricapitolarla ci serve per rispondere a questa domanda. Lo strumento è stato lanciato nel 2015, e nel 2016 Google ha aggiunto un'icona nel cassetto delle app. Questo consentiva di avviarla come app qualsiasi dal telefono.

In questo modo, poteva essere usata come interfaccia per la navigazione anche non collegata allo schermo di un'auto. Questo era particolarmente utile per utenti che non fossero dotati di una vettura compatibile con lo strumento.

Nel 2019 venne però annunciata la Modalità alla guida di Assistant, introdotta lentamente a partire dal 2020. Segno che qualcosa stava per muoversi. A maggio 2022, Google annunciò la nuova interfaccia Coolwalk, che sarebbe stata rilasciata gradualmente tra fine 2022 e 2023. L'idea era semplificare l'esperienza utente, e sopratutto renderla più adattabile ai diversi formati degli schermi delle auto. Sia per quanto riguarda l'orientamento, che per le proporzioni.

In questa nuova visione di Android Auto, l'app autonoma per smartphone non doveva più esistere. Per questo motivo, dopo averla eliminata dai telefoni con Android 12, a giugno 2022 venne soppressa in favore di Modalità alla guida.

Da quel momento, chiunque avesse provato ad avviare l'app si sarebbe trovato di fronte alle impostazioni dello strumento. Qui gli sarebbe stato mostrato il seguente messaggio:

Android Auto è ora disponibile solo per gli schermi delle auto