Come aprire un canale YouYube

Vediamo come fare, da telefono o computer, oltre ad analizzare alcuni aspetti su come creare un canale privato, aziendale, per bambini e come monetizzare. Non perdiamo altro tempo e scopriamo tutti questi aspetti, e anche se non riuscirete a diventare famosi YouTuber, avrete comunque la soddisfazione di aver pubblicato qualcosa di vostro sul Web! Ma prima, non scordatevi di dare un'occhiata al nostro approfondimento su come funziona YouTube Clip .

Ma come aprire un canale YouTube ? Anche se, vista l'incredibile pervasività di YouTube potrebbe sembrare un passo importante, la creazione di un canale è un processo incredibilmente semplice, e in pochi minuti potrete caricare i vostri video.

Avete qualcosa da dire e volete trasmetterlo alla più ampia platea possibile? Allora sicuramente YouTube è una delle piattaforme da scegliere, sia che vogliate pubblicare guide per Photoshop o Excel , recensioni di cappottini per cani oppure pubblicizzare la vostra azienda.

Indice

Come aprire un canale YouTube

Qui potete personalizzare la vostra immagine di profilo (cliccando su Carica immagine), il nome (digitando nel campo Nome) e l'Handle, ovvero un nome che può essere usato dagli utenti per menzionarvi nei commenti, proprio come avviene sui social o sulle app di messaggistica, e che apparirà anche negli Shorts e nei risultati di ricerca.

Una volta che avete selezionato l'account corretto , cliccate in alto a destra nuovamente sull'icona del vostro profilo, poi selezionate la voce Crea canale o cliccate su YouTube Studio (è lo stesso), e nella finestra che si apre avrete la possibilità di modificare le impostazioni relative al vostro profilo, ovvero come vi vedranno gli altri.

Per prima cosa, andate sul sito di YouTube e cliccate in alto a destra su Accedi, per poi inserire i dati del vostro account Google. In caso abbiate già effettuato l'accesso ma vogliate cambiare account, cliccate sull'icona del vostro profilo in alto a destra, poi selezionate la voce Cambia account e cliccate sull'account corretto o su Aggiungi account , per esempio quello che avete creato appositamente per il vostro canale.

Ora non vi resta che immettere una password (segnatevela, perché vi servirà per accedere al vostro account), confermatela e cliccate su Avanti.

A questo punto potete scegliere se sfruttare il vostro account preesistente o crearne uno apposito da utilizzare solo per il vostro canale YouTube , il che potrebbe essere comodo per non mischiare le cose (o comunque crearne uno in caso non abbiate un account Google).

Ma in caso vi stiate chiedendo se potete aprire un canale YouTube senza account Google, sappiate che non è possibile. Dovete per forza utilizzare o creare un account Google.

Il primo passo da compiere però è creare un account : se avete un account Google , che usate per esempio per Gmail e per utilizzare il vostro smartphone Android, avete infatti anche un account YouTube che potete sfruttare per accedere alle vostre impostazioni e preferenze di visualizzazione della piattaforma e potete utilizzare per creare un canale.

La voce Video in primo piano per gli iscritti è un video da guardare per gli abbonati, e non viene mostrato nella parte superiore della pagina per gli abbonati che l'hanno guardato. In genere è il video migliore o più popolare.

Lo strumento, dotato di un proprio sito e un'app separata (per Android o iOS ), mette a vostra disposizione una serie di strumenti per creare un canale di successo. In alto, sotto Personalizzazione del canale , alla voce Layout potrete aggiungere un trailer del canale per i non iscritti, un video che dia una buona idea su cosa si possano aspettare dai vostri contenuti.

Sotto al vostro nome, vedrete il pulsante Personalizza canale. Cliccandoci sopra, accederete anche a YouTube Studio, una piattaforma pensata specificatamente per i creatori di contenuti su YouTube, e consente non solo di pubblicare i video, ma anche di interagire con i follower e analizzare le metriche di visualizzazione. Potete accedervi anche cliccando sull'icona di profilo in alto a destra e poi selezionare dall'elenco YouTube Studio.

Se in alto invece cliccate su Branding, potrete impostare la vostra immagine di profilo (in caso non l'abbiate già fatto), il banner che verrà visualizzato nella parte superiore del canale, e la filigrana da apporre sui video, in modo da avere una presenza del vostro marchio più forte.

A fianco di ogni voce, sono indicate le dimensioni ottimali per l'immagine e troverete la voce Carica per caricarla direttamente sul canale.

Sempre in alto, cliccate su Informazioni di base e potrete cambiare l'handle e la descrizione. La descrizione è limitata a 5.000 caratteri, quindi avete un po' di spazio per essere creativi, e tenete presente che viene visualizzata nella sezione Informazioni dei canali e dei risultati della ricerca.

Inoltre, considerate di aggiungere link a social media come Facebook, X o Instagram, oltre alle vostre informazioni di contatto in modo che tutti possano contattarvi via email per domande e collaborazioni.

Quando è tutto pronto, cliccate sul pulsante Pubblica nell'angolo in alto a destra e il vostro canale YouTube sarà accessibile a tutti, ma prima vorreste forse sapere come caricare un video, giusto? Semplicissimo, cliccate sul pulsante Carica video e potrete selezionarli dal computer.

E una volta che ne avete caricato uno, potete utilizzarlo come base per gli altri video, in modo da non dover riscrivere una serie di dettagli come la descrizione o altro, tramite Dettagli di riutilizzo.

Da telefono

Volete invece creare un canale YouTube da app per dispositivi mobili? In questo caso, installate l'app sul vostro telefono, Android o iPhone (o anche tablet), ed effettuate l'accesso con l'account corretto. In caso vogliate cambiare canale, toccate l'icona del vostro profilo in basso a destra, poi selezionate la voce Cambia account e scegliete quello corretto.

Adesso per creare un canale, toccate l'icona del vostro profilo in basso a destra, poi cliccate su Crea un canale sotto il vostro nome in alto.

Nella pagina successiva, potete scegliere come appariranno alcuni aspetti del vostro canale, ovvero la vostra immagine di profilo, il vostro nome e l'handle. Cliccate su Crea canale e il canale sarà creato.

Ora da qui cliccate sull'icona a forma di matita a destra e potrete aggiungere un'immagine per il banner, scrivere una descrizione e poco altro. Dalla pagina principale di gestione del canale, potete anche controllare alcune metriche sul canale (icona a forma di grafico) e aggiungere i video cliccando in basso su Crea.