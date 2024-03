Come aprire un conto su Revolut

Siete alla ricerca di una banca online per aprire un nuovo conto? Sicuramente avrete sentito parlare di Revolut e state valutando questa opzione, non è così? Ottimo, in questo caso dovete sapere che vi trovate nel posto giusto in quanto vi stiamo per fornire delle informazioni utili su questa banca. Nei paragrafi a seguire vi spiegheremo come fare per aprire un conto su Revolut e come poterlo utilizzare.

Se vi abbiamo incuriosito a sufficienza, allora ritagliatevi un po' di tempo da dedicare alla lettura di questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi. Troverete le istruzioni nel dettaglio relative a come aprire un conto Revolut. Perché non eseguirle proprio mentre ve le illustriamo? In particolare se avete deciso di affidarvi a Revolut. In questo modo riuscirete subito nell'intento e non rischierete di commettere degli errori al momento di farlo in autonomia. Dunque, che ne dite, siete pronti per iniziare?