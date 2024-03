Come aprire file p7m

Sicuramente vi sarà capitato di ricevere un file p7m (ovvero con estensione .p7m) via email, da un architetto, un avvocato o qualunque professionista, oppure da un qualche ente appartenente alla pubblica amministrazione. Ci avete cliccato sopra fiduciosi, pensando che si potesse aprire come se fosse stato un PDF, ma niente da fare: è richiesto un programma apposito. Ma cosa sono e soprattutto come aprire i file p7m? Andiamo a vedere come fare online, da computer (che sia Windows o Mac) e telefono (Android o iOS), ovviamente gratis, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento sui migliori programmi per aprire PDF e modificarli.

Indice

Cosa sono i file p7m

I file p7m sono un tipo di file, come un PDF o un file Word, a cui è stata applicata la firma digitale, ovvero una firma elettronica qualificata dal valore legale (qui trovate il nostro approfondimento su come funziona e come si usa). Il documento firmato in questo modo, attraverso uno strumento apposito come una smart card o un token USB, identifica il firmatario e garantisce il collegamento con i dati sottoscritti. La modalità con cui viene aggiunta la firma si chiama CAdES (Cryptographic Message Syntax Advanced Electronic Signature), che genera quella che viene chiamata busta informatica, ovvero un contenitore contenente la firma e il documento firmato, con estensione .p7m, aggiunta all'estensione originale del file. Questo file può contenere qualsiasi tipo di formato (quindi non solo PDF, ma anche file audio, ad esempio) e non può essere modificato, quindi è utile in situazioni di deve garantire l'integrità del documento e della firma apposta. Ma una volta che ci è stato mandato come aprire un file p7m? Come avrete avuto modo di notare, è necessario un programma apposito, perché quelli preinstallati sul computer o sul telefono non sono in grado di riconoscere questo formato. Se avete creato voi la firma digitale, non dovete fare altro che utilizzare lo stesso programma che avete usato per apporla, mentre se, come più probabile, avete ricevuto il documento e non sapete come fare, potete utilizzare tre tipi di strumenti: un sito, un programma da installare sul computer, o un'app da installare sul dispositivo mobile, telefono o tablet. Tutti gratuiti. Alcune di queste soluzioni sono disponibili sull'apposita pagina di AgID (Agenzia per l'Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri) nella quale è presente un elenco dei software e dei servizi online per l'apertura dei file p7m, ma tenete presente che non è aggiornata da diverso tempo.

Come aprire file p7m online gratis

Online sono disponibili diversi siti da utilizzare per aprire un file p7m online e quindi senza la necessità di scaricare un programma apposito. Questi strumenti vi consentiranno di convertire il file p7m in un PDF, che poi potrete aprire con un qualsiasi programma che avete a disposizione per leggere i file di questo tipo. Gli strumenti consigliati da Agid sono: lo strumento del Consiglio Nazionale del Notariato

InfoCert, in grado anche di verificare anche le firme PDF (PAdES)

Namirial, che oltre a essere in grado di verificare anche le firme PDF (PAdES), può verificare anche le firme basate su certificati rilasciati da certificatori qualificati stabiliti nell'Unione Europea

Comped, che ha le stesse funzioni di Namiral Vediamo come usare due dei più popolari, InfoCert, PosteCert e CompEd, tenendo presente che questi strumenti, pur garantendo la cancellazione dei vostri dati, non sono da utilizzare per documenti riservati. Per questi è opportuno utilizzare strumenti da installare sul dispositivo, come le app o i programmi. Con PosteCert PosteCert è la piattaforma di Poste Italiane deputata agli strumenti per garantire la sicurezza delle operazioni online, come la Posta Elettronica Certificata e la Firma Digitale. Il sito PosteCert offre anche una sezione gratuita per la verifica della firma digitale, che vi permette appunto di aprire un file p7m. Per usarlo, recatevi sul sito del servizio e cliccate sul pulsante blu Scegli un file firmato. Si aprirà una finestra del gestore file del computer (Esplora File su Windows o il Finder sul Mac), che utilizzerete per andare nella cartella dove è localizzato il file p7m da aprire (se lo avete ricevuto via email, dovrete scaricarlo sul computer).

Cliccate su Carica e poi sul pulsante Verifica in basso a destra. A questo punto il programma controllerà la presenza della firma digitale sul documento e vi darà la possibilità di aprire il file in modo da poterne leggere il contenuto. Tutto quello che dovete fare è cliccare su Report PDF e poi selezionare il pulsante Documento: il Verificatore On Line vi darà la possibilità di scaricarlo e potrete leggerlo normalmente. Con InfoCert Come vedete, è semplicissimo aprire un file p7m. Se volete sapere come aprire un file con InfoCert, sappiate che la piattaforma mette a disposizione un servizio del genere, sia online che sotto forma di programma per computer, ma purtroppo online consente solo di verificare la validità della firma e non di convertire il file in PDF e quindi di aprirlo (come invece era possibile un tempo).

Vediamo comunque come funziona il sito. Tutto quello che dovete fare è andare a questo indirizzo, scorrere verso il basso e cliccate sul collegamento Carica un file nel riquadro sotto Verifica ora il tuo documento. Ora scegliete il file con estensione .p7m che volete aprire utilizzando la finestra del gestore file del vostro computer e cliccate su Apri. Il sistema verificherà la correttezza del file e mostrerà un'icona verde, poi cliccate su Accetto e verifico, al che InfoCert verificherà la firma. Poi cliccate sul pulsante in basso Scarica il report per ottenere il report (lo stesso che vi viene mostrato nella pagina). CompEd In alternativa, vi consigliamo il servizio di CompEd, che consente di verificare e aprire i documenti. Per usarlo, andate sul sito della piattaforma e mettete la spunta a Accetto le limitazioni, continua. Poi cliccate su Seleziona File o Usa Drag-n-Drop, scegliete il file e cliccate su Carica: il file verrà convertito e potrete scaricarlo cliccando sui tre puntini in alto a sinistra. Selezionate l'icona con la freccia verso il basso e scegliete dove scaricarlo sul dispositivo.

Come aprire file p7m su Android e iPhone gratis

Sempre più spesso si opera da telefono e può capitare di ricevere un'email e voler leggere l'allegato al volo. Con un PDF è questione di attimi, ma come fare se l'allegato è un file p7m? Nessun problema, ecco un paio di app gratuite, compatibili con Android e iOS, che vi consentono di aprirlo. Firma Digitale Aruba Aruba è uno degli operatori più attivi nel settore sei servizi online, che si tratti di PEC, SPID, o anche firme digitali. La sua app Aruba Firma Digitale è una soluzione gratuita e molto semplice per verificare e aprire i file p7m. Tutto quello che dovete fare è installarla sul vostro dispositivo Android, iPhone o iPad e avviarla. Successivamente, accettate i termini di utilizzo e toccate il pulsante Prosegui. A questo punto, passate le schermate introduttive e toccate in basso a sinistra la voce Inizia. Toccate in basso la voce Salta configurazione firma, poi toccate Salta configurazione marca e scegliete se disattivare o meno l'interruttore di fianco a Proteggi l'accesso all'app, per poi toccare Chiudi (ma potete lasciarlo anche attivo, per una maggiore sicurezza). Nella schermata principale, toccate in basso il pulsante "+" e toccate Carica file. Ora andate a trovare il file p7m che avete scaricato dall'email sul dispositivo (non basta che sia sull'email, dovrete scaricarlo fisicamente). Toccatelo e verrà aggiunto ai file nella Home, poi toccate l'icona con tre puntini di fianco al nome del file e selezionate la voce Estrai contenuto (se volete invece verificare la firma toccate Verifica).

L'app estrarrà il file e potrete aprirlo come un normale PDF, se presenta questa estensione. GoSign GoSign è l'equivalente di Aruba Firma Digitale, ma sviluppato da InfoCert. Per usarlo, non dovete fare altro che scaricare l'app sul vostro dispositivo Android dal Play Store o su iPhone dall'App Store. Successivamente, avviate l'app e date il consenso ad accedere alla posizione e a connettersi ai dispositivi vicini, poi toccate in basso il pulsante Inizia e scorrete le schermate introduttive verso sinistra fino a toccare il pulsante Chiudi in basso. Nella schermata iniziale, toccate la scheda Carica un documento e andate a trovare il file con estensione .p7m che avete scaricato dall'email. Toccatelo e l'app identificherà subito le informazioni sul documento. Nella schermata che appare toccate il pulsante Verifica la firma del documento se volete verificare la firma o Estrai il contenuto del documento per estrarne il contenuto.

In basso vedrete una finestra di conferma, che vi indicherà come il documento sia stato aggiunto alla cartella Estratti, che si aprirà automaticamente per voi. Ora toccate l'icona di condivisione a destra ("<") e scegliete l'app con cui aprirlo, oppure potete rinominarlo toccando la "I".

Come aprire file p7m su PC Windows e Mac gratis

Un altro modo per aprire i file p7m è di installare un programma apposito sul computer. Quelli più utilizzati sono gli stessi dei servizi che abbiamo visto per Android e iPhone, ovvero Aruba, ArubaSign, e InfoCert, con GoSign. Questi programmi sono disponibili per tutte le piattaforme, ovvero Mac, Windows e anche Linux, e ovviamente sono gratuiti: vediamo come usarli. Con Aruba ArubaSign è il programma di Aruba per la firma digitale o, come nel nostro caso, la verifica e l'estrazione di un file firmato. Aruba è una delle maggiori piattaforme italiane per i servizi online, quindi i suoi strumenti sono assolutamente sicuri, oltre a essere usati da milioni di persone. Per scaricare ArubaSign, andate sul sito relativo agli strumenti per la gestione della Firma Digitale Aruba, poi cliccate in basso sulla voce Software per firmare. Qui cliccate su Scarica e selezionate la versione per il vostro sistema operativo. A download completato, potete installare il programma. Su Windows, premete i tasti Windows + E, poi cliccate a sinistra su Download e a destra cliccate due volte sul file ArubaSign (è in formato .msi). Si aprirà una finestra di installazione, leggete le Condizioni di utilizzo e mettete la spunta a Confermo di aver preso visione e di accettare integralmente le Condizioni Generali di utilizzo. Poi cliccate su Avanti, attendete la fine dell'installazione e se volete lasciate la spunta a Avvia ArubaSign, per poi cliccare in basso su Fine. Da Mac, cliccate sul Finder (l'icona con la faccina nel Dock), cliccate a sinistra su Download e cliccate due volte sul pacchetto .dmg. Trascinate l'icona del programma nella cartella Applicazioni, poi andate nella cartella Applicazioni e cliccate su ArubaSign con il tasto destro del mouse. Selezionate Apri per avviare il software. Adesso ArubaSign aggiornerà i certificati, poi concludete il tour introduttivo e nella schermata principale cliccate in alto a destra su Verifica, poi cliccate su Seleziona documenti e selezionate il file p7m che volete aprire (o trascinatelo nella finestra direttamente).

Adesso il programma verificherà la firma, dopodiché potete estrarre il documento cliccando in alto su Estrai documento o su Apri documento. Con GoSign (Dike) In alternativa, come da telefono, se volete sapere come aprire file p7m con Dike potete utilizzare GoSign, il software di firma digitale e verifica di InfoCert che ha sostituito Dike. Per scaricarlo, andate sul sito di download dello strumento e cliccate sul link corrispondente al sistema operativo del vostro computer, Windows, Mac o Linux. Da Windows, cliccate due volte sul file scaricato, accettate i termini di utilizzo e selezionate il pulsante Installa. A installazione completata, cliccate su Fine e il programma si avvierà. Da Mac, cliccate due volte sul file .dmg, poi trascinate l'icona del programma nella cartella Applicazioni. Adesso entrate nella cartella Applicazioni, individuate GoSign e cliccateci sopra con il tasto destro del mouse, poi selezionate Apri. Una volta avviato GoSign, consentite l'accesso alle reti e cliccate in basso su Continua senza accedere, per poi scegliere se accettare l'utilizzo dei dati di servizio. Nella schermata iniziale, vedrete diverse schede: cliccate su Verifica, poi selezionate il file da verificare e il programma vi dirà se la firma è verificata o meno.

A questo punto potete estrarlo cliccando sul pulsante Estrai, selezionate dove estrarlo e cliccate su Salva.

Come convertire file p7m in PDF

Volete sapere come convertire i file p7m in PDF? In questo caso sappiate che potete utilizzare benissimo uno degli strumenti sopra indicati, che sia online, da app per dispositivi mobili o programma per computer. Come abbiamo spiegato nel primo capitolo, infatti, il file p7m è una sorta di busta informatica in cui è contenuto un qualsiasi tipo di file firmato digitalmente attraverso uno strumento apposito, e la firma che serve per firmarlo. Uno dei formati più comuni per questo tipo di documenti è il file PDF, che potrete riconoscere perché il file p7m avrà un'estensione del tipo .pdf.p7m (quando si firma un documento infatti viene aggiunta l'estensione p7m al file firmato). Usando uno qualsiasi degli strumenti sopra indicati convertirete il file p7m in pdf, che potrete leggere comodamente con una delle app preinstallate nel vostro dispositivo (o una qualsiasi app che serva allo scopo).

Domande e risposte

Come si fa a leggere un file p7m? Se volete leggere un file p7m avrete bisogno di un programma, online, da installare su computer o anche su telefono, che estragga il file firmato dalla busta informatica. Online potete usare PosteCert, oppure potete usare gli strumenti da installare di Aruba e InfoCert, come indicato nella nostra guida