Vediamo come fare, all'esterno e all'interno oltre che per il controller, in modo da permettere alla vostra console preferita di funzionare sempre al massimo dell'efficienza senza perdere frame e consentirvi di spremerla ogni giorno. E già che siamo in tema, vi ricordiamo come registrare un gameplay su PS5 .

È per questo che potrebbe interessarvi, soprattutto quando iniziate a sentire un rumore della ventola un po' più marcato, sapere come aprire e pulire una PS5 .

Forse non ci pensate mai mentre giocate, ma la pulizia della PS5 è parte fondamentale del vostro rapporto con la console, tanto che Sony ha previsto delle intelligenti soluzioni per eliminare la polvere.

Indice

Come pulire a PS5 dalla polvere

Per questo motivo è importante effettuare regolarmente l'operazione di pulizia, che è estremamente semplice e non richiede investimenti particolari.

Come abbiamo anticipato in apertura, dopo un certo periodo di utilizzo potreste iniziare a sentire un certo rumore dalla vostra PlayStation: significa che si è accumulata un po' di polvere e sporco, magari sulle prese d'aria.

Se volete sapere come pulire la vostra PS5 dalla polvere, la prima cosa da fare è seguire i prodotti consigliati, quindi non liquidi saponati, che potrebbero infiltrarsi all'interno della console e danneggiare i componenti elettrici. L'alcol isopropilico è infatti indicato per la pulizia dei dispositivi in quanto evapora rapidamente, e quindi riduce il rischio di danni a qualsiasi parte elettrica.

È inoltre importante non utilizzare un aspirapolvere domestico, ma solo quelli a bassa potenza perché i primi sono troppo potenti e generano molta elettricità statica, che potrebbe potenzialmente danneggiare la console.

Sony ha pensato a facilitare la pulizia della sua ultima PlayStation, permettendo di smontarla facilmente senza invalidare la garanzia e dotandola di vaschette per raccogliere la polvere. Per quanto riguarda i controller, questi possono essere puliti senza doverli aprire, e lo stesso vale per gli analogici. Una parola sulla ventola: in caso vogliate pulirla, sappiate che invaliderete la garanzia perché dovrete accedere a una parte della console in cui in teoria non dovreste metterci mano.

Ma iniziamo con la pulizia più semplice, ovvero con la rimozione della polvere all'esterno. Per prima cosa, per pulire la PS5 dalla polvere dovete spegnerla completamente (e non metterla in modalità riposo) tenendo premuto per circa tre secondi il tasto di accensione.

La spia luminosa lampeggerà per alcuni istanti e poi si spegnerà del tutto. Rilasciate il pulsante di accensione.

Scollegate tutti i cavi, quello di alimentazione e di collegamento al TV o monitor, poi prendete la console e appoggiatela orizzontalmente su una superficie piana e stabile con il logo PS in alto a sinistra. In caso utilizziate il supporto svitate la vite, rimuovete il supporto, sistemate la vite nel foro apposito e tappatelo.

Date una prima pulita esterna alla console utilizzando il panno di microfibra asciutto, sulle due cover e sulle griglie. Su queste ultime, utilizzate uno spazzolino o il pennello per rimuovere eventuale polvere spingendola verso l'esterno. Procedete con calma, cercando di rimuovere la polvere incastrata anche nelle porte, in questo caso aiutandovi eventualmente con l'aria compressa e con il panno asciutto.

Se siete preoccupati di mantenere bianchi i pannelli laterali, Sony consiglia di non utilizzare alcun panno trattato chimicamente, di non spruzzare con sostanze chimiche o vernici e di non appoggiare il controller o l'auricolare sulla console stessa.

Questo dovrebbe aiutare a mantenerlo pulito.

A questo punto potete smontare le cover della PS5. Non c'è bisogno di armeggiare con viti: tutto quello che dovete fare è staccarle. Sempre con il logo PS in alto a sinistra rispetto a voi e con la console orizzontale, mettete il pollice sul logo PS e alzate leggermente il pannello laterale spingendo con la mano verso l'alto (potrebbe essere necessaria una certa pressione, perché la cover è fissata molto bene). Poi fatela scorrete verso di voi (lungo il lato lungo, dalla parte opposta rispetto al logo) fino a che non viene rimossa. Quando la cover è libera, sentirete un clic.