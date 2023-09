Ricevete tante email ogni giorno e volete fare un po' di pulizia nella vostra casella di posta elettronica ? Magari ricevete sullo stesso indirizzo email personali e di lavoro, oltre a newsletter e pubblicità varie. In questo caso potrebbe crearsi confusione e rischiereste di perdervi alcune comunicazioni importanti tra le numerose email in entrata. Se vi rivedete in questa descrizione e state cercando un modo per risolvere, allora dovete sapere che la vostra ricerca si conclude qui, perché stiamo per spiegarvi come fare. Se vi abbiamo incuriosito a sufficienza e state ancora leggendo, allora vi consigliamo di prendervi un po' del vostro tempo da dedicare ai prossimi paragrafi. A seguire troverete le istruzioni dettagliate di come archiviare email . Andremo a vedere come fare da Gmail , Outlook e Libero . Vi consigliamo di eseguire le istruzioni proprio mentre ve le illustriamo, in questo modo riuscirete subito a farlo e a imparare la procedura, senza rischiare errori e non dovrete ripetere la procedura dall'inizio.

Come archiviare le email da Gmail

La risposta è si. Per farlo dovrete solo fare riferimento al menù laterale, espandere per vedere tutte le voci e premere sul tasto Tutti i messaggi . Trovate le email che vi interessano, mettete il segno di spunta accanto a ciascuna di esse e fate clic su Sposta in posta in arrivo , presente in alto, indicato con l'icona della scatola con la freccia.

Utilizzate Gmail per ricevere la vostra posta elettronica ? Vediamo allora come archiviare le email su Gmail . Prima di tutto avviate il browser ed effettuate l' accesso a Gmail inserendo il vostro indirizzo di posta elettronica e la vostra password che avete scelto al momento della registrazione al servizio di Google . Poi fate clic sulla cartella di posta in arrivo presente sulla barra di sinistra. A questo punto trovate le email da archiviare e mettete un segno di spunta accanto a ciascuna di esse. Poi dovrete cliccare il tasto Archivia , che troverete a sinistra in alto, indicato con un'icona che rappresenta una scatola con la freccia che punta verso il basso. Semplice, vero? Vi starete chiedendo se è possibile riportare nella posta in arrivo una comunicazione che è stata archiviata.

Come archiviare le email da Outlook

Utilizzate Outlook per la vostra posta elettronica? Anche in questo caso potrete archiviare le comunicazioni che non volete vedere nella posta in arrivo. Come fare? Iniziate con l'avvio del browser che usate di solito, accedete ad Outlook ed effettuate il login con le credenziali scelte in fase di registrazione. A questo punto sarete nella schermata della posta elettronica. A sinistra troverete la cartella Posta in arrivo. Cliccateci su e trovate le email che avete intenzione di archiviare. Una volta trovata la prima dovrete selezionarla e poi pigiare sul tasto Archivia, che vedrete nella barra posta nella parte superiore.

Il messaggio sparirà immediatamente dalla Posta in arrivo. Poi dovrete solo ripetere l'operazione con le restanti email da archiviare. Se cambiate idea o archiviate una per errore potrete rimediare. In che modo? Selezionate la scheda Archivio dalla parte sinistra, fate clic sull'anteprima dell'email e premete sulla voce Sposta in. Indicate dove volete mandarla selezionando una delle opzioni nel menù che apparirà.