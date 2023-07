Come ascoltare 72 Seasons dei Metallica online

I Metallica sono tornati con un nuovo album . In questa guida scopriremo come ascoltare 72 Seasons online utilizzando le principali piattaforme di streaming.

72 Seasons dei Metallica, uscita e informazioni

Pubblicato il 14 aprile 2023, 72 Seasons è l'undicesimo album in studio dei Metallica (il gruppo musicale heavy metal).

Ascoltare 72 Seasons dei Metallica su Spotify

Successivamente, dovrete creare un account (inserendo le informazioni richieste) oppure effettuare l'accesso (digitando le credenziali). Per utilizzare tutte le funzionalità e ascoltare tutti i contenuti, gli utenti devono sottoscrivere un abbonamento .

Per trovare l'album, aprite Spotify, premete " Cerca " e digitate il titolo. Scegliete il risultato corretto e fate click su " Play ".

Ascoltare 72 Seasons dei Metallica su Apple Music

Music è la piattaforma di streaming musicale gestita da Apple . Gli utenti, sottoscrivendo l'abbonamento (10,99 euro al mese, con il primo mese gratuito per i nuovi abbonati), possono ascoltare liberamente tutti i contenuti, tra cui 72 Seasons dei Metallica.

Per creare un account, dovete collegarvi al sito web ufficiale e toccare " Accedi ". Altrimenti, aprite l'applicazione per smartphone e tablet.

Ascoltare 72 Seasons dei Metallica su Amazon Music

72 Seasons è disponibile anche su Amazon Music . I clienti Amazon Prime possono riprodurre in ordine casuale qualsiasi album, artista o playlist. Per ottenere l'esperienza completa, è necessario attivare Amazon Music Unlimited .

Non avete ancora sottoscritto un abbonamento ad Amazon Prime? Allora, prima di tutto, collegatevi al sito web ufficiale e premete "Iscriviti". Seguite le istruzioni sullo schermo per completare questa semplice procedura.

Utilizzare Amazon Music

Per utilizzare Amazon Music, potete scaricare l'applicazione ufficiale.

Aprite Google Play Store (per Android) o App Store (iOS/iPadOS). Utilizzate il campo di ricerca per individuare Amazon Music. Toccate "Installa" oppure "Ottieni". Dopo aver completato il download, avviate l'applicazione ed effettuate l'accesso al vostro account Amazon (digitando le credenziali). Per individuare 72 Seasons, premete "Trova" e digitate il titolo dell'album.

Potete anche collegarvi al sito ufficiale utilizzando un computer o un altro dispositivo.