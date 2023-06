Come ascoltare la radio gratis online

Se vi abbiamo incuriosito a sufficienza e state ancora leggendo, allora vi consigliamo di ritagliarvi un po' del vostro tempo e dimettervi comodi. Nei paragrafi di questa guida che abbiamo scritto appositamente per voi troverete varie opzioni da valutare per ascoltare radio gratis online . Magari provate subito questi metodi, in modo tale che possiate subito capire quale vi piace di più e quale fa al caso vostro.

Vi piace la musica e vi ritrovate ad ascoltare spesso la radio quando siete in macchina o durante lunghi viaggi? Oppure vi piace seguire le trasmissioni radio per intrattenervi, oltre a scoprire sempre delle nuove canzoni. Volete ascoltare la radio anche da casa , mentre lavorate, cucinate, fate le pulizie o quando vi state semplicemente rilassando? In questo caso, se non avete una radio a portata di mano potrete ascoltare le vostre stazioni preferite direttamente da internet e senza dover pagare nessuna quota o nessun abbonamento.

Indice

Siti ufficiali delle emittenti radiofoniche

Iniziamo con la prima soluzione che vi proponiamo in questa nostra guida. Avete una stazione che preferite rispetto alle altre? Magari perché ci sono dei programmi che vi intrattengono maggiormente o perché vengono trasmessi dei generi musicali che preferite. In questo caso, quello che vi suggeriamo è fare riferimento ai siti ufficiali delle emittenti radiofoniche . Una volta giunti sulle rispettive pagine web ufficiali potrete trovare oltre alle varie programmazioni, anche la diretta online, in modo tale da poter ascoltare direttamente dal vostro computer o dal dispositivo mobile che avete la vostra radio preferita .

TuneIn

Atterrerete così sulla sua pagina principale. Cosa fare adesso? Premete il tasto Ascolta ora , che vedrete a sinistra in alto. Si aprirà una nuova schermata su cui troverete varie sezioni. La prima è Le migliori stazioni , con le emittenti radio più ascoltate. La seconda è I migliori podcast con dei programmi interessanti che potrebbero piacervi. Più in basso vedrete la sezione Che cosa vuoi ascoltare? , su cui troverete varie opzioni tra cui scegliere: Musica, Notizie e dibattiti, Sport, Podcast, Locale, Internazionale e Audiolibri . Se volete procedere con una ricerca personalizzata allora fate riferimento al menù di sinistra e fate clic su Cerca . Vedrete comparire una barra di ricerca in cui scrivere il nome della stazione radio, programma, ecc. Una volta apparsi i risultati premete sul loco corretto e poi fate clic sul tasto Play per procedere all' ascolto in streaming .

Volete iniziare ad ascoltare la radio in rete? Allora, per prima cosa avviate il browser che usate di solito per navigare su internet. Fate clic sulla barra degli indirizzi e scrivete tunein.com e premete il tasto Invio della vostra tastiera.

Con TuneIn avrete la possibilità di ascoltare le emittenti radiofoniche di tutto il mondo , senza dover pagare nessun quota di abbonamento. Il servizio ha anche dei contenuti esclusivi che sono fruibili dietro il pagamento della quota di 4,99 euro al mese , ma non obbligatorio. Se scegliete di sottoscrivere questo abbonamento alla versione Premium potrete seguire le dirette delle partite di basket dell'NBA, di calcio della NFL, ma anche baseball e hockey americani. Potrete utilizzare TuneIn scegliendo di registrare un account , oppure anche senza. Se create un profilo vostro potrete salvare le vostre stazioni radio preferite e trovarle in modo rapido, senza dover procedere con la ricerca ogni volta che utilizzate il servizio.

La prossima opzione che vi suggeriamo si chiama TuneIn . Si tratta di un servizio in rete, che ha anche un'applicazione che potrete scaricare dal Play Store o dall' App Store in base al dispositivo che avete, Android o iOS.

Radio in Streaming

Si tratta di un sito web su cui potrete trovare le principali stazioni radio e i vari programmi trasmessi che saranno disponibili per voi a portata di clic. Come fare per ascoltarli? Prima di tutto avviate il browser che utilizzate normalmente per le ricerche in rete. Fate clic sulla barra degli indirizzi e scrivete radioinstreaming.it , premete poi il tasto Invio della tastiera del vostro dispositivo. Quando la pagina caricherà vedrete la Home. A centro schermo troverete delle icone con i loghi , disposti in ordine alfabetico, delle emittenti italiane. Controllate tra quelle disponibili e una volta scelta quella che preferite non dovrete fare altro che cliccare sul logo per procedere all'ascolto. La pagina si aggiornerà e, mentre la parte destra resterà la stessa con tutti i riquadri delle varie emittenti, sulla sinistra vedrete il logo della radio scelta e un riquadro che segnala lo streaming. Potrete mettere pausa facendo clic sull'apposita icona e riprendere con un clic sul tasto Play appena sarete pronti.

Ascoltare radio

La prossima opzione che vi presentiamo in questa nostra guida dedicata all'ascolto della radio online gratis è Ascoltare radio. Si tratta di un sito, simile al precedente, in cui troverete sulla Home Page le icone delle principali stazioni radio italiane. Andiamo per gradi! Prima di tutto avviate il vostro browser. Successivamente dovrete digitare ascoltareradio.com nella barra degli indirizzi in alto e premere Invio dalla tastiera. In questo modo vi ritroverete sulla pagina principale di questo servizio. Come dicevamo, sarà proprio qui che troverete le icone delle varie emittenti radiofoniche che potrete ascoltare. Prendetevi qualche secondo per vedere quelle che sono presenti e non appena avrete scelto fate clic sulla rispettiva icona. La pagina a questo punto si aggiornerà e partirà la musica. Al centro vedrete un riquadro con la stazione, con il tasto Stop per fermare la musica, nel caso in cui vogliate fare una pausa.

Inoltre, qui presenti anche il link al sito web della stazione radio che state ascoltando e anche il pulsante Nessun audio?, che dovrete cliccare nel caso in cui non sentiate nulla, per aggiornare la pagina e riprovare a collegarvi con l'emittente radio che avete scelto.