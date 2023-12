A differenza dei servizi di streaming video, una delle funzioni più importanti per un'app di streaming musicale è di poterla ascoltare in background o con lo schermo bloccato, in modo da utilizzarla mentre leggiamo, scorriamo i social, o guardiamo le notizie su Internet. Ma come ascoltare YouTube Music in background da telefono Android o iPhone? La piattaforma di Google è infatti uno dei più popolari servizi in commercio, che offre un ottimo piano gratuito in grado, a differenza di quello di Spotify per esempio, di scegliere la canzone che vogliamo anche senza doversi abbonare. Se però volete ascoltare le vostre canzoni preferite mentre fate qualcos'altro o con lo schermo spento, la situazione è un po' diversa. Vediamo come fare a seconda del vostro dispositivo, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come scaricare video da YouTube su Android.

Indice

Come ascoltare YouTube Music in background

YouTube Music è il servizio di streaming musicale di Google, che vi offre l'accesso a un catalogo di 100 milioni di brani attraverso quattro tipologie di piani. Il primo è la versione gratuita, che però ha alcune limitazioni, tra cui la presenza di pubblicità, l'impossibilità di scaricare le canzoni per l'ascolto offline e, soprattutto, impedisce la riproduzione quando usate altre app o con lo schermo bloccato. Le versioni a pagamento eliminano queste limitazioni, e sono dirette per diverse tipologie di utenti. Individuale da 11,99 euro al mese (9,99 euro al mese da app per Android), Famiglia da 17,99 euro al mese (14,99 euro al mese da Android), che permette di aggiungere fino a cinque membri del proprio gruppo famigliare (con un'età minima 13 anni) e residenti nella stessa abitazione, e Studenti da 6,99 euro al mese (4,99 euro al mese da Android), solo per studenti universitari idonei iscritti a un istituto. Vediamo quindi come ascoltare YouTube Music in background o con lo schermo spento utilizzando questa soluzione, che è l'unica contemplata da Google, almeno per quanto riguarda l'app per dispositivi mobili. Su Android Se volete ascoltare YouTube Music in background su Android, quello che dovete fare è abbonarvi a uno dei piani Premium. Per farlo, installate l'app YouTube Music dal Play Store e se necessario effettuate l'accesso con l'account Google corretto toccando il tasto Accedi in basso e poi selezionando il vostro account. Se invece avete già eseguito l'accesso con un account, per controllare che sia quello per cui volete attivare il piano Premium toccate in alto a destra l'icona del vostro profilo in alto a destra e controllate che in alto ci sia la vostra email. In caso, toccate l'account attualmente in uso e selezionate quello corretto (o toccate il tasto "+" per aggiungerlo, tenendo presente che sarà aggiunto per tutti i servizi Google installati sul telefono, come email, calendario e altro). Ora per attivare il piano YouTube Music Premium toccate in basso a destra l'icona Esegui l'upgrade e nella schermata successiva toccate il pulsante Passa a YouTube Music Premium. In caso vogliate selezionare un altro tipo di piano, toccate la scritta blu subito sotto piano Famiglia o studenti e selezionate il piano di vostro interesse.

Se ne avete diritto, il servizio vi proporrà una prova gratuita di 30 giorni, altrimenti se ne avete già usufruito dovrete passare subito al piano a pagamento. Se avete la possibilità di provare il servizio gratuitamente per 30 giorni, vedrete il pulsante con la scritta Avvia prova, e in questo caso il pagamento verrà effettuato alla scadenza del periodo gratuito. Nella schermata successiva vi verrà chiesto di scegliere o impostare il metodo di pagamento da utilizzare per la fatturazione: i metodi accettati sono carta di credito Visa o Mastercard, PayPal e Paysafe card: compilate il modulo online con i dati richiesti e toccate il pulsante Acquista. La somma dell'abbonamento sarà immediatamente scalata e riceverete un'email di conferma. Dopodiché, potrete immediatamente accedere al servizio e sfruttare i vantaggi della versione a pagamento. Ora per ascoltare un brano in background o con lo schermo spento su YouTube Music, non dovete fare altro che cercare una canzone o una playlist da ascoltare e passare a un'altra app o bloccare lo schermo. Come avrete modo di constatare, la riproduzione continuerà normalmente, e potrete controllarne la riproduzione attraverso il comodo widget nella tendina delle notifiche. Su iPhone Volete ascoltare la musica in background con YouTube Music su iPhone? In questo caso, sappiate che la procedura è uguale a quella appena descritta per Android. Installate l'app YouTube Music sul vostro iPhone, avviatela ed effettuate l'accesso con l'account coretto. A questo punto l'app è la stessa che abbiamo visto su Android, anche se cambiano i prezzi. Toccate la scheda Esegui l'upgrade in basso a destra, poi toccate il pulsante Avvia prova o Passa a YouTube Music Premium a seconda della vostra situazione. Su iOS, i prezzi sono di 12,99 euro al mese per il piano Individuale e di 19,99 euro al mese per il piano Famiglia, mentre il piano Studenti non è disponibile. Scegliete un piano (per selezionare il piano Famiglia dovete toccare la voce abbonamento Famiglia sotto al pulsante di iscrizione), poi confermate o inserite un metodo di pagamento associato al vostro ID Apple. Completate l'abbonamento e potrete avviare la riproduzione di un contenuto di vostra scelta: anche se passerete a un'altra app o bloccherete lo schermo la musica non si interromperà. Su PC Volete ascoltare YouTube Music in background da PC? Sappiate che in questo caso non avete bisogno di abbonarvi a YouTube Music Premium, in quanto potete utilizzare benissimo la versione gratuita del servizio e accedere al sito del servizio. Avviate la riproduzione e lasciatela in esecuzione in una scheda del browser mentre usate altre applicazioni o aprite altre schede dello stesso browser per navigare online. Per farlo, andate tramite un browser qualsiasi come Chrome, Edge, Safari o Firefox alla pagina di YouTube Music, scegliete un contenuto e avviate la riproduzione. Adesso non dovete fare altro che aprire una nuova scheda del browser o utilizzare un'altra applicazione. Di quando in quando, YouTube potrebbe mettere in pausa il contenuto e chiedervi se lo state ancora ascoltando. In caso vedrete una finestra che vi chiede se volete continuarne la riproduzione: cliccate su Sì e potrete continuarla. Se volete semplicemente lasciare YouTube Music in esecuzione senza avere finestre aperte che ingombrano il desktop, potete aprirlo in una finestra singola del browser e poi minimizzarla nella barra delle applicazioni del computer. Per farlo, da Windows cliccate sul pulsante "-" in alto a destra, mentre da Mac cliccate sul cerchio giallo in alto a sinistra.

Come ascoltare YouTube Music in background gratis

Come abbiamo visto nel precedente capitolo, se volete ascoltare la musica in background gratis con YouTube Music, l'unica soluzione è accedere al sito della piattaforma da computer. Da app per dispositivi mobili, invece, siete obbligati a iscrivervi a uno dei piani Premium, a meno di non usare un paio di trucchi. Vediamo quali sono, sia da Android che da iPhone. Android Se volete ascoltare la musica in background e con schermo spento su YouTube Music gratuitamente su un telefono Android, c'è un metodo molto efficace che funziona sia per album che per playlist. Per usarlo, avviate un browser come Firefox (non basato su Chrome, in quanto su questi browser Google ha disattivato la funzione) e andate sul sito di YouTube Music. Assicuratevi di andare direttamente sul sito e non cercarlo su Google, perché altrimenti la GrandeG vi aprirà l'app e non potrete usare il trucco. Ora scegliete un contenuto che volete riprodurre (probabilmente dovrete effettuare l'accesso con il vostro account, in caso fatelo toccando l'icona a forma di omino in alto a destra, per poi inserire i vostri dati di accesso all'account Google). Avviate la riproduzione e scorrete con il dito dal basso verso l'alto per tornare alla schermata iniziale del telefono: la musica si interromperà, ma aspettate. Abbassate la tendina delle notifiche e vedrete il player musicale della canzone appena selezionata, con l'immagine della copertina in secondo piano. Toccate il tasto con il triangolo (Play) e la musica ripartirà. Ora potete anche spegnere lo schermo e andare in altre app, e la musica continuerà a suonare. Se volete cambiare album, non dovete fare altro che abbassare nuovamente le notifiche e toccare il player, oppure tornare al browser dalla galleria della app recenti. Non solo: la musica sarà accessibile anche dalla schermata di blocco (immagine sotto a destra, prova effettuata con un Pixel con installata Android 13).

La stessa funzione è disponibile anche da YouTube, ma in questo caso dovete attivare il sito desktop toccando l'icona con tre puntini in basso a destra (stiamo parlando di Firefox, se avete un altro browser potrebbe essere in altra posizione) e selezionando il pulsante di fianco a Sito desktop. Inoltre da YouTube tornando alla Home del telefono la musica non si interromperà come da YouTube Music. In alternativa, potete anche eseguire il player in una finestra flottante, che vi consente di ascoltare la musica e vedere anche il video in esecuzione mentre fate qualcos'altro (ma non a schermo spento). Questa funzione dovrebbe essere disponibile anche per l'app YouTube (e non YouTube Music), ma noi siamo riusciti a usarla solo da browser (in questo caso Chrome va bene). Per sfruttarla, andate nelle impostazioni del telefono e assicuratevi che il Picture in picture sia attivo andando in App, poi scorrete in basso e toccate Accesso speciale per le app. Nella pagina seguente toccate Picture in picture e assicuratevi che il browser o YouTube abbiano la scritta Autorizzazione concessa, in caso toccateli e attivate il pulsante. Ora andate in un browser, andate sul sito di YouTube e avviate la riproduzione di un contenuto. Toccate l'icona con un'inquadratura in basso a destra nel video per attivare la visione a tutto schermo, poi tornate alla Home e questo sarà visibile in una finestra flottante che potete spostare a piacere. Ripetiamo, la funzione dovrebbe essere attiva anche per l'app YouTube, ma nelle nostre prove per scrivere l'articolo non siamo riusciti a farla andare.

iPhone E da iPhone o iPad? Le funzionalità sono simili, pur con qualche limitazione: andiamo a vedere come fare. Se volete attivare la riproduzione sia in background che con schermo spento sul vostro melafonino, andate sul sito di YouTube Music da un browser come Firefox ed effettuate l'accesso con il vostro account. Attenzione, digitate direttamente l'indirizzo nell'URL, e poi probabilmente dopo l'accesso o l'accettazione dei cookie il sito vi rimanderà all'app, quindi dovrete tornare indietro e potrete accedere. A questo punto, cercate un contenuto e avviatelo (probabilmente dovrete attendere la fine della pubblicità), poi scorrete con il dito verso l'alto per tornare nella Home del telefono e la musica si interromperà. Ma niente paura: abbassate la tendina delle notifiche e troverete, come da Android, il player con il contenuto in riproduzione. Toccate il tasto Play (quello a forma di triangolo) e riavviate la riproduzione, che continuerà anche con schermo spento o mentre usate altre app.

In alternativa, potete vedere e ascoltare un video attraverso la funzione Picture-in-Picture di YouTube, ma con un trucco. Avviate Safari e aprite una pagina web qualsiasi, poi toccate l'icona di condivisione in basso (il quadrato con la freccia verso l'alto). Toccate la voce Aggiungi segnalibro, poi Salva. Adesso toccate in basso l'icona dei segnalibri (un libro aperto) e in alto a sinistra nella finestra toccate ancora la stessa icona. Scorrete in fondo e vedrete il segnalibro aggiunto. Toccatelo e tenetelo premuto, poi selezionate Modifica e nella finestra che appare potrete modificare il segnalibro. Dategli un nome, ad esempio Picture in Picture o Finestra YouTube, poi nel campo sottostante inserite il seguente codice: javascript:document.querySelector(%22video%22).webkitSetPresentationMode(%22picture-in-picture%22); Adesso andate su YouTube, scegliete un contenuto e avviatelo, poi toccate in basso l'icona dei segnalibri e toccate il segnalibro appena modificato. Il video apparirà in una finestra flottante e potrete navigare e fare qualsiasi altra cosa. Purtroppo questa funzione ha un limite: ovvero che funziona per un solo video, poi la finestra scompare (ma la musica continua grazie al player delle notifiche che la mantiene in esecuzione). In alternativa, su iPad potete aprire YouTube e utilizzare la funzione Split View che consente di tenere aperte due funzioni in contemporanea.

Domande e risposte

Come ascoltare la musica su YouTube con lo schermo spento? Se volete ascoltare la musica su YouTube con lo schermo spento dovete abbonarvi a Premium, che oltre all'esecuzione in background elimina la pubblicità e consente l'ascolto dei brani anche offline. Trovate tutti i dettagli qui , con anche un trucco per ascoltare la musica in background anche gratuitamente.