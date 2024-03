In questa guida, scopriremo come attivare un abbonamento Google One, che consente di fare l'upgrade dello spazio di archiviazione sul cloud.

Cos’è Google One?

Google One è un servizio di abbonamento offerto da Google che fornisce spazio di archiviazione aggiuntivo oltre a quello gratuito disponibile sui servizi Google come Google Drive, Gmail e Google Foto. Inoltre, il servizio offre vantaggi aggiuntivi agli abbonati, tra cui l'accesso al supporto, opzioni di condivisione dello spazio di archiviazione con la famiglia, offerte speciali su altri servizi Google e prodotti selezionati.

Il logo di Google One, l'abbonamento di Google.

Google One, i prezzi

Gli utenti possono scegliere tra diversi piani di abbonamento, a seconda della quantità di spazio di archiviazione di cui hanno bisogno. Gratuito (0 euro): 15 GB di spazio di archiviazione;

(0 euro): 15 GB di spazio di archiviazione; Basic (1,99 euro al mese, 19,99 euro ogni anno): 100 GB di spazio di archiviazione, assistenza di esperti Google, condivisione con un massimo di 5 persone, altre funzionalità di editing in Google Foto, vantaggi aggiuntivi, VPN per più dispositivo, monitoraggio dark web;

(1,99 euro al mese, 19,99 euro ogni anno): 100 GB di spazio di archiviazione, assistenza di esperti Google, condivisione con un massimo di 5 persone, altre funzionalità di editing in Google Foto, vantaggi aggiuntivi, VPN per più dispositivo, monitoraggio dark web; Standard (2,99 euro al mese, 29,99 euro ogni anno): 200 GB di spazio di archiviazione, assistenza di esperti Google, condivisione con un massimo di 5 persone, altre funzionalità di editing in Google Foto, vantaggi aggiuntivi, VPN per più dispositivo, monitoraggio dark web;

(2,99 euro al mese, 29,99 euro ogni anno): 200 GB di spazio di archiviazione, assistenza di esperti Google, condivisione con un massimo di 5 persone, altre funzionalità di editing in Google Foto, vantaggi aggiuntivi, VPN per più dispositivo, monitoraggio dark web; Premium (9,99 euro al mese, 99,99 euro ogni anno): 2 TB di spazio di archiviazione, assistenza di esperti Google, condivisione con un massimo di 5 persone, altre funzionalità di editing in Google Foto, vantaggi aggiuntivi, VPN per più dispositivo, monitoraggio dark web, funzionalità premium di Google Workspace;

(9,99 euro al mese, 99,99 euro ogni anno): 2 TB di spazio di archiviazione, assistenza di esperti Google, condivisione con un massimo di 5 persone, altre funzionalità di editing in Google Foto, vantaggi aggiuntivi, VPN per più dispositivo, monitoraggio dark web, funzionalità premium di Google Workspace; AI Premium (21,99 euro al mese): 2 TB di spazio di archiviazione, assistenza di esperti Google, condivisione con un massimo di 5 persone, altre funzionalità di editing in Google Foto, vantaggi aggiuntivi, VPN per più dispositivo, monitoraggio dark web, funzionalità premium di Google Workspace, Gemini Advanced, Gemini in Gmail, Documenti e altri servizi;

(21,99 euro al mese): 2 TB di spazio di archiviazione, assistenza di esperti Google, condivisione con un massimo di 5 persone, altre funzionalità di editing in Google Foto, vantaggi aggiuntivi, VPN per più dispositivo, monitoraggio dark web, funzionalità premium di Google Workspace, Gemini Advanced, Gemini in Gmail, Documenti e altri servizi; Premium 5 TB (24,99 euro al mese): tutti gli altri vantaggi presenti nel piano Premium e 5 TB di spazio di archiviazione;

(24,99 euro al mese): tutti gli altri vantaggi presenti nel piano Premium e 5 TB di spazio di archiviazione; Premium 10 TB (49,99 euro al mese): tutti gli altri vantaggi presenti nel piano Premium e 10 TB di spazio di archiviazione;

(49,99 euro al mese): tutti gli altri vantaggi presenti nel piano Premium e 10 TB di spazio di archiviazione; Premium 20 TB (99,99 euro al mese): tutti gli altri vantaggi presenti nel piano Premium e 20 TB di spazio di archiviazione;

(99,99 euro al mese): tutti gli altri vantaggi presenti nel piano Premium e 20 TB di spazio di archiviazione; Premium 30 TB (149,99 euro al mese): tutti gli altri vantaggi presenti nel piano Premium e 30 TB di spazio di archiviazione;

Creare un account Google

Per attivare Google One, dovete, prima di tutto, creare un account. Collegatevi alla pagina principale di Google (oppure aprite un qualsiasi servizio, come Gmail, Documenti o Fogli). Fate click su "Accedi", il pulsante blu posizionato nella parte alta dello schermo.

Premete "Crea un account" e scegliete una delle opzioni disponibili ("Per uso personale", "Per mio figlio", "Per lavoro o per la mia attività").

Come iscriversi e creare un nuovo Account Google dal sito web ufficiale: la voce "Crea un account".

Digitate il nome che volete usare sui servizi Google (obbligatorio) e il cognome (facoltativo).

Come creare un Account Google gratuito: la schermata in cui inserire il nome e il cognome.

Inserite la vostra data di nascita e selezionate il genere (oppure non rispondete).

Selezionare la data di nascita e il genere per creare un nuovo account Google (e accedere a tutti i servizi).

Scegliete uno degli indirizzi e-mail consigliati o premete "Crea il tuo indirizzo Gmail". Con "Usa il tuo indirizzo email esistente", potrete utilizzare un indirizzo non Gmail che possedete già.

Come creare rapidamente l'Account Google: gli indirizzi e-mail consigliati generati automaticamente da Google (1), l'opzione "Crea il tuo indirizzo Gmail" (2) e la voce "Usa il tuo indirizzo email esistente" (3).

Inserite il nome utente da utilizzare per accedere al vostro Account Google (non distingue maiuscole e minuscole).

Create una password efficace (utilizzando una combinazione di lettere, numeri e simboli) per mantenere sicuro il vostro profilo. Inserite successivamente tutte le altre informazioni richieste.

Inserire una password (una serie di caratteri utilizzato per verificare l'identità di un utente) durante la creazione dell'account Google.

Attivare Google One

Ora potete attivare l'abbonamento. Collegatevi al sito web ufficiale e premete "Accedi".

Effettuate l'accesso al vostro account Google inserendo l'indirizzo e-mail/nome utente e la password.

Premete "Esegui l'upgrade".

Come attivare l'abbonamento Google One, il servizio offerto da Google che offre spazio di archiviazione online: il pulsante "Esegui l'upgrade" nel sito web ufficiale.

Scegliete il piano da attivare ("Basic", "Standard", "Premium" o "AI Premium") e la frequenza dei pagamenti ("Mensile" o "Annuale"). Accettate i "Termini di servizio di Google One".

Il sito web ufficiale di Google One: scegliere il piano da attivare ("Basic", "Standard", "Premium" o "AI Premium") e la frequenza dei pagamenti ("Mensile" o "Annuale").

Per completare l'acquisto, aggiungete un metodo di pagamento all'Account Google (carta di credito/debito, PayPal, paysafecard, codice o telefono).

Aggiungete un metodo di pagamento su Google (carta di credito, debito, PayPal, paysafecard, codice, telefono) per pagare l'abbonamento Google One.

Google One, come cambiare piano

Gli utenti possono modificare il piano in qualsiasi momento. Collegatevi al sito web ufficiale (cliccando qui) ed effettuate l'accesso al vostro account (inserendo l'indirizzo e-mail/nome utente e la password).

Premete "Piani".

Come visualizzare tutti i piani di Google One: il pulsante "Piani" nel sito web ufficiale.

In questa schermata, potete visualizzare il piano attuale e cambiare eventualmente abbonamento. Scegliete, quindi, il nuovo piano e fate click su "Esegui l'upgrade".

I piani disponibili su Google One, il servizio a pagamento: il pulsante "Esegui l'upgrade".

Completate il pagamento.

Come scaricare l'app Google One per Android e iOS

L'app di Google One, disponibile sia per Android che per iOS, consente di gestire il piano, visualizzare lo spazio di archiviazione disponibile, accedere al supporto clienti e approfittare di eventuali vantaggi esclusivi.

Android Per scaricare Google One in uno smartphone/tablet Android, seguite questa semplice procedura. Prima di tutto, accendete il vostro smartphone/tablet Android; Assicuratevi di avere una connessione Internet stabile; Aprite Google Play Store, il negozio virtuale che permette di scaricare app e giochi; Utilizzate il campo di ricerca per individuare l'applicazione; Fate click su "Installa"; Dopo pochi secondi/minuti, l'applicazione verrà scaricata e installata. Scarica da Play Store

iPhone e iPad Accendete il dispositivo; Trovate l'icona di App Store sulla schermata "Home"; Per individuare l'applicazione che vi interessa, utilizzate la barra di ricerca; Una volta trovata Google One, toccatela per visualizzare la pagina dettagliata; Per iniziare il download, premete "Ottieni" (potreste dover inserire la password o usare Face ID/Touch ID); Una volta completato il download, Google One comparirà nella schermata "Home" del dispositivo. Scarica da App Store