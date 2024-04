In questa guida vedremo come attivare Apple Fitness+ gratis sfruttando il periodo di prova promozionale

Se possedete un dispositivo Apple e desiderate provare Apple Fitness+ gratis, la società di Cupertino ha previsto una vantaggiosa iniziativa per pubblicizzare il suo servizio in abbonamento dedicato al fitness. In questo articolo vi spiegheremo come approfittare dell'offerta. Se non sapete cos'è Apple Fitness+ e desiderate saperne di più, vi suggeriamo di leggere il nostro articolo di approfondimento realizzato sul tema.

Indice

Cos'è Apple Fitness+

Prima di vedere come attivare Apple Fitness+ gratis, è bene precisare in poche battute in cosa consiste questo servizio di Apple, ormai entrato di diritto nell'ecosistema della "mela". Si tratta di un pacchetto di abbonamento ideato per mantenersi in forma e che si rivolge più specificatamente ai possessori di Apple Watch. In altri termini, Apple Fitness+ è un servizio di fitness e allenamento personalizzato, che propone una vasta gamma di esercizi, allenamenti (suddivisi in ben undici categorie) e meditazioni divisi in sessioni registrate e guidati da istruttori, da riprodurre (nemmeno a dirlo) su uno dei dispositivi Apple: iPhone, iPad e Apple TV. In un primo momento, per accedere al servizio era necessario possedere un Apple Watch Series 3 o modelli successivi di smartwatch Apple, ma con l'aggiornamento iOS 16 è stato esteso il raggio di azione di Apple Fitness+, che può essere attivato anche da iPhone. Per spezzare la monotonia e rendere più particolare e piacevole gli allenamenti, Apple ha previsto la possibilità di abbinare le sessioni di fitness a una playlist musicale di artisti famosi, tra i quali spiccano Jennifer Lopez, Alicia Keys e star K-pop come i BTS o gli ABBA. E, cosa ancor più dirompente, non occorre essere abbonati a Apple Music (qui vi abbiamo spiegato come funziona) per beneficiare di questa sessione, intitolata dalla società di Cupertino con il nome "Artista in primo piano".

Apple Fitness+ gratis: requisiti

Per attivare Apple Fitness+ gratis è sufficiente entrare nell'ecosistema della "mela", acquistando un dispositivo Apple compatibile: iPhone, iPad, Apple Watch e Apple TV concorrono a soddisfare questa condizione. Tale requisito può essere comunque bypassato per chi si iscrive per la prima volta: in tal caso, potrà beneficiare di un mese gratuito. Il periodo di prova promozionale è invece più lungo acquistando un dispositivo Apple: si tratta di tre mesi di prova gratis. In ogni caso, per potere sfruttare Apple Fitness+ gratuitamente non bisogna essere abbonati al servizio o averlo provato in precedenza. Alla stessa maniera, lʼofferta non è valida se voi o uno dei membri del gruppo "In famiglia" avete già sottoscritto un abbonamento Apple Fitness. I dispositivi supportati da Fitness+ sono i seguenti: iPhone 6s e successivi (con almeno iOS 14.3, ma iOS 15 è richiesto per molte funzioni)

e successivi (con almeno iOS 14.3, ma iOS 15 è richiesto per molte funzioni) iPad Pro , iPad (5a generazione e successivi), iPad Mini 4 e successivi, iPad Air 2 e successivi (con almeno iPadOS 14.3, ma iPadOS 15 è richiesto per molte funzioni)

, (5a generazione e successivi), e successivi, e successivi (con almeno iPadOS 14.3, ma iPadOS 15 è richiesto per molte funzioni) Apple TV HD e 4K (con almeno tvOS 14.3, ma tvOS 15 è richiesto per molte funzioni)

HD e 4K (con almeno tvOS 14.3, ma tvOS 15 è richiesto per molte funzioni) AirPlay: smart TV compatibili, MacBook Pro e Air dal 2018, iMac dal 2019, Mac mini dal 2020, iMac Pro e Mac Pro. Come indicato dalla pagina termini e condizioni di Apple, questi dispositivi devono eseguire l'ultima versione dei rispettivi sistemi operativi, e cioè iOS (smartphone), iPadOS (tablet), macOS (computer) e tvOS (Apple TV). Se avete acquistato un nuovo iPhone o un iPad, potete verificare che il nuovo dispositivo sia compatibile con gli ultimi aggiornamenti Apple dalle impostazioni di sistema (ad esempio, su iOS è sufficiente cliccare sull'app Impostazioni, toccare sulla voce Generali, quindi selezionare la sezione "Info"). L'offerta deve essere attivata dall'app Fitness entro 3 mesi dalla configurazione del tuo nuovo dispositivo idoneo (o 3 mesi dal 24 ottobre 2022 se il dispositivo è stato attivato tra il 7 settembre 2022 e il 24 ottobre 2022). Bisognerà, inoltre, accedere con l'Apple ID sul nuovo dispositivo (a proposito, sapete come recuperare le credenziali di Apple ID?) Apple Fitness+ costo Apple Fitness+ ha un costo di 9,99 euro al mese o di 79,99 euro l'anno.

Come attivare Apple Fitness+ gratis

Per attivare Apple Fitness+ gratis seguite questi passaggi da iPhone, iPad o Apple TV: La prima cosa da fare è aprire l'app Fitness Toccate Apple Fitness+ nella parte inferiore dello schermo Selezionate Inizia Selezionate l'offerta di prova gratuita Eseguite l'accesso con il vostro ID Apple e la password associata all'account Verificate le informazioni di fatturazione e aggiungete un metodo di pagamento valido Toccate Iscriviti e attendete il completamento della procedura. In alternativa, se avete acquistato un Apple Watch, un iPhone o un iPad, potete cliccare direttamente sul banner in cima all'app Impostazioni, sotto al vostro nome: se siete elegibili all'offerta, il sistema operativo della "mela" mostrerà la scritta "Per te tre mesi di Apple Fitness+ gratis". Vi basterà cliccare su tale scritta per entrare direttamente nell'app Fitness e velocizzare la procedura di iscrizione: tutto ciò che dovete fare è inserire soltanto un metodo di pagamento valido e verificare le informazioni di fatturazione.

Come disdire Apple Fitness+

Al termine del periodo promozionale, la piattaforma addebiterà in automatico il canone mensile dell'abbonamento. Si può sempre disattivare Apple Fitness+ in qualsiasi momento, ma prestate attenzione ad una cosa: annullando l'abbonamento durante il periodo di prova gratuito, si perderà immediatamente l'accesso a tutti i vantaggi di Fitness+ e non sarà, pertanto, più possibile godere del periodo residuo di prova gratuita. Vi suggeriamo, quindi, di creare un reminder nell'app Calendario (oppure creare una nota nell'app Note) qualche giorno prima della scadenza del periodo di prova, così da non dimenticarsi di disattivare Apple Fitness+.