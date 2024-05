Come attivare l'audio su Zoom da PC e cellulare

Zoom offre diverse opzioni per attivare audio e microfoni, oltre a un comodo test per verificare che sia tutto in ordine prima di una riunione: ecco come organizzare una video chiamata senza intoppi

Quando si organizza una videochiamata, molte cose possono andare storte. Una delle peggiori però è quando non esce l'audio e non possiamo sentire gli altri partecipanti. Il problema vale per tutte le app di questo tipo, e quindi anche per Zoom, che oltre a essere una delle più popolari offre diverse opzioni per gestire il dispositivo di uscita audio. Ma come attivare l'audio su Zoom? Andiamo a scoprirlo, sia da telefono che PC, oltre a vedere in entrambi i casi anche come attivare il microfono. E cosa fare in caso avessimo problemi ad attivare l'audio? A volte infatti, pur avendo seguito le istruzioni non riusciamo a sentire la voce degli altri. Nessuna paura, vedremo anche diverse soluzioni per affrontare anche questa situazione. Non solo, ma scopriremo come effettuare dei test per verificare che sia tutto a posto prima di avviare una riunione. In modo da non trovarsi poi in imbarazzo con colleghi o clienti.

Indice

Come attivare l'audio su Zoom da PC

Se volete partecipare a una riunione su Zoom Meetings da PC, dovete assicurarvi che sia dotato di microfono e uscita audio. Il microfono può essere integrato, USB o quello delle cuffie, mentre l'audio può uscire sia degli altoparlanti che delle cuffie. Sia che organizziate o che entriate in una riunione, all'avvio apparirà una finestra pop-up. Qui vi viene offerta la possibilità di usare l'audio del computer o di testare altoparlante e microfono prima di entrare. Prima di iniziare una videochiamata è consigliato testare audio e microfono Se volete testare i dispositivi (procedura consigliata), cliccate su Verifica altoparlante e microfono. Si aprirà una nuova finestra e verrà riprodotta una suoneria. Se non sentite niente, cliccate su No, prova un alto parlante per cambiare altoparlanti. Potete anche cambiare l'uscita audio manualmente agendo sul menu a tendina in alto. In alternativa, cliccate su Sì. Dopo aver cliccato su Sì, verrà avviata la prova del microfono. Dite qualcosa, e se non vi sentite parlare cliccate su No, prova con un altro microfono, oppure agite direttamente sul menu a tendina. Quando vi sentite, cliccate su Sì e poi su Termina prova. Adesso potete cliccare su Entra con l'audio del computer. Zoom userà l'uscita audio (e il microfono) del computer che avete appena testato. Se non volete più ripetere l'operazione, mettete in basso la spunta a fianco di Partecipa automaticamente con l'audio tramite computer all'ingresso. Durante la riunione, potete comunque selezionare l'audio. Una volta avviata la riunione, cliccate in basso a sinistra sulla freccia verso l'alto a destra di Audio (l'icona a forma di microfono). Ora selezionate un'uscita audio, oppure, se non avete fatto il test, cliccate su Verifica altoparlante e microfono. Se avete chiuso accidentalmente la finestra iniziale per indicare l'uscita audio, potrete comunque attivarla. In basso a sinistra vedrete delle cuffie con una freccia verso l'alto: cliccateci sopra e potrete attivare l'audio. Controllate l'audio e il microfono dalle impostazioni Potete fare anche tutto questo dalle impostazioni prima di partecipare alla riunione. Cliccate in alto a destra sull'icona del vostro profilo e selezionate Impostazioni. Ora cliccate su Audio a sinistra e potrete verificare gli altoparlanti e sceglierli dal meni a tendina. Qui potete scegliere anche alcune opzioni, come isolamento audio personalizzato o audio originale per musicisti.

Scorrete verso il basso e potrete far sì che Zoom non vi chieda ogni volta se volete usare l'audio del computer. Mettete la spunta a fianco di Partecipa automaticamente con l'audio tramite computer all'ingresso. Infine, se siete organizzatori potete controllare l'audio proveniente dagli utenti, disattivandolo o chiedendo di attivarlo. Per farlo, cliccate sull'icona con due omini in basso, poi passate il mouse sul nome dell'utente. In caso abbia l'audio disattivato, cliccate sul pulsante Chiedi di riattivare l'audio, al che l'utente riceverà un messaggio sul suo schermo. Poi dovrà cliccare su Attiva audio. Se invece volete disattivare l'audio dell'utente, cliccate su Disattiva audio.

Attivare l'audio su Zoom da telefono

Se usate Zoom dal telefono, la prima volta che effettuate l'accesso vi verrà chiesto il permesso per accedere a videocamera e microfono. Concedetelo toccando OK (Consenti su iPhone), poi su Android toccate in basso Wi-Fi o rete dati. Su iPhone invece dovrete toccare Wi-Fi o rete dati dalla finestra pop-up al centro. Nel caso abbiate toccato Annulla (Audio assente su iPhone) o chiuso la finestra per sbaglio, potete comunque attivare l'audio. Toccate in basso a sinistra l'icona con le cuffie e la freccia verde verso l'alto, poi toccate Wi-Fi o rete dati. Se volete, potete operare alcune scelte prima di una riunione dalle impostazioni. Avviate Zoom e toccate Altro (icona con tre puntini) in basso a destra, poi selezionate Riunioni. Adesso potete toccare in alto Connessione automatica ad audio e scegliere se attivare Wi-Fi o rete. In questo modo l'audio verrà attivato automaticamente. Qui trovate altre impostazioni, come l'audio originale (disattiva la funzione Rimuovi rumore di fondo) e altre opzioni. Queste impostazioni sono le stesse, indipendentemente dal fatto che stiate operando da Android, iPhone o iPad.

Come attivare il microfono da PC

Se volete attivare il microfono su Zoom da PC, assicuratevi di avere concesso i permessi per accedere a videocamera e microfono. Adesso la procedura è la stessa che abbiamo visto nel primo capitolo. Ovvero quando avviate o entrate in una riunione, assicuratevi che l'audio sia attivo avviando il test. Oppure potete farlo dalle impostazioni prima di entrare in una riunione. Infine, cliccate su Entra con l'audio del computer. Una volta che siete nella riunione, assicuratevi che in basso a sinistra l'icona a forma di microfono non sia barrata. In caso, cliccateci sopra.

Come attivare il microfono da cellulare

La procedura per attivare il microfono su Zoom da cellulare è le stessa che abbiamo visto in precedenza. All'avvio di una videochiamata, che sia su Android o iPhone, dovete concedere l'accesso a videocamera e microfono. Inoltre selezionate l'audio Wi-Fi o rete dati, cosa che potete fare anche dalle impostazioni. Durante la videochiamata, assicuratevi che l'icona del microfono in basso a sinistra sia attiva e non sbarrata di rosso. In caso contrario, significa che il microfono è disattivato. Se siete organizzatori della riunione, potete chiedere ai partecipanti di attivare l'audio o disattivarglielo. Per farlo, toccate l'icona partecipanti (due omini) in basso e toccate un partecipante. Ora potete selezionare Chiedi di attivare l'audio, in caso un partecipante abbia il microfono disattivato. In alternativa, potete disattivare l'audio per tutti toccando in basso il pulsante Disattiva audio per tutti. Queste indicazioni valgono per Android e iPhone, oltre che per iPad.

Problemi audio su Zoom? Ecco le possibili soluzioni

A volte però avete eseguito alla lettera le istruzioni sopra descritte e l'audio su Zoom non funziona. Vediamo le cause e le possibili soluzioni. La prima cosa da fare è, da PC, effettuare il test audio e microfono illustrato nel primo capitolo. Cliccate sull'icona del vostro profilo in alto a destra, poi selezionate Impostazioni e infine a sinistra cliccate su Audio. Ora a sinistra cliccate su Verifica altoparlante e poi su Verifica microfono. Eventualmente selezionate il dispositivo corretto dal menu a tendina a destra. Nel caso voi non possiate sentire gli altri partecipanti, assicuratevi prima di tutto che il volume del dispositivo non sia al minimo. Successivamente, se chiamate da app, nella videochiamata verificate che l'icona a forma di altoparlante in alto a sinistra sia attiva. Ovvero non deve esserci una "x" a destra (come nell'immagine sopra). Infine, verificate che i partecipanti abbiano attivato i loro microfoni. Per farlo, cliccate su Partecipanti in basso, poi controllate se di fianco ai partecipanti l'icona del microfono sia attiva. In caso contrario, potete cliccare su Chiedi di attivare audio. Oppure cliccate in basso a destra sull'icona con tre puntini, poi selezionate Chiedi a tutti di attivare l'audio. Se non sentite ancora l'audio, provate a cambiare dispositivo audio. Per esempio usate delle cuffie, Bluetooth o via cavo, invece degli altoparlanti. Non avete risolto? Provate a riavviare il dispositivo: magari un semplice riavvio può risolvere. Infine, come ultima opzione, provate a disinstallare e reinstallare Zoom. Qui trovate l'app desktop, e i link per quelle per dispositivi mobili e le estensioni per browser. Se invece siano gli altri a non potervi sentire, assicuratevi prima di tutto che l'icona del microfono in basso a sinistra non sia sbarrata. Inoltre se vedete delle cuffie con una freccia verde verso l'alto significa che l'audio non è attivo: cliccateci sopra per attivarlo. Poi da PC controllate di aver dato le autorizzazioni necessarie. Da Mac, cliccate sull'icona a forma di mela in alto a sinistra, poi selezionate Impostazioni di sistema. Ora cliccate su Privacy e sicurezza, poi attivate l'interruttore di fianco a Zoom, o al browser che state usando per la videochiamata. Da Windows, premete i tasti Windows + I, poi cliccate su Privacy e sicurezza a sinistra. Adesso scorrete in basso e cliccate su Microfono.