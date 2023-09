Andiamo a vedere come fare, su telefoni Android o su iPhone, oltre a ricordarvi la nostra guida su come funziona SOS emergenza satellitare iPhone .

Ma come attivare e disattivare IT-alert ? Il segnale acustico associato al servizio è infatti molto forte , e magari qualcuno vorrebbe farne a meno, anche se in questa fase di test, in teoria, essendo impostato il livello di priorità massimo, non dovrebbe essere possibile non ricevere i messaggi di avviso. In ogni vediamo come fare, sia che vogliate disattivarlo sia per controllarne l'attivazione, in modo di essere sicuri di non perdere nessun avviso.

Indice

Cos'è IT-alert

IT-alert è un sistema nazionale di allarme pubblico che consente di mandare alla popolazione di una determinata zona messaggi su cellulare, utili in caso di emergenze o catastrofi imminenti.

Lo strumento, attualmente in fase di sperimentazione, si basa su una tecnologia chiamata cell-broadcast (anche chiamata Short Message Service-Cell Broadcast, SMS-CB), ovvero una modalità di comunicazione unidirezionale e generalizzata di brevi messaggi di testo prevista nelle attuali reti di telefonia cellulare e al di fuori dal circuito SMS o delle applicazioni di messaggistica.

Inoltre è conforme allo standard internazionale "Common Alerting Protocol" (CAP) per garantire la completa interoperabilità con altri sistemi, nazionali e internazionali, di divulgazione di allerte, allarmi di emergenza e avvisi pubblici.

A regime, servirà al Servizio Nazionale della Protezione Civile per integrare soluzioni già previste in modo da avvisare la popolazione di emergenze e favorire l'adozione di misure di autoprotezione. IT-alert è infatti solo uno strumento di comunicazione rapido e diffuso in una determinata zona, e non è salvifico per sé. Queste le tipologie di allerte:

maremoto generato da un sisma

collasso di una grande diga

attività vulcanica, relativamente ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli

incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica

incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Direttiva Seveso)

precipitazioni intense

Come funziona IT-alert? Lo strumento si manifesta come un suono molto forte e immediatamente riconoscibile - differente dalle suonerie del telefono - per gli utenti che si trovano nell'area interessata, che notificherà l'arrivo di un messaggio di testo.

Il suono è una sirena che suona circa tre volte, e sicuramente molti si saranno spaventati. Questa notifica avrà la precedenza su tutte le altre e sbloccando il telefono noterete un messaggio che recita:

Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario. This is a TEST MESSAGE from the Italian public alert system. It will alert you in the event of a major emergency once operational. To get more information go to www.it-alert.it and fill out the questionnaire

Come vedete nel messaggio non si specificano eventuali rischi o comportamenti da tenere, perché non c'è nessun pericolo e l'obiettivo è semplicemente quello di far conoscere IT-alert, rendere identificabile e familiare il messaggio e testare la tecnologia. Inoltre verrà chiesto di compilare un questionario utile a migliorare il sistema (che potrete raggiungere toccando il link nel messaggio alla voce www.it-alert.it).

Ma quando finirà la sperimentazione e sarà attivo? I primi test sono avvenuti nel 2022, nell'ambito delle esercitazioni Vulcano 2022, dal 7 al 9 aprile 2022 sull'isola di Vulcano, e Sisma dello stretto 2022, dal 4 al 6 novembre 2022 in Calabria a Sicilia.

A queste esercitazioni sono seguiti, a partire da giugno 2023, i primi test regionali organizzati da Dipartimento della Protezione Civile, Regioni, Commissione Protezione Civile della Conferenza delle Regioni e Province Autonome e ANCI. I primi test si sono svolti in Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria ed Emilia-Romagna, ed entro la fine del 2023 saranno effettuati i test nelle altre Regioni e nelle Province Autonome di Bolzano e Trento secondo il seguente calendario:

26 settembre in Abruzzo e nella Provincia Autonoma di Trento

27 settembre in Liguria

13 ottobre nella Provincia Autonoma di Bolzano

Per quanto riguarda il questionario, creato con tecnologia Microsoft Form, questo sarà in forma anonima e Microsoft non raccoglierà dati o l'IP di chi lo compila.

Il questionario servirà solo per il Dipartimento della Protezione Civile per migliorare lo strumento attraverso un'analisi statistica.

Indipendentemente dalla sperimentazione in corso, IT-alert non è perfetto e risente di diversi limiti, tra cui l'incertezza connessa ai fenomeni naturali, quella scientifica, le capacità tecnologiche disponibili e le specifiche circostanze che influiscono sulle capacità di valutazione di chi lo mette in atto.

Inoltre bisogna sempre tenere presente che anche l'area coinvolta nella notifica potrebbe essere perfettamente sovrapposta all'area interessata all'emergenza, in virtù dei limiti della tecnologia cell-broadcast. Il che comporta che alcune persone potrebbero ricevere il messaggio per errore e altre potrebbero non riceverlo.