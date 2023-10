Come attivare una eSIM, su iPhone e Android, di qualsiasi operatore

Le eSIM stanno lentamente diventando sempre più popolari, un processo ostacolato da operatori e produttori di telefoni, evidentemente non ancora convinti che sia giunto il momento di compiere il grande passo e liberarci dalle SIM fisiche. Ecco quindi che l'attivazione di una eSIM è spesso e volentieri un processo più complicato di quello che dovrebbe e potrebbe essere: vediamo come si comportano i vari operatori e come attivare eSIM. Che sia Iliad, TIM, Vodafone, Fastweb o altri, ogni fornitore di servizi ha infatti la propria procedura. A volte semplice, e accessibile online, a volte macchinosa e che prevede di fare una capatina in negozio. Scopriamo le varie soluzioni, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come cambiare una SIM fisica.

Prima di vedere come attivare una eSIM, è giusto fare una breve introduzione. Le eSIM sono praticamente schede saldate sul telefono e che possono essere riprogrammate secondo necessità. Questo vuol dire che quando cambiamo operatore non è necessario farsi spedire la SIM, aprire il carrellino del telefono e sostituire quella nuova con quella vecchia, ma basta - in teoria - scaricare la nuova eSIM dal sito dell'operatore e attivarla sul telefono. In teoria, perché come vedremo la realtà è un po' più complessa. Detto questo, in caso l'operatore non si inventi strane procedure e vi consenta di attivare l'eSIM online, vediamo come farlo, da Android o iPhone. iPhone Volete sapere come attivare una eSIM da iPhone? La procedura è molto semplice, tenendo presente che la funzione è supportata dagli iPhone dalla serie XS e XR e successive. Prima di tutto, assicuratevi di essere connessi a Internet, tramite Wi-Fi o una SIM fisica inserita nel telefono, poi toccate l'icona a forma di ingranaggio nella Home o nella Libreria app per entrare nelle Impostazioni del telefono. Qui toccate Rete cellulare e successivamente Aggiungi eSIM. Dopo qualche istante, si aprirà una schermata chiamata Configura un piano cellulare. Scegliete Usa un codice QR per configurare una nuova eSIM o Trasferisci da un iPhone nelle vicinanze per trasferirla da un altro iPhone. Se scegliete di registrare una nuova eSIM, inquadrate il codice QR che vi ha fornito l'operatore o toccate in basso Inserisci i dati manualmente per inserire i dati della eSIM manualmente, SM-DP+, codice di attivazione e codice di conferma. In caso vi venisse chiesto, inserite il codice di attivazione della eSIM che vi sarà stato fornito dal vostro operatore, oppure inviatelo via SMS al numero indicato.

iPhone aggiungerà la eSIM e le assegnerà un'etichetta (ovvero un nome rapido), che potete cambiare, e se avete due SIM vi verrà chiesto di scegliere quella preferita per connessione Internet, iMessage e FaceTime. Infine, nella sezione Cellulare delle Impostazioni troverete il nuovo numero associato alla eSIM. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata. Android Su Android, la procedura per attivare una eSIM è un po' diversa e dipende dal produttore del vostro dispositivo. I telefoni Android che supportano la tecnologia sono numerosissimi: potete farvi un'idea consultando il nostro articolo oppure usando il nostro strumento. Andate qui e in alto a destra inserite il nome del vostro telefono, poi cliccate sulla lente di ingrandimento a destra. Sotto, cliccate sulla scheda del telefono e qui scorrete in basso fino alla scheda Connessioni. Qui dovrete vedere la scritta eSIM. In linea generale, prendendo come riferimento un telefono con Android puro, aggiungere una eSIM su un dispositivo del robottino è questione di pochi tocchi. Assicuratevi di essere connessi a Internet, tramite Wi-Fi o una SIM attiva nel telefono, poi toccate l'icona a forma di ingranaggio nella Home del telefono (o nello spazio delle notifiche, dopo aver abbassato la tendina due volte). Toccate Rete e Internet e accanto a Rete mobile toccate Aggiungi +. Toccate Vuoi scaricare una SIM?. Se avete già una SIM fisica inserita, vi verrà chiesto Utilizzare 2 SIM?, al che toccate Sì. Altrimenti toccate Avanti. Il telefono si aggiornerà e cercherà i dati degli operatori, poi si aprirà una schermata che vi consente di inquadrare il codice QR che vi avrà fornito il vostro operatore. Vi verrà chiesto se volete attivare la eSIM, toccate Attiva. Sui telefoni Samsung, dovrete toccare nelle Impostazioni sulla voce Connessioni e poi toccare Gestione schede-SIM. Qui toccate Aggiungi piano tariffario, toccate Aggiungi con il codice QR e attivate l'eSIM. In alternativa, potete inserire manualmente il codice dell'eSIM fornito dall'operatore. Ora dovrete aggiungere il Codice di conferma dell'operatore, cosa che permetterà di scaricare la eSIM, toccate la notifica che appare, poi aggiungi e infine OK (potrebbe essere necessario mandare un SMS con il codice a un numero indicato dall'operatore). Ora andate nel menu Rete e Internet o Connessioni, toccate la nuova SIM e inserite il PIN che vi è stato comunicato dall'operatore per attivarla e usarla. Qui trovate la nostra guida dedicata.

Ma attivare una eSIM dipende in gran parte dal nostro operatore, che in alcuni casi complica le cose semplici. Se questa procedura in teoria dovrebbe richiedere semplicemente la lettura di un codice QR e un paio di passaggi, in pratica ogni operatore ha un suo metodo, più o meno complesso. In alcuni casi sarà possibile effettuare questo passaggio direttamente online, mentre in altri saremo costretti ad andare in un negozio e far completare la procedura da un operatore. Vediamo come fare per gli operatori più diffusi, mentre se cercate come attivare una eSIM Airalo vi rimandiamo alla nostra guida apposita. Iliad

Se volete sapere come attivare una eSIM Iliad (disponibili da giugno 2023), sappiate che la procedura è piuttosto semplice e può essere completata online senza che vi rechiate in un negozio (cosa che potete comunque fare in caso di problemi). Per farlo, avete prima di tutto bisogno di uno smartphone compatibile (potete trovare l'elenco qui), poi la situazione è diversa a seconda che siate nuovi clienti o già clienti dell'operatore e vogliate convertire una SIM in eSIM. Nel primo caso, vi basta scegliere la eSIM in fase di sottoscrizione dell'offerta (online o da Simbox) e, come per le SIM, pagherete 9,99 euro per l'attivazione del piano. Nel secondo caso, Iliad vi addebiterà 9,99 euro una tantum per il passaggio da SIM a eSIM (in caso abbiate un piano inferiore a 9,99 euro al mese, altrimenti il passaggio sarà gratuito), e potrete effettuare la procedura in completa autonomia dall'Area Personale del sito Iliad. Detto questo, vediamo come attivarla. In caso abbiate sottoscritto un'offerta con eSIM, riceverete un'email con un codice QR allegato in un file PDF, oppure potete sempre recuperarla dalla vostra Area personale. Se volete utilizzare il codice QR, avrete bisogno di un altro dispositivo, un computer o un tablet, da cui aprire questo documento. Apritelo e sotto la scritta Scarica la tue eSIM in due semplici step vedrete il codice QR, mentre in basso vedrete il codice segreto. Inquadrate il codice QR con la fotocamera del telefono o inserite il codice di attivazione su questo sito, poi quando richiesto inserite il codice segreto. A questo punto dovete inserire il PIN della eSIM per iniziare a usarla. Per tutti è in genere 1234, ma potete trovarlo nella vostra Area Personale alla voce Attivazione della ESIM. Ora la eSIM è attiva. Se invece volete sapere come trasformare una SIM in eSIM, prima di compiere la procedura appena vista dovrete andare nella vostra Area Personale, cliccare sul menu con tre linee orizzontali in alto a sinistra e selezionare La mia offerta. Qui trovate la voce Passa dalla SIM fisica alla eSIM. Cliccateci sopra e vi verrà indicato cosa fare: avrete bisogno di una foto della SIM fisica e del vostro codice fiscale: caricatele premendo su Carica e selezionandole dalla galleria del telefono. Poi toccate Convalida e dopo qualche istante dovrete inserire un codice OTP che avrete ricevuto via SMS (dovrete quindi reinserire la SIM fisica altrimenti non potrete riceverlo). Toccate Firma con OTP e dopo qualche istante la vostra eSIM sarà pronta: riceverete un'email e potrete attivarla come visto sopra. Per una guida più approfondita, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato. Vodafone

Vodafone è stato il primo operatore italiano a supportare le eSIM, e se attivate una nuova offerta potete richiederla in fase di sottoscrizione, online o in negozio, al costo di 1 euro. In alternativa, i già clienti possono convertire la SIM in eSIM in negozio al costo di 10 euro, salvo eventuali promozioni. Per quanto riguarda la sostituzione dell'eSIM, per esempio in caso di furto o smarrimento del telefono, la procedura costa sempre 10 euro, a meno che non siano insorti problemi tecnici imputabili all'operatore. Per attivare un'eSIM Vodafone su telefoni Android, andate nelle Impostazioni del telefono, toccate Connessioni e selezionate Gestione schede SIM. Qui saranno visibili eventuali profili eSIM precedentemente installati e la voce Aggiungi piano tariffario: selezionatela per scaricare un nuovo profilo eSIM. Nella schermata successiva selezionate la voce Aggiungi con il codice QR. Scansionate il QR code riportato sul cartoncino di attivazione inquadrandolo con il dispositivo e vedrete un messaggio pop-up con i dettagli del profilo eSIM che verrà installato sul telefono. Toccate Aggiungi e, al termine dell'installazione, un messaggio pop-up vi chiederà se desiderate attivarlo. Selezionate OK. Su iPhone, scansionate il codice QR sul cartoncino di attivazione tramite fotocamera e toccate Continua per installare il piano cellulare, poi Aggiungi (in alternativa, andate nelle Impostazioni del telefono, toccate Cellulare, selezionate Aggiungi Piano Cellulare). Scegliete se impostare la eSIM come principale o secondaria, poi toccate Continua e scegliete se attivare o meno la funzionalità Cambio Dati Cellulare per avere connettività garantita sulla linea principale o secondaria a seconda della copertura e della disponibilità. Dopo aver toccato Fine, vi verrà richiesto di sbloccare la eSIM inserendo il codice PIN riportato sul cartoncino. A questo punto il profilo eSIM sarà installato sul vostro iPhone. Se volete convertire una SIM in eSIM, dovrete invece recarvi in negozio. TIM

TIM è stato il primo operatore a offrire un servizio di eSIM in Italia per gli smartphone (Vodafone aveva iniziato con Apple Watch) e consente di attivare una eSIM solo in negozio. Qui riceverete un cartoncino con il codice QR per scaricare e attivare la eSIM. L'attivazione di una eSIM TIM costa 10 euro, mentre la sostituzione ne costa 15, ma non è necessario sostituire il cartoncino della eSIM finché si può cancellare la eSIM da un vecchio smartphone per importarla in uno nuovo. Una volta ottenuto il cartoncino, potete attivare l'eSIM con le procedure viste sopra. Quindi per Android toccate Gestione schede SIM in Impostazioni > Connessione e toccate Aggiungi piano tariffario. Dopodiché inquadrate il codice QR e seguite le indicazioni. Per iPhone, basta scansionare il codice QR sul cartoncino, toccare Continua e poi Aggiungi. Ora seguite le istruzioni a schermo, inserite il PIN e infine toccate Fine. Fastweb

Anche Fastweb a settembre 2023 è entrata nella cerchia di operatori che supportano le eSIM. Come per TIM, anche per l'operatore giallo è necessario recarsi in negozio (ecco la mappa) per ottenere il cartoncino contenente il codice QR al costo di 10 euro (a cui bisogna aggiungere il costo della prima ricarica per il pagamento del primo mese anticipato dell'offerta mobile scelta), a eccezione dell'offerta a Consumo, che invece prevede un contributo per SIM o eSIM pari a 5 euro. Un lato meno positivo è che avete un limite di 6 attivazioni per QRcode, dopodiché va richiesto un nuovo codice al prezzo di 14,99 euro. Per richiedere una eSIM avrete bisogno di un documento d'identità valido, del codice fiscale e dei dati del metodo di pagamento (IBAN o carta di credito), non necessari se usate la ricarica su credito residuo. Come per gli altri operatori, potete attivare una eSIM Fastweb con una nuova attivazione (nuovo numero o portato), oppure con una sostituzione, ovvero cambiare l'attuale SIM fisica mantenendo il numero e passando ad una eSIM. Una volta ottenuto il cartoncino, potete operare in piena autonomia aggiungendo la vostra eSIM come abbiamo visto nei capitoli precedenti, quindi da Android andate in Gestione schede SIM in Impostazioni > Connessione e toccate Aggiungi piano tariffario. Dopodiché inquadrate il codice QR e seguite le indicazioni. Per iPhone, inquadrate il codice QR, toccate Continua e poi Aggiungi. WindTre

WindTre è un altro operatore che richiede di passare in negozio per ottenere il cartoncino con il codice QR, al prezzo di 10 € per un nuovo numero e 15 € per una sostituzione (quindi passare da SIM a eSIM), ma c'è un punto importante che riguarda il codice QR. Se lo avete acquistato prima del 18 settembre 2023 è monouso e se disattivate l'eSIM dovrete riattivarla in negozio per sostituirlo. Il prezzo dipende dalla vostra situazione. Se avete bisogno di spostare l'eSIM su un nuovo smartphone, è gratuito, mentre se cancellate il profilo eSIM dallo smartphone tramite le impostazioni del telefono o attraverso un reset, il prezzo è di 15 euro. Se lo avete acquistato dopo il 18 settembre 2023 potete riutilizzarlo quante volte volete (limite 100 riutilizzi per la soglia anti frode). Una volta ottenuto il codice QR (voucher SIM), potete scansionarlo come abbiamo già visto, e la eSIM sarà attiva nel giro di 24 ore. Very Mobile

Anche Very Mobile, operatore virtuale di WindTre, supporta le eSIM, sia per l'attivazione di una nuova offerta che per passare da SIM a eSIM. Il costo dell'eSIM è gratuito, ma come per WindTre c'è una precisazione da fare. Per eSIM acquistate prima del 16 novembre 2022, il codice QR è monouso, e potete richiederne un'altro solo fino a tre volte gratuitamente, poi bisogna pagare 10 euro per ogni sostituzione. Per le eSIM acquistate dopo il 16 novembre 2022, il codice QR può essere riutilizzato, ma per un massimo di 6 volte, inclusa la prima installazione. Superato questo numero, dovrete chiedere una eSIM sostitutiva gratuita sull'app Very, toccate Offerta e poi selezionate Info SIM e PUK. Toccate Scrivici e richiedete espressamente la sostituzione gratuita. Dopo la prima sostituzione, Very vi chiederà 10 euro per ogni eSIM sostitutiva. Per i nuovi clienti, dovete scegliere l'offerta Very e acquistare la eSIM, poi riceverete un'email di riepilogo con il codice QR per scaricarla e attivarla tramite la video identificazione. Per passare da una SIM a eSIM, la sostituzione è gratuita e tutto quello che dovete fare è andare sull'app Very, toccare Offerta e poi selezionare Info SIM e PUK. Toccate Scrivici e richiedete espressamente la sostituzione gratuita della vostra SIM fisica con una eSIM. Dopo qualche tempo, l'assistenza vi risponderà e riceverete un'email con un link per la video identificazione. Successivamente, riceverete un'altra email con il codice QR per scaricare l'eSIM. CoopVoce

Anche CoopVoce, l'operatore virtuale che opera su rete TIM, supporta le eSIM, sia per una nuova attivazione che per cambiare da SIM a eSIM. La procedura può essere effettuata online o in un punto vendita Coop, e ha lo stesso prezzo di una SIM fisica. Quindi se attivate una nuova offerta e richiedete una eSIM pagherete 10 euro, online e in negozio (a cui va sommato il costo della prima ricarica). L'eSIM CoopVoce arriva con 5 euro di credito residuo, di cui 5 euro di bonus non rimborsabile in caso di cambio ad altro operatore e 1 euro di traffico. Se invece perdete il telefono o ve lo rubano, e quindi non potete spostare la eSIM sul nuovo dispositivo, il costo di sostituzione è di 5 euro e la stessa cifra vi verrà richiesta per passare da una SIM a una eSIM. Per attivare una eSIM CoopVoce, la procedura ricalca in gran parte quanto abbiamo già descritto per gli altri operatori. Per una nuova sottoscrizione, toccate il pulsante rosso Attiva ore e scegliete se volete una eSIM toccando Voglio attivare una eSIM. Al termine della procedura di sottoscrizione, riceverete un'email con il codice QR, che potrete inquadrate utilizzando le modalità di cui abbiamo parlato sopra.

Volete sapere come attivare una eSIM su Apple Watch? Da Apple Watch Series 3, gli smartwatch della mela sono dotati di connettività cellulare, ma solo Vodafone (con OneNumber da 2,99 euro al mese) e TIM (One Number da 3,99 euro al mese) li supportano. Per prima cosa, assicuratevi quindi che il vostro Apple Watch supporti la rete cellulare (il modello base supporta solo la connettività Wi-Fi), di avere un servizio dati compatibile e aggiornate sia Apple Watch che l'iPhone collegato all'ultima versione del sistema operativo disponibile. Il processo prevede l'abbinamento tra iPhone e Apple Watch, in quanto la eSIM sull'orologio condividerà il numero di telefono della SIM sull'iPhone e vi permetterà di usarlo come se aveste il telefono sempre con voi. Sull'iPhone, aprite l'app Watch, qui toccate il pannello Apple Watch e selezionate la voce Cellulare. Toccate Configura piano dati cellulare e leggete la schermata che vi viene proposta riguardante il servizio. Toccate Configura piano dati cellulare e dovrete inserire i vostri dati forniti dall'operatore. Toccate Conferma e nella schermata successiva vi verranno mostrati i dati del servizio. Toccate Completa la configurazione e la eSIM verrà aggiunta nelle Impostazioni del telefono. Potreste vedere un numero di telefono assegnato all'Apple Watch diverso da quello assegnato all'iPhone, ma questo è solo per scopi di fatturazione, in quanto come abbiamo detto iPhone e Apple Watch condividono lo stesso numero di telefono.

Se invece volete convertire una SIM in eSIM, la procedura e il costo variano a seconda dell'operatore di provenienza. Alcuni vi consentono di farlo online, altri solo passando in negozio, e se in alcuni casi il passaggio è gratuito, in altri potrebbe esservi richiesto un contributo. Per ogni dettaglio, vi rimandiamo al capitolo precedente, dove spieghiamo come funzionano i termini e le condizioni commerciali dei singoli operatori.

Come fare eSIM online? Se volete fare una eSIM online, la procedura (e la possibilità di seguirla) dipende dal vostro operatore di provenienza. Per alcuni, basta attivare un'offerta, richiedere l'eSIM e si riceverà un'email con il codice QR necessario per scaricarla e attivarla. Per altri, sarà necessario andare in negozio e richiedere il cartoncino con il codice QR (chiamato in alcuni casi Voucher eSIM).