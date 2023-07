Spesso parliamo di come l'avanzare della tecnologia ci supporta in tante attività e servizi quotidiani. E tra questi non può mancare la sfera che riguarda la salute pubblica. In questa guida infatti si parla di fascicolo sanitario. In breve, il fascicolo sanitario è una sorta di cartella virtuale in cui sono inclusi tutti i documenti che riguardano la nostra salute. A questi sono associati tutti i dati che riguardano la nostra salute, compresi i vari controlli, straordinari o di routine, che svolgiamo presso gli studi medici accreditati al Servizio Sanitario Nazionale. In questa guida quindi vedremo come attivare il fascicolo sanitario. Nello specifico, vedremo come attivare il fascicolo sanitario elettronico, come attivarlo per i vostri figli e come attivarlo con SPID.

Come attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico

Dunque iniziamo col chiarire in cosa consiste il Fascicolo Sanitario e come può semplificarci la vita. Il Fascicolo Sanitario Elettronico è il raccoglitore virtuale di tutta la nostra storia clinica. Nel fascicolo infatti troviamo tutte le prescrizioni farmaceutiche, tutte le visite effettuate, tutte le prenotazioni per accedere ai servizi del Sistema Sanitario Nazionale. Il Fascicolo Sanitario Elettronico vi permette quindi di avere a portata di mano, e a portata di app, tutte le informazioni rilevanti che sono inerenti alla vostra vita clinica. Questo è molto utile nel caso in cui doveste rivolgervi a uno specialista, oppure quando dovete trasferire tutte le informazioni sanitarie rilevanti a una struttura sanitaria. L'accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico è relativamente semplice, potete farlo dal PC e in alcuni casi anche dal telefono con l'app dedicata. Dovete però sapere che per accedere e attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico sarà necessario avere SPID di livello 2 oppure CIE attiva. Infine, dovete tenere a mente che l'accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico avviene sulle piattaforme regionali dedicate. Dovete quindi far riferimento alla piattaforma per la gestione del Fascicolo Sanitario Elettronico della regione in cui avete la residenza. Non preoccupatevi, sembra più complicato di quanto lo sia in realtà. Andiamo a vedere insieme come fare. La prima cosa che dovete fare è accedere al sito nazionale del Fascicolo Sanitario Elettronico. Da questo sito potrete dare un'occhiata al significato del fascicolo e alle sue funzioni. Poi dovrete cliccare su Fascicoli regionali, l'opzione che trovate nella barra superiore. A questo punto si aprirà la pagina che indica tutte le regioni che permettono di accedere la Fascicolo Sanitario Elettronico. Ormai tutte le regioni d'Italia lo permettono, quindi vi basterà cercare e cliccare sulla vostra regione.

A questo punto verrete indirizzati al sito ufficiale per l'accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico nella vostra regione di residenza. Gli screenshot che trovate in basso si riferiscono a quello della Regione Lazio, ma la struttura è simile per tutte le regioni. A questo punto dovrete effettuare il login tramite la vostra identità digitale. In questo passaggio sarà necessario usare SPID o CIE per l'accesso. Ora che avete completato l'accesso finalmente avete accesso al vostro Fascicolo Sanitario Elettronico. La sezione principale raccoglie tutte le prescrizioni, visite e prenotazioni effettuate presso il Servizio Sanitario Nazionale. Nella stessa lista troverete anche le certificazioni vaccinali. Inoltre, potete accedere alla sezione delle informazioni personali per personalizzare il profilo, inserire il vostro gruppo sanguigno ed eventuali altre visite che non trovate nell'elenco generato automaticamente. Infine, sottolineiamo che alcune regioni mettono a disposizione anche un'app ufficiale per accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico. Questo è il caso della Lombardia ad esempio, che offre la sua app per Android e iOS, della regione Toscana (sempre per Android e iOS), dell'Emilia Romagna (per Android e per iOS) e del Veneto (per Android e per iOS). L'accesso dall'app al Fascicolo Sanitario Elettronico prevede gli stessi passaggi descritti sopra, ovvero l'accesso tramite SPID o CIE per poi passare alla consultazione dei documenti.

Come attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico per i figli