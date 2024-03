Come attivare i videomessaggi su whatsapp?

Non è un caso se WhatsApp rimane l'app più popolare di instant messaging. Il tempo passa, la tecnologia evolve, i bisogni cambiano ma questo prodotto si tiene al passo con le nuove esigenze del grande pubblico. Problemi sulla questione privacy a parte. Per quanto Telegram stia reclamando ogni giorno una fetta del mercato sempre più grossa, il programma di messaggistica istantanea di Meta Platforms "si tiene giovane" implementando nuove funzioni, come per esempio i videomessaggi su WhatsApp. Vuoi sapere come inviarli? Continua a leggere.

Perché i videomessaggi?

La parola d'ordine dei prodotti Meta, e in generale del mondo della tecnologia, è: immediatezza. Questo significa attenzione all'usabilità, ma anche praticità di invio di messaggi che possono essere vocali e, da qualche tempo, anche video. Hai bisogno di mostrare un problema al tuo idraulico? Vuoi comunicare facendoti vedere, perché magari sei appena uscita dalla parrucchiera e vuoi un parere sul taglio? Puoi videomessaggiare, unendo comunicazione e video con un semplice tasto, utilizzando WhatsApp in maniera rapida e indolore. E senza l'assillo della videochiamata, che può cogliere il ricevente in un momento in cui potrebbe non essere in grado di rispondere, o magari essere occupato. Il videomessaggio funziona anche nelle chat di gruppo. Pur non essendo una novità assoluta nel mondo delle App per la messaggistica istantanea, essendo WhatsApp uno dei metodi di comunicazione più utilizzati da certe generazioni più mature, si tratta di un'aggiunta che non si poteva non accogliere con favore.

Le caratteristiche dei videomessaggi su WhatsApp

I videomessaggi su WhatsApp sono contenuti audiovisivi che possono essere inviati dagli utenti direttamente all'interno delle chat, senza essere creati prima con la fotocamera del telefono e poi condivisi. Sono contenuti dal formato arrotondato che rimangono nella cronologia della chat, e fintanto che vengono scaricati possono essere riprodotti quante volte lo si desidera, sia dal ricevente che dall'emittente. Un po' come accade, insomma, con i messaggi vocali. Quando attivi il videomessaggio, la prima cosa che apparirà sullo schermo sarà il tuo volto. Questo significa che il videomessaggio è configurato per attivare la fotocamera frontale come sistema di registrazione primario. Non ti preoccupare: una volta avviato il messaggio, puoi usare l'icona con le frecce per spostare la telecamera a quella posteriore. Il videomessaggio ha una durata di 60 secondi al massimo. Il suo vantaggio? Non devi registrare un video nella tua galleria e poi inviarlo. Non solo: così come i messaggi di testo, essi sono crittografati end-to-end per garantire una maggiore sicurezza.

Come inviare un videomessaggio?

Da Android . Puoi inviare un videomessaggio su Android avviando l'applicazione e scegliendo la chat di destinazione. Guarda la barra nella parte inferiore della chat: dovresti vedere il classico microfono, deputato all'invio dei vocali. Se lo tocchi velocemente col dito, si trasformerà nell'icona di una fotocamera. Il principio di registrazione è come quello dei vocali: tieni premuto il tasto a forma di telecamera finché non hai finito di parlare.

. Puoi inviare un videomessaggio su Android avviando l'applicazione e scegliendo la chat di destinazione. Guarda la barra nella parte inferiore della chat: dovresti vedere il classico microfono, deputato all'invio dei vocali. Se lo tocchi velocemente col dito, si trasformerà nell'icona di una fotocamera. Il principio di registrazione è come quello dei vocali: tieni premuto il tasto a forma di telecamera finché non hai finito di parlare. Da iPhone la procedura è simile a quella di Android. Dopo aver avviato WhatsApp e scelto la chat dove inviare il videomessaggio, fai tap sul pulsante a forma di microfono e trasformalo in un tasto di registrazione: un'icona a forma di telecamera. Tieni premuto il tasto di registrazione per tutto il tempo che ti occorre. Quando schiacci il bottone di registrazione, partirà un conto alla rovescia di tre secondi circa. Durante quel conto alla rovescia puoi prepararti, o magari cambiare fotocamera. Hai finito di registrare? Rilascia il bottone. Il contenuto verrà inviato agli utenti o al gruppo. Ricordati che una volta inviato puoi cancellarlo (facendo sapere a tutti che lo hai rimosso), ma non puoi modificarlo in alcun modo, esattamente come avviene per i vocali. Vuoi cancellare un videomessaggio perché ti sta uscendo male, o hai cambiato idea mentre lo registri? Tenendo premuto il tasto fotocamera, trascina l'icona verso il cestino che apparirà nella chat, verso il basso.

Come attivare i videomessaggi su WhatsApp (o disattivarli)

Per quanto la parola d'ordine sia immediatezza, non tutti amano i messaggi vocali e, stanne certo, odiano ancora di più i videomessaggi. Per fortuna l'utente che non gradisce questo genere di condivisione può disattivarne la ricezione, così da non esserne importunato. Ecco cosa fare: vai su Impostazioni, scegli l'opzione Chat e da qui puoi attivare o disattivare i videomessaggi in entrata e in uscita. Se possiedi un dispositivo iOS, invece, devi avviare l'applicazione e fare click su Impostazioni, nella parte bassa dello schermo. Scegli a questo punto l'opzione chat, e da qui attiva o disattiva l'interruttore accanto alla voce "Videomessaggi", in maniera da avere pieno controllo su ciò che puoi ricevere. E ciò che non vuoi ricevere.