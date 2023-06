Iliad offre finalmente la possibilità di attivare le eSIM, ovvero le SIM virtuali che, con l'ausilio di un QR Code e di un codice da inserire in fase di attivazione, mandano definitivamente in pensione le classiche SIM fisiche. Ne abbiamo parlato più nel dettaglio qui. Ma come si fa ad attivare la eSIM Iliad? È un processo piuttosto semplice, ma andiamo comunque a vederlo nel dettaglio.

Cosa vi serve

Iniziamo dai requisiti. Per cominciare dovete avere uno smartphone compatibile con le eSIM. Trovate un elenco di dispositivi che supportano le eSIM qui a questo link. Superato questo scoglio la strada è in discesa. Vi serviranno poi una foto della vostra SIM fisica (la parte frontale, non quella con il chip), una foto del vostro codice fiscale (anche qui basta la parte frontale della tessera sanitaria) e ovviamente una SIM fisica Iliad attiva che volete trasformare in eSIM. Può farvi comodo anche un altro smartphone o un PC, visto che dovrete inquadrare un QR Code a un certo punto dell'attivazione.

Quanto costa

Parliamo un attimo di costi prima di vedere le procedure per l'attivazione. Se il piano Iliad che avete sulla vostra SIM è uno di quelli da 9,99€ l'attivazione della eSIM è gratuita. Se invece avete un piano dal prezzo mensile inferiore pagherete 9,99€ una tantum per poter attivare la SIM digitale. Il tutto è spiegato chiaramente nell'Area Personale Iliad durante la procedura di attivazione. Non ci sono quindi costi nascosti o extra di altro genere da pagare.

Come attivare la eSIM

Vediamo infine come attivare la eSIM Iliad. Come prima cosa recatevi nella vostra area personale, premete sul menu ad hamburger sul lato sinistro (accanto al logo Iliad) e premete su La mia offerta.

Qui, insieme alle voci che di solito popolano questa sezione, troverete anche la nuova voce Passa dalla SIM fisica alla eSIM. Dovete ovviamente premere su questa voce.

Qui Iliad vi spiega il necessario per passare alla eSIM dalla SIM fisica, comprese tutte le cose che già vi abbiamo detto che servono (foto SIM, foto codice fiscale). C'è anche spiegato quanto vi costa il passaggio, ovvero 0€ se avete un piano da 9,99€ al mese o 9,99€ una tantum se avete un piano dal costo inferiore.

Adesso vi sarà richiesto di caricare una foto della SIM e la foto del codice fiscale. Basta premere su Carica, cercare tra le ultime foto che avete fatto (se siete da smartphone), caricarle e premere poi su Convalida. A questo punto la scritta Convalida diventerà Elaborazione in corso, per poi reindirizzarvi su una nuova pagina.

Adesso Iliad vi richiede un'autenticazione tramite codice OTP, ovvero una firma digitale che richiederà un codice numerico che Iliad vi invierà tramite SMS sul vostro numero di telefono. Se quindi avevate rimosso la SIM fisica per fare la foto adesso dovete reinserirla nello smartphone per poter ricevere l'SMS. Premete su Invia codice OTP via SMS, aspettate qualche secondo, inserite il codice e premete Firma con OTP.

Una volta inviato il codice OTP su schermo vedrete la scritta "La tua eSIM sarà pronta tra qualche istante, per favore attendi". Semplicemente Iliad deve assicurarsi che i dati che avete inviato siano autentici per poi inviarvi una mail con tutti i dati necessari al passaggio.

Come scaricare la eSIM Iliad

Entro pochi minuti, se tutto va bene, vi arriverà una email da Iliad che riporta quanto segue: Ciao, Scarica la eSIM sul tuo smartphone inquadrando il QR Code nel documento in allegato.

Se ti serve aiuto trovi le informazioni per il download della tua eSIM in Area Personale. Per qualsiasi altra informazione, puoi sempre rivolgerti al nostro Servizio Utenti chiamando il 177. Grazie

Team iliad

In allegato alla mail ci sarà un PDF dove troverete tutto ciò che vi serve per scaricare la eSIM sul vostro smartphone compatibile. Come vi dicevamo, potrebbe tornarvi utile un secondo smartphone o un PC dove aprire questo PDF. Dovrete infatti inquadrare un QR Code dallo smartphone su cui volete installare la SIM digitale. La parte iniziale del PDF avrà questo aspetto:

Come ci suggerisce il testo, avete due modi per attivare la eSIM: Inquadrare il QRCode : stampatelo o mandate il PDF a un altro dispositivo in modo da poterlo inquadrare con il vostro. Potete usare direttamente la fotocamera dello smartphone per inquadrarlo.

: stampatelo o mandate il PDF a un altro dispositivo in modo da poterlo inquadrare con il vostro. Potete usare direttamente la fotocamera dello smartphone per inquadrarlo. Inserire manualmente il codice di attivazione presente nel PDF sul sito frm.prod.ondemandconnectivity.com In entrambi i casi, dopo aver inquadrato il QRCode o inserito manualmente il codice, vi chiederà se autorizzate lo smartphone a scaricare la eSIM. Dategli l'ok. A questo punto vi sarà richiesto di inserire anche un Codice Segreto, sempre indicato nel PDF, che almeno su Android è denominato "Codice di conferma dell'operatore". Inseritelo, e lo smartphone inizierà a scaricare la eSIM. Il grosso è fatto: seguite i passaggi indicati sullo smartphone e siete quasi al termine della procedura. A download completato rimuovete la SIM fisica dal vostro smartphone e recatevi nel menu di gestione delle SIM del vostro smartphone. Qui dovreste trovare la nuova eSIM "Iliad Italy" da attivare per poterla cominciare a usare. Attenzione: a questo punto lo smartphone vi chiederà il codice PIN della nuova eSIM. Niente paura: è indicato nell'Area Personale alla voce Attivazione della ESIM. Il PIN dovrebbe essere uguale per tutti, ed è semplicemente 1234. Inserito il PIN il gioco è fatto: la vostra eSIM Iliad è attiva.

Video Tutorial

In questo video vi mostriamo i passaggi necessari all'attivazione della eSIM Iliad su uno smartphone Android, un Google Pixel 7 per la precisione.

Tutorial iPhone e Tutorial Android

I passaggi che vi abbiamo spiegato sono validi per entrambe le tipologie di smartphone. Ci sono comunque dei tutorial di Iliad che vi spiegano i passaggi. Ecco quello per iPhone: