In questa guida vedremo come attivare OK Google su Android e su iOS

Bastano due paroline magiche per attivare rapidamente l'assistente Google. Sia su Android che su iOS, infatti, è sufficiente pronunciare "OK Google" per chiedere qualcosa all'assistente virtuale dell'azienda di Mountain View. E se non si utilizza questa funzione, è possibile disattivarla dalle impostazioni del dispositivo mobile. È possibile attivare OK Google da qualsiasi schermata, a prescindere dall'app in esecuzione: un video, una pagina di un sito web o la schermata di un social network. Senza premere alcun tasto fisico, l'assistente Google sarà pronto a soddisfare le vostre curiosità (meteo, ricerca di locali nelle vicinanze, risultati sul motore di ricerca Google), oppure comporre, ad esempio, un messaggio di testo o far partire una telefonata a un vostro contatto. Ecco come fare.

Indice

Come attivare OK Google Android

Per attivare OK Google su Android, bisognerà utilizzare l'app Google, già disponibile su tutti gli smartphone e tablet equipaggiati del "robottino verde", essendo inclusa, infatti, tra le applicazioni Google pre-installate di fabbrica da qualsiasi produttore. In ogni caso, riportiamo di seguito il badge per scaricare app Google o aggiornarla all'ultima versione disponibile sul Play Store. SCARICA DA PLAY STORE Pertanto, non c'è differenza tra attivare OK Google su Samsung e attivare OK Google su Xiaomi, ad esempio, in quanto i passaggi da seguire sono pressoché gli stessi. La prima cosa da fare è aprire l'app Google sullo smartphone o sul tablet. L'applicazione in questione si trova generalmente nella schermata principale delle app, all'interno della cartella Google, ed è caratterizzata da un'icona con una G colorata. Come dite? Non riuscite a trovarla? Se utilizzate uno smartphone Xiaomi, vi basterà effettuare uno swipe verso destra per passare alle schermate successive. Negli altri casi, invece, è sufficiente effettuare uno swipe dal basso verso l'alto per aprire il cassetto delle applicazioni e trovare l'app desiderata. Laddove disponibile (come ad esempio sugli smartphone Google o sugli smartphone Samsung), potete anche sfruttare l'apposita barra di ricerca in alto per cercare, appunto, l'app Google. Ora che avete finalmente trovato il programma in questione, premete sulla corrispondente icona per avviarlo, dopodiché toccate l'icona del vostro profilo (o, in assenza di un'immagine, delle vostre iniziali) in alto a destra. Nella schermata successiva, fate tap su Impostazioni per proseguire. Selezionate, adesso, l'opzione Voce (settima voce nell'elenco), dopodiché fate tap su Voice Match ("Parla con l'Assistente Google, sempre a tua disposizione"). Come ultimo passaggio, spostate l'interruttore verso destra in corrispondenza della dicitura "Hey Google" ("Accedi all'assistente ogni volta che dici "Hey Google", anche se lo schermo è spento o mentre utilizzi le tue app preferite"): l'interruttore dovrà colorarsi di blu. Come disattivare OK Google su Android Come dite? Desiderate disattivare OK Google? I passaggi da seguire sono pressoché gli stessi: Aprite l'app Google Toccate l'icona del vostro profilo in alto a destra Premete Impostazioni Selezionate la sezione Voce Fate tap su Voice Match Spostate l'interruttore verso sinistra in corrispondenza della dicitura "Hey Google": tale interruttore dovrà colorarsi di grigio.

Come attivare assistente Google toccando il retro del telefono

Oltre al comando vocale, c'è un altro modo per attivare rapidamente l'assistente Google, come è il caso di toccare due o tre volte il retro del telefono. Per far questo, esiste un'app molto interessante denominata "Tap Tap", disponibile non sul Play Store ma sul forum XDA. Per poterla scaricare, è necessario avere abilitato l'installazione di sorgenti esterne sul vostro dispositivo ed essere in possesso di uno smartphone o di un tablet equipaggiato almeno dal sistema operativo Android 7.0 e versioni successive. Per procedere, quindi, bisognerà dapprima abilitare l'installazione delle app da fonti esterne. Aprite l'app Impostazioni, selezionate le voci Password e sicurezza ed entrate nella sezione Sicurezza sistema, dopodiché fate tap su Fonti dell'installazione e abilitate l'apposito interruttore accanto al browser preferito. Questi passaggi possono cambiare in base al dispositivo in uso: consigliamo, pertanto, di sfruttare la barra di ricerca dell'app Impostazioni, cercando la voce Installa app sconosciute e abilitando l'interruttore in corrispondenza del browser in uso, come ad esempio Google Chrome. Vediamo, adesso, come attivare assistente Google toccando il retro del telefono: Scaricate l'app Tap, Tap dal link riportato nelle precedenti righe Aprite l'app Selezionate la voce "Double tap action" (azioni per il doppio tocco) o "Triple tap action" (azioni per il triplo tocco), in base alle vostre preferenze Toccate il pulsante Add actions Selezionate dall'elenco la voce Launch Assistant. In questo modo, l'assistente Google verrà avviato dopo aver toccato due o tre volte il retro del dispositivo. È possibile personalizzare ulteriormente il comportamento di tale azione: ad esempio, potete fare in modo che l'operazione venga eseguita soltanto in presenza di display acceso. Toccate, quindi, l'opzione Add requirement Selezionate l'opzione "Display on".

Come attivare OK Google iPhone

Alla stessa maniera, per attivare OK Google su iPhone bisognerà scaricare dapprima l'app Google su iOS. A differenza di Android, questo programma non è disponibile tra le app pre-installate su iPhone, ma dovrete scaricarlo gratuitamente dall'App Store. Di seguito, comunque, troverete un badge per entrare direttamente nella pagina di download ufficiale. Precisiamo sin da subito che la presente guida si applica anche a iPad, il tablet Apple. SCARICA DA APP STORE Aprite quindi l'app Google su iOS. Vi suggeriamo, peraltro, di leggere il nostro approfondimento su come nascondere app su iPhone, così da mettere ordine nelle varie schermate del vostro "melafonino" o del vostro iPad. Toccate, adesso, l'icona del vostro profilo (o, in assenza di un'immagine, delle vostre iniziali) in alto a destra. Nella schermata successiva, fate tap su Impostazioni per proseguire. Selezionate, adesso, l'opzione Voce (settima voce nell'elenco), dopodiché spostate l'interruttore verso destra in corrispondenza della dicitura "Hotword Hey Google" ("Di' Ok Google mentre utilizzi l'app per avviare una ricerca vocale"): l'interruttore dovrà colorarsi di blu. Per disattivare OK Google iPhone, invece, basterà seguire il passaggio inverso: Aprite l'app Google Toccate l'icona del vostro profilo (o delle vostre iniziali) Fate tap su Impostazioni Selezionate la sezione Voce Spostate l'interruttore verso sinistra in corrispondenza della voce "Hotword Hey Google": l'interruttore dovrà colorarsi di grigio.