Come attivare le parole nascoste su Instagram

Avete un profilo Instagram che utilizzate ogni giorno per condividere con i vostri amici e la vostra community di follower pensieri e fatti della vostra vita quotidiana? Se è così può essere che abbiate notato che nella sezione dei messaggi privati sia comparsa la funzione delle parole nascoste . Non sapete di cosa si tratta esattamente? Se non vi è chiaro e stavate cercando delle informazioni in merito la vostra ricerca si conclude qui, in quanto vi stiamo per spiegare meglio questa funzione. Se vi abbiamo incuriosito a sufficienza e state ancora leggendo, allora ritagliatevi un po' del vostro tempo da dedicare ai prossimi paragrafi. A seguire troverete le istruzioni per attivare le parole nascoste su Instagram , per cui vi consigliamo di eseguire i passaggi uno dopo l'altro proprio mentre ve li illustriamo. In questo modo riuscirete subito a farlo, senza rischiare di commettere errori e di dover ripetere la procedura dall'inizio.

Indice

Cosa sono le parole nascoste su Instagram

Avete sentito parlare di questa nuova funzione del social network di Meta, ma non sapete come utilizzarla, a cosa serve e come si attiva? Provvediamo subito. Prima di tutto dovete sapere che con le parole nascoste avrete la possibilità di filtrare le richieste di messaggi nella sezione dei Direct provenienti dagli utenti che non sono nella vostra community di follower. Lo scopo di questa funzione è quello di prevenire la ricezione di messaggi inappropriati che potreste ricevere sul social network. Con questo tool potrete creare una lista di parole e utilizzarle come filtro per considerare i messaggi contenenti questi termini come indesiderati, escludendoli cosī dalla vostra casella di Direct Messages.

Tutto ciò che considerate inappropriato potrà far parte di questa lista e potrete così tutelarvi archiviando in automatico tutte le comunicazioni non volute. Dove finiranno questi messaggi? Saranno ancora visibili, ma nella cartella Richieste nascoste, in Richieste di messaggi.