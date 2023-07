Come attivare e personalizzare il risponditore automatico su Gmail

Il risponditore automatico via email, conosciuto anche come "out-of-office reply" o "autoresponder", è una funzione utilizzata per inviare automaticamente una risposta predefinita ai mittenti quando si riceve un'email mentre si è fuori dall'ufficio o dalla sede di lavoro, e in generale temporaneamente non disponibile.

Questa funzione è utile per comunicare a chi invia una mail che la risposta potrebbe subire ritardi, e fornisce allo stesso tempo informazioni importanti sul periodo di assenza o su come contattare qualcun altro in tua assenza. Ormai la stragrande maggioranza dei servizi di posta elettronica forniscono l'opzione risponditore automatico: vediamo come attivarlo e personalizzarli su Gmail.