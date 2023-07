Siete degli studenti e vorreste ascoltare la vostra musica preferita? In questo articolo scopriremo come attivare Spotify Premium Student .

Indice

Scaricare Spotify

Per utilizzare Spotify, vi consigliamo di scaricare l' applicazione gratuita , disponibile per Android, iOS, iPadOS, Windows e macOS.

Android

Per scaricare Spotify in uno smartphone o tablet Android dovrete semplicemente aprire Google Play Store. Fate click sul campo di ricerca (nella parte alta) e digitate il nome dell'app. Premete "Installa" per scaricare il software.