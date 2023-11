Come attivare, e come togliere, il parental control sul cellulare e sul PC

Andiamo a scoprire come fare, perché ormai tutti i maggiori sistemi operativi offrono soluzioni per proteggere l'attività online dei nostri figli. Ma prima non dimenticate di dare un'occhiata al nostro approfondimento su come funziona il benessere digitale .

Ecco perché potrebbe interessarvi sapere come attivare e come togliere il parental control su un PC, un cellulare, una TV o direttamente da un servizio online come Google o Amazon.

Indice

Come attivare e come togliere il parental control

I controlli parentali non cambiano i giochi che si vedono nell'app Play Games , inclusi i giochi che avete acquistato o consigliato, e anche quelli già installati saranno sempre accessibili, ma non si potranno installare o comprare (tramite il sistema di fatturazione di Google Play).

Qui potete attivare il pulsante di fianco a Controllo genitori non attivo e vi verrà proposto di creare un PIN, che consentirà di proteggere le impostazioni relative al controllo genitori (non createne uno facilmente indovinabile dai vostri figli).

Per abilitare il parental control su Google Play , dovete avviare l'app e toccare l'icona del profilo in alto a destra. Poi toccate Impostazioni, successivamente toccate il menu Famiglia e infine selezionate la voce Controllo genitori (che molto probabilmente sarà su Off).

Andiamo a vedere come usare gli strumenti integrati nei vari sistemi operativi , per poi analizzare come comportarci per singole app o servizi.

Questa funzione opera attraverso il WiFi, la rete cellulare , le singole app ed è anche implementata a livello di dispositivo. Esempi d'uso del controllo parentale sono, per esempio, pianificare a che ora del giorno i figli possono connettersi a Internet e per quanto tempo, creare filtri di contenuto per bloccare le app che potrebbero avere contenuti inappropriati i gestire i contenuti che i diversi membri della famiglia possono vedere.

Per quanto riguarda i film, non vedrete i contenuti con restrizione nell'app Play Store o nell'app Google TV, anche se li avete già noleggiati o acquistati.

Per disattivare il parental control su Google Play, non dovrete fare altro che tornare a questa impostazione (icona profilo in Google Play > Impostazioni > Famiglia > Controllo genitori) e disattivare il pulsante di fianco a Controllo genitori attivo (dovrete )Come vedete, questa soluzione non è particolarmente rigorosa, soprattutto per quanto riguarda app e giochi.

Questo perché Google offre un altro strumento per bloccare le app sui dispositivi Android e il tempo che possono passare usandole: Family Link.

L'app è una soluzione è particolarmente efficace ed elaborata, per cui per poterla impostare al meglio vi rimandiamo alla nostra guida dedicata.

iPhone

Vediamo ora come attivare il parental control da iPhone (o iPad), che offre Restrizioni contenuti e privacy in Tempo di utilizzo per bloccare o limitare app e funzioni sui dispositivi dei figli.

Per usarlo, andate nelle Impostazioni del telefono toccando l'icona a forma di ingranaggio nella Home o nella Libreria app. Toccate Tempo di utilizzo e potrete operare alcune opzioni.

Per prima cosa, toccate Attiva tempo di utilizzo, leggete le informazioni nella schermata Tempo di utilizzo e toccate Continua. Ora vi verrà chiesto se il dispositivo è vostro o per un figlio: selezionate È il mio [dispositivo] o Questo [dispositivo] appartiene a un minore.

Se siete il genitore e non volete che le impostazioni vengano modificate, toccate in basso la voce Blocca impostazioni "Tempo di utilizzo" per creare un codice, poi impostatelo e confermate. A questo punto inserite il vostro ID Apple e la password, che possono essere utilizzati per reimpostare il codice di Tempo di utilizzo in caso lo dimentichiate.

Adesso avete diverse opzioni a vostra disposizione per limitare l'utilizzo del dispositivo, di alcuni contenuti o alcune app. Per limitare l'utilizzo del dispositivo, toccate Pausa di utilizzo e attivate il pulsante di fianco a Programmata.

Adesso potete impostare i giorni (tutti o personalizzati) in cui attivare una pausa di utilizzo e l'ora di inizio e fine programmazione della pausa. Durante la pausa di utilizzo, saranno disponibili solo le app consentite e le chiamate telefoniche. Per impostare le app consentite, toccate la freccia in alto a sinistra e selezionate Sempre consentite.

Qui potete aggiungere le app che potranno essere usate anche nei periodi di pausa di utilizzo, semplicemente scorrendo verso il basso e toccando il pulsante "+" a sinistra dell'app.

Per selezionare eventuali contatti specifici che potranno chiamare, mandare i messaggi o fare videochiamate FaceTime, toccate Contatti in alto e selezionate Contatti specifici, poi selezionate i contatti.

Un altro aspetto che si può limitare è l'utilizzo giornaliero di alcune app. Toccate Limitazioni app, poi selezionate la voce Aggiungi limitazione di utilizzo e nella schermata successiva potete mettere la spunta alle varie categorie di app oppure per limitare app singole toccate a destra la freccia verso destra della categoria e mettete la spunta alle singole app.