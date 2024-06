Come aumentare il segnale del router Wi-Fi con la stagnola

La soluzione "casalinga" che proponiamo noi è forse meno efficiente , ma visto che si utilizzano materiali che avete in casa, perché non provare?

L'idea nasce da un vero e proprio articolo scientifico del 2017, in cui alcuni ricercatori hanno scoperto che utilizzando una struttura creata con una stampante 3D e poi ricoperta di alluminio potevano migliorare il segnale di un router Wi-Fi in maniera economica.

Attenzione, però, prima di vedere come aumentare il segnale del router con la stagnola , ci sono alcune considerazioni da fare, anche perché potreste rischiare di peggiorare, e non migliorare la situazione.

Avete problemi di segnale Wi-Fi debole in casa? Non è necessario cercare un nuovo router o un sistema mesh , ma potete provare una soluzione semplice ed economica, usando la carta stagnola !

Perché la stagnola migliora il segnale del Wi-Fi

Diminuendo il segnale in certe zone, come vicino alle finestre, è possibile rendere più difficile per persone all'esterno della casa connettersi al vostro punto di accesso.

Quindi utilizzando questo algoritmo si può mettere un pannello rivestito di alluminio dietro un router per amplificare il segnale in certe zone e ridurlo in altre. Con l'effetto non solo di migliorare la portata, ma anche ridurre il rischio di intrusioni nella rete.

In realtà questa non è una novità, da tempo si sa che i fogli di alluminio, che sono usati per l'isolamento termico , riflettono gli infrarossi e le onde elettromagnetiche dei segnali del Wi-Fi, che come qualsiasi altro tipo di onde radio, possono essere infatti riflessi e diretti.

Cosa fare se il segnale è debole? Investire in un nuovo router, o in un amplificatore del segnale, in una rete mesh o in un Powerline . C'è però un metodo più economico: un foglio di stagnola.

Idealmente, quando posizionate il router in una casa dovreste metterlo al centro, in modo da distribuire il segnale in maniera equa.

Informazioni preliminari

Quindi, se volete che il segnale vada in qualunque parte della casa non è la soluzione per voi. Se invece il router è contro un muro perimetrale o volete aumentare il segnale in zone specifiche , allora potete provare a "puntarlo" dove avete effettivamente bisogno. Proprio come si farebbe con una torcia per illuminare un angolo e non l'intera stanza.

Prima di vedere come usare la stagnola per migliorare il segnale del router, bisogna tenere presente che mettendo un foglio di stagnola lo bloccheremo in qualche modo.

Come aumentare il segnale del router con la stagnola

Potete sperimentare eseguendo più test di rete per vedere se le cose sono migliorate. Per configurare questo potenziatore di segnale, è fondamentale tenere a mente la posizione del router, il layout della casa e le parti della casa dove volete aumentare il segnale.

Nel caso il router sia al centro della casa, potete provare a indirizzare il segnale usando un'antenna a forma di "S" e non di "C", un po' come quella dell'articolo.

Adesso posizionatelo in modo che la parte concava lo abbracci e sia indirizzata di fronte all'area mirata, assicurandovi che il lato lucido della carta stagnola sia rivolto nella direzione in cui volete aumentare il segnale. Questo aiuterà a dirigere i segnali verso i dispositivi.

Tagliate un pezzo di carta stagnola e modellatelo a forma di "C" o di antenna parabolica dietro le antenne del router. La cosa migliore è usare un cartoncino che serva da struttura e poi rivestirlo da entrambi i lati con la stagnola. Per modellarlo, potete usare una lattina o una palla .

Come vedremo nel capitolo successivo, i risultati migliori si ottengono con una stampante 3D utilizzando lo strumento creato da Xi Xiong e colleghi, ma in mancanza del programma per creare l'antenna, potete provare a casa creandovene una fatta a mano.

Un'alternativa ancora più efficace

I ricercatori del Dartmouth College nel New Hampshire una volta hanno dimostrato come, tenendo conto di calcoli adeguati per un ambiente, potevano stampare in 3D un'antenna utilizzando un programma chiamato WiPrint che tenesse conto della disposizione delle stanze nell'appartamento, della posizione del router, delle aree in cui si desidera che il segnale aumenti e delle aree in cui si desidera che diminuisca.

Nel complesso, sono stati in grado di migliorare la potenza del segnale, in alcune aree, fino al 55,1%, e di indebolirlo in altre fino al 63,3%, dimostrando che il concetto almeno funziona.

I ricercatori hanno inoltre spiegato che pur funzionando anche con rame o argento, l'alluminio è molto efficace, e costa meno. Purtroppo, nonostante il lavoro sia stato presentato nel 2017, WiPrint non è stato rilasciato al pubblico, quindi non c'è modo di usarlo per creare una versione ottimizzata dell'antenna per il Wi-Fi.