La democratizzazione dei social media è iniziata: sono finiti i tempi in cui la cosiddetta "spunta blu" era riservata solo a celebrità o VIP. Su X, ma da metà 2023 anche su Instagram e Facebook, la si può ottenere pagando, e sfoggiare così il proprio stato di utente verificato (oltre ad alcuni altri vantaggi) senza necessariamente essere un personaggio famoso. Vediamo quindi come avere l'account verificato con Meta Verified su Instagram e Facebook, in modo da poter mostrare ai vostri follower il nostro stato di utente verificato ed essere maggiormente protetti da altri utenti che usano impropriamente il nostro nome. Ma oltre ai vantaggi, la funzione ha anche un costo e dei requisiti di cui dovrete essere a conoscenza prima di sottoscrivere l'abbonamento: scopriamo tutti questi dettagli, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come recuperare un account Instagram rubato.

Indice

Cos'è Meta Verified

Cos'è esattamente Meta Verified? Meta descrive la funzione come un "abbonamento per aiutarti a stabilire la tua presenza su Instagram e Facebook", ed è in pratica un servizio simile a quello proposto da X con la sua "spunta blu" a pagamento. Annunciata a febbraio 2023 da Mark Zuckerberg su Facebook come una soluzione per "l'aumento dell'autenticità e della sicurezza in tutti i nostri servizi", Meta Verified è stata introdotta in principio con una waitlist in alcuni Paesi come Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia e Nuova Zelanda.

Adam Mosseri, l'ha annunciata anche su Instagram, si è spinto anche oltre, affermando che Meta Verified sulla sua piattaforma avrebbe consentito una maggiore visibilità. Nei mesi successivi al lancio, Meta ha poi eliminato la waitllist negli Stati Uniti ed espanso la disponibilità del servizio, e a luglio 2023 è arrivata finalmente in Italia. Ma quali sono i vantaggi di Meta Verified? Come immaginerete, infatti, per spingere gli utenti a pagare il servizio Meta deve offrire molto più di una semplice spunta blu, e dall'annuncio di Mark Zuckerberg si può intuire che uno dei punti cardine di questa funzione è la sicurezza, con la possibilità non solo di verificare chi sia l'utente, ma anche di proteggerne l'identità in modo proattivo. Andiamo a scoprire come e quali sono le altre soluzioni a cui potremo accedere in caso di sottoscrizione, ma prima bisogna fare una precisazione. Meta Verified è una funzione di Facebook o Instagram, a cui accederete pagando un diverso abbonamento a seconda della piattaforma di vostra scelta. Non è un servizio che vale per entrambe le app, quindi se volete avere la verifica sia su Facebook che su Instagram dovrete effettuare due abbonamenti separati.

Quali sono i vantaggi di Meta Verified

Quindi Meta Verified è un servizio che consente la verifica del proprio account su Facebook o Instagram, in modo da garantire ai vostri follower di essere chi dite, ma è molto di più di una semplice "spunta blu", in quanto offre un pacchetto di funzioni piuttosto diversificate con l'intento di rendere il vostro account su Instagram o Facebook riconoscibile e sicuro. Con questo servizio infatti accederete a: Verifica . Grazie alla spunta blu la comunità saprà che siete realmente chi dite di essere grazie a un processo di verifica tramite documento d'identità e video selfie

. Grazie alla spunta blu la comunità saprà che siete realmente chi dite di essere grazie a un processo di verifica tramite documento d'identità e video selfie Protezione proattiva dell'account . Con questo servizio, la piattaforma proteggerà il vostro account dall'impersonificazione, oltre che l'accesso tramite autenticazione a due fattori

. Con questo servizio, la piattaforma proteggerà il vostro account dall'impersonificazione, oltre che l'accesso tramite autenticazione a due fattori Caratteristiche esclusive . Con Meta Verified, otterrete adesivi esclusivi su Stories and Reels su Facebook e Instagram e, dove disponibili, 100 stelle al mese su Facebook in modo da poter mostrare il vostro sostegno ad altri creatori.

. Con Meta Verified, otterrete adesivi esclusivi su Stories and Reels su Facebook e Instagram e, dove disponibili, 100 stelle al mese su Facebook in modo da poter mostrare il vostro sostegno ad altri creatori. Supporto diretto all'account. L'abbonamento vi permetterà di ottenere il supporto diretto dell'assistenza in caso di necessità A parte i contenuti esclusivi come gli adesivi e le stelle, tre aspetti della funzione sono direttamente collegati. Come spiegato da Zuckerberg, la verifica consente di sapere esattamente chi siano gli utenti, e quindi la protezione della loro identità in caso di furto da parte di un impostore. Da questo deriva il supporto diretto, impossibile da gestire per i quasi tre miliardi di utenti attivi, ma che si riesce a implementare grazie agli abbonamenti, "garantendo la qualità del servizio man mano che questi aumentano". Per quanto riguarda Instagram, Meta Verified offre inoltre: Più consigli in posti come Esplora e Reels su Instagram

in posti come Esplora e Reels su Instagram Più visibilità nelle ricerche e nei commenti su foto e video di altre persone

nelle ricerche e nei commenti su foto e video di altre persone Più visibilità come account suggeriti da seguire

Quanto costa Meta Verified

A questo punto, vorrete sapere quanto costa Meta Verified. Come abbiamo anticipato, Meta Verified su Instagram e Meta Verified su Facebook sono due abbonamenti separati, che dovrete attivare singolarmente per la piattaforma di vostro interesse. Inoltre se avete più di un profilo su una piattaforma, dovete attivare (e pagare, ma a un prezzo scontato) Meta Verified per ogni profilo aggiungendolo al vostro piano. I costi sono diversi a seconda che attiviate l'abbonamento da Web o da app, in quanto nel secondo caso i pagamenti verranno gestiti dai corrispondenti marketplace (Apple o Google) e quindi Facebook vi addebiterà i costi dovuti alle commissioni. C'è però una brutta sorpresa. Nel momento in cui scriviamo, da Web potete effettuare l'abbonamento solo a Facebook, quindi per avere Meta Verified su Instagram dovrete giocoforza abbonarvi da app (e pagare di più). Fatte queste precisazioni, vediamo i prezzi. Da Web (come abbiamo detto disponibile solo per Facebook per ora), l'abbonamento costa 13,99 euro al mese (contro gli 11,99 dollari chiesti negli Stati Uniti), mentre da app (disponibile sia per Facebook che per Instagram, da Android o iPhone) costa 16,99 euro al mese (contro i 14,99 dollari degli Stati Uniti). A seguito dell'iscrizione, i pagamenti per Meta Verified verranno addebitati automaticamente ogni mese dalla data di pagamento iniziale, a meno che non annulliate l'abbonamento almeno 24 ore prima della data del pagamento successivo, cosa che potete fare quando volete.

Come funziona Meta Verified

Abbonarsi a Meta Verified è piuttosto semplice. Durante la procedura di iscrizione, dovrete impostare un metodo di pagamento e successivamente completare la verifica per confermare la vostra identità. Per farlo, vi verrà chiesto di inviare un documento d'identità che corrisponda al nome del vostro profilo e all'immagine del vostro profilo, a cui seguirà un video selfie. Completata la fase di test e analisi, riceverete il badge di verifica e potrete usufruire dei vantaggi di Meta Verified. C'è però una questione importante. Non tutti gli utenti possono richiedere l'account verificato Meta Verified, in quanto ci sono alcuni requisiti da rispettare. Vediamo quali sono, per Facebook e per Instagram, tenendo presente che per tutti bisogna essere maggiorenni (quindi avere più di 18 anni) e che la funzione è disponibile solo per account personali e non quelli business. Inoltre al momento Meta Verified in Italia non accetta tutti gli utenti, ma ad alcuni chiederà di iscriversi a una lista di attesa (waitlist), I requisiti Meta Verified per Instagram e Facebook sono esattamente gli stessi, quindi oltre alla maggiore età e a un profilo personale, dovete avere un profilo pubblico o privato associato al vostro nome completo, in linea con gli standard sui nomi e con un'immagine del profilo che mostri il viso. Meta Verified infatti supporta solo il nome reale presente sul profilo. Successivamente, dovrete attivare l'autenticazione a due fattori abilitata, cosa che può essere effettuata anche dopo il pagamento e soddisfare i requisiti minimi di attività, quindi dovete aver già pubblicato dei post. Infine, dovrete avere un documento di identità ufficiale il cui nome e la cui foto corrispondano a quelli del profilo, e soddisfare le nostre Condizioni d'uso e le Linee guida della community.

Come avere l'account verificato con Meta Verified

Ora che abbiamo chiarito tutti gli aspetti pratici, possiamo vedere come verificare il vostro account con Meta Verified. Tenete presente che una volta verificato il profilo, per modificare il nome utente, il nome del profilo, la data di nascita o l'immagine del profilo dovrete ripetere la procedura di verifica di Meta Verified. Tenete presente se verificate un profilo ma avete altri account che hanno lo stesso nome e la stessa immagine del profilo, questi potrebbero essere disabilitati perché Facebook d'ora in poi monitorerà e proteggerà l'account verificato da furti d'identità. Per evitare che questo accada, assicuratevi che i vostri account siano tutti aggiunti al Centro gestione account del vostro account verificato. Inoltre ricordiamo che nel momento in cui scriviamo, durante la procedura di attivazione della verifica Meta potrebbe mettere l'account in lista d'attesa e non proseguire con l'attivazione di Meta Verified. Instagram Se volete sapere come verificare il vostro account con Meta Verified su Instagram, vi ricordiamo che la procedura nel momento in cui scriviamo può essere effettuata solo da app per dispositivi mobili, Android o iOS, ma non da Web. Per farlo, aprite l'app Instagram e toccate in basso a destra l'icona del vostro profilo. Successivamente, toccate in alto a destra l'icona con le tre linee orizzontali e vedrete in basso la voce Meta Verified con, sulla destra, il badge blu con la scritta Novità (sarà lì solo finché lo toccate, poi sparirà). Allo stesso punto potete arrivare toccando in alto Impostazioni e privacy, poi toccando Centro gestione account in alto e infine Meta Verified.

Se Meta Verified è disponibile per il vostro account, dal basso apparirà una finestra con la scritta Meta Verified disponibile sotto al vostro nome e all'immagine del profilo, nell'area Abbonamento non sottoscritto. In alternativa, si aprirà una finestra con la scritta Iscriviti alla lista d'attesa per Meta Verified e in basso il pulsante Iscriviti alla lista d'attesa. Partendo dal presupposto che il servizio sia disponibile per il vostro account, selezionate il profilo per cui volete fare l'abbonamento (in caso ce ne sia più d'uno), quindi dopo aver letto le condizioni toccate il pulsante in basso Abbonati. Il primo passo è di impostare un metodo di pagamento per pagare il servizio, che come detto da app costa 16,99 euro al mese. Toccate Paga ora e selezionate il metodo di pagamento, poi toccate Abbonati. Adesso dovrete procedere con la verifica della vostra identità (dovete farlo entro 3 giorni), che si svolgerà in due fasi. La prima prevede di fotografare il vostro documento di identità attraverso lo strumento dell'app. Toccate Conferma la tua identità e aggiornate il vostro nome. Toccate Avanti e leggete i consigli per la conferma del documento di identità, quindi toccate Scatta foto per la parte frontale (è consigliato posizionarla su sfondo scuro con buona illuminazione, inoltre non usate screenshot o fotocopie). Confermate che le informazioni siano visibili e non sia sfocata, quindi toccate Avanti, poi scattate una foto del retro del documento di identità toccando Scatta foto. Confermate che l'informazione sia visibile, quindi toccate Invia. Una volta caricato il documento di identità, toccate Termina. La seconda parte è invece la registrazione di un video selfie, dopodiché avrete terminato la procedura e potrete accedere all'assistenza e ai vantaggi di Meta Verified. Una volta completata la procedura di verifica, riceverete una notifica relativa alla decisione entro 48 ore. Potreste ricevere notifiche che vi indirizzano al Centro assistenza per aiutarvi a capire le motivazioni di un eventuale rifiuto. Se il vostro account non è stato verificato, potete inviare una nuova candidatura dopo che sarà stata rimborsata la quota di abbonamento (potrebbero essere necessari fino a 60 giorni con Apple Pay). Facebook Se invece volete sapere come verificare il vostro account con Meta Verified su Facebook, la procedura è piuttosto simile, ma in più avete il vantaggio di poterlo fare anche da Web, e non solo da app per dispositivi mobili. Per farlo app per Android o iPhone, avviate l'app di Facebook e toccate l'icona Menu in basso a destra. Nella pagina successiva, toccate l'icona a forma di ingranaggio in alto a destra e toccate su Centro gestione account, la scheda che vedete in alto. Dal basso si aprirà una finestra, quella di Centro gestione account. Qui scorrete in basso e toccate Meta Verified. Potete accedere alla stessa pagina toccando l'icona Profilo in basso e poi i tre puntini di fianco al vostro nome. Qui si aprirà una finestra, Impostazioni del profilo e potete toccare Meta Verified. Come per Instagram, se la funzione supporta il vostro account, vedrete la possibilità di effettuare la verifica. In alternativa, vi verrà proposta la pagina Iscriviti alla lista di attesa per Meta Verified.

Se potete iscrivervi, vederete la scritta Meta Verified disponibile sotto al vostro nome e immagine di profilo. Scegliete il vostro profilo con cui volete abbonarvi toccando Abbonamento per un solo profilo a 16,99 euro e toccate Continua. Verrete reindirizzati alla pagina di pagamento. Leggete le informazioni e toccate il pulsante Paga ora in basso per accedere alla schermata in cui potrete inserire il metodo di pagamento. Dopo aver effettuato la scelta, toccate Abbonati e potrete procedere alla verifica della vostra identità. Come per Instagram, dovrete scattare una foto al fronte e al retro del vostro documento di identità attraverso lo strumento dell'app. Toccate Conferma la tua identità e aggiornate il vostro nome. Toccate Avanti e leggete i consigli per la conferma del documento di identità, quindi toccate Scatta foto per la parte frontale (è consigliato posizionarla su sfondo scuro con buona illuminazione, inoltre non usate screenshot o fotocopie). Confermate che le informazioni siano visibili e non sia sfocata, quindi toccate Avanti, poi scattate una foto del retro del documento di identità toccando Scatta foto. Confermate che l'informazione sia visibile, quindi toccate Invia. Una volta caricato il documento di identità, toccate Termina. Ora dovrete registrare un video selfie per confermare l'identità, al termine del quale la procedura sarà completa e potrete utilizzare i vantaggi di Meta Verified. Entro 48 ore vi verrà notificata l'avvenuta verifica dell'account o comunicazioni di eventuali problemi. Come abbiamo anticipato, la procedura di verifica dell'account può essere effettuata anche da Web, per quanto riguarda Facebook. Per farlo, andate sul sito di Facebook da un browser ed eventualmente effettuate l'accesso. Successivamente, cliccate sull'icona del vostro profilo in alto a destra e cliccate su Impostazioni e privacy. Poi cliccate su Impostazioni e nella pagina che si apre cliccate a sinistra in alto sulla scheda Centro gestione account. Qui cliccate in basso a sinistra sulla voce Meta Verified.

Come da app, se per il vostro account il servizio non è ancora disponibile, verrete invitati a iscrivervi alla lista di attesa. In alternativa, vedrete la pagina Meta Verified in cui vi si conferma che il servizio è disponibile. Leggete i requisiti e in basso cliccate su Avanti, poi nella finestra che si viene ad aprire selezionate il profilo e cliccate su Abbonamento per un solo profilo a 13,99€. A questo punto, dovete impostare un metodo di pagamento. Cliccate su Paga ora e scegliete il metodo con cui pagare l'abbonamento, cliccate su Iscriviti e potrete procedere con la verifica dell'account caricando le foto e il video selfie da app Facebook. Una volta completata la procedura di verifica, riceverete una notifica relativa alla decisione entro 48 ore, ma potete utilizzare subito i vantaggi di Meta Verified (la procedura di verifica deve essere completata entro tre giorni).

Domande e risposte

Chi può avere Meta Verified? Meta Verified è disponibile per gli utenti Facebook o Instagram maggiori di 18 anni con un profilo personale pubblico o privato e con l'autenticazione a due fattori attiva. Il profilo deve avere lo stesso nome indicato sulla carta d'identità usata per la verifica e una foto chiara dell'utente, e dovete aver pubblicato almeno un post.