Da tempo gli utenti di WhatsApp fanno i salti mortali per poter utilizzare due account sullo stesso telefono: alcuni produttori Android offrono la possibilità di "clonare" l'app, mentre per chi usa iPhone c'è solo la possibilità di usare l'app normale e WhatsApp Business in parallelo. Ma nel 2023 la popolare app di messaggistica ha optato per un deciso cambio di passo, introducendo una serie di novità tra cui finalmente quella di effettuare l'accesso con due account contemporaneamente. Vediamo quindi come avere due numeri WhatsApp sullo stesso telefono, oltre a scoprire le limitazioni e i vantaggi di questa soluzione. Ma prima di approfondire questo argomento e capire se possa fare per voi, vi ricordiamo la nostra guida su come funzionano i canali WhatsApp.

A cosa serve avere due numeri WhatsApp sullo stesso telefono

WhatsApp è la più popolare app di messaggistica al mondo, ma per certi versi i suoi utenti hanno sempre guardato con invidia alla versatilità dei concorrenti. è la più popolare app dial mondo, ma per certi versi i suoi utenti hanno sempre guardato conalla versatilità dei concorrenti. Stiamo parlando di alcune funzioni, richieste da anni e mai arrivate, ma nel corso del 2023 la piattaforma di Meta ha recuperato il distacco dalle altre app di messaggistica introducendo funzionalità su funzionalità. Dopo essere arrivata la possibilità di utilizzare lo stesso account su più dispositivi, sono infatti stati annunciati i canali, e, a ottobre 2023, la nuova funzione che consente di effettuare l'accesso con due account WhatsApp contemporaneamente sullo stesso dispositivo. In precedenza, per riuscire a ottenere lo stesso risultato era necessario utilizzare la clonazione delle app offerta da alcune versioni di Android personalizzate, come Samsung, OnePlus, Xiaomi o OPPO, oppure utilizzare in parallelo WhatsApp Business. In ogni caso, due app separate. A metà ottobre 2023, però, lo stesso Mark Zuckerberg ha annunciato la possibilità di farlo nativamente, il che semplifica, e di molto, la procedura, permettendo al contempo di avere due account separati, ognuno con le proprie impostazioni per la privacy e le notifiche.

Ma a chi può servire questa funzione? Se vi state facendo questa domanda, c'è una buona probabilità che abbiate un solo account WhatsApp, il che è probabilmente il caso della maggior parte di chi lo usa come servizio di chat e chiamate personali. Ma WhatsApp è enormemente diffuso anche nel mondo aziendale o comunque in quello dei professionisti, dove fornisce una piattaforma per i telefoni aziendali e numeri di contatto per negozi e servizi. Questo aggiornamento significa che invece di portare due telefoni, molte persone possono semplificarsi la vita, e di molto. Inoltre c'è una questione ancora più interessante, che unisce la funzione dei dispositivi complementari (multi account) con la possibilità di unire due account sullo stesso telefono. Nell'annuncio, WhatsApp afferma che dovrete avere entrambe le SIM attive sul telefono e che per configurare un secondo account avrete bisogno di un secondo numero di telefono e relativa scheda SIM o eSIM. In realtà noi siamo riusciti ad attivare due account su un telefono che non aveva nessuna SIM inserita, semplicemente collegando i due account come complementari! Questo rende la funzione molto più versatile e interessante, perché potreste avere un telefono aziendale con l'account WhatsApp e lasciarlo a casa, e associare l'account WhatsApp sul telefono personale senza necessariamente trasferirvi la SIM. C'è però una limitazione. Nel momento in cui scriviamo, la funzione è appena stata annunciata solo per Android e Zuckerberg ha detto che sarebbe stata implementata nelle prossime settimane e mesi, ma senza nominare mai la versione per iPhone. E anche sui telefoni del robottino la sua disponibilità non è molto ampia: noi abbiamo potuto osservarla solo su telefoni che utilizzano la versione beta. Detto questo, andiamo a vedere come utilizzarla.

Come avere due numeri WhatsApp sullo stesso telefono

A questo punto vorrete sapere come sfruttare la nuova funzione e avere due numeri WhatsApp sullo stesso telefono. Per prima cosa, avrete bisogno di un telefono Android con WhatsApp installato e configurato (in caso potete scaricarlo da qui). Come abbiamo anticipato nel precedente capitolo, nel momento in cui stiamo scrivendo la funzione è appena stata rilasciata, e sarà distribuita a livello più ampio nelle prossime settimane o mesi. Noi abbiamo potuto usarla solo attraverso la versione Beta, quindi in caso non riusciate a vederla potete aspettare qualche giorno o aderire al programma beta andando sulla pagina dell'app nel Play Store, scorrete in basso e toccate la voce Partecipa sotto Partecipa al programma Beta: date conferma e dopo qualche minuto l'app si aggiornerà con la versione di test (tenete presente che potreste riscontrare dei bug durante l'utilizzo). Inoltre WhatsApp dice che il telefono deve essere dotato di funzionalità dual SIM o SIM ed eSIM, e di tutte e due le SIM (o la SIM e l'eSIM) attive e funzionanti sul telefono. In realtà, come abbiamo anticipato nel capitolo precedente, noi abbiamo attivato due account come complementari su un telefono senza nessuna SIM inserita o configurata. Una volta soddisfatti questi requisiti, aprite WhatsApp, poi toccate l'icona con tre puntini in alto a destra e toccate Impostazioni. Nella pagina che si apre, dovrete vedere una freccia verso il basso a destra del vostro nome e del codice QR. Toccatela e dal basso si aprirà una finestra con due voci. In questa finestra, in alto vedrete il vostro nome e il numero di telefono associato, e in basso la scritta "+ Aggiungi un account". In alternativa, potete arrivare alla stessa finestra toccando la voce Account sotto al vostro nome e poi selezionando la voce Aggiungi un account. Se non vedete la freccia di fianco al vostro nome o la voce Aggiungi un account dopo aver toccato Account, vuol dire che non avete ancora ricevuto l'aggiornamento e potete provare a installare la beta (sulla beta noi l'abbiamo vista in tutti i telefoni).

A questo punto toccate + Aggiungi account e la pagina seguente sarà la schermata classica per aggiungere un account su WhatsApp, come se la usaste per la prima volta dopo averla installata. Toccate in basso Accetta e continua e se avete inserito una seconda SIM (o una eSIM oltre alla SIM primaria) nella schermata che appare scegliete un Paese (Italia) dal menu a tendina. Inserite il numero di telefono associato alla seconda SIM, poi toccate in basso Avanti, confermate via codice OTP ricevuto per SMS il numero di telefono, inserite il vostro nome e l'account sarà caricato, eventualmente recuperando il backup. Attenzione, potete anche aggiungere un secondo account come complementare (ovvero la possibilità di collegare lo stesso account su più telefoni, per un massimo di quattro, ecco il nostro approfondimento). Questo significa che non avrete bisogno di spostare una SIM sul telefono, ma associare l'account WhatsApp presente su un altro telefono. Per farlo, toccate i tre puntini in alto a destra e selezionate la voce Collega come dispositivo complementare.

Apparirà un codice QR, quindi prendete il telefono (può essere un iPhone o un telefono Android) su cui è attivo l'account WhatsApp che volete utilizzare sul primo telefono come secondo account. Aprite WhatsApp e, se avete un telefono Android, toccate i tre puntini in alto, mentre avete un iPhone, toccate in basso a destra Impostazioni. Indipendentemente dal telefono, toccate la voce Dispositivi collegati, poi il pulsante Gestisci un dispositivo (o Collega un dispositivo su iPhone), toccate OK e date eventualmente il permesso di usare la fotocamera toccando Mentre usi l'app. Inquadrate il codice QR sul primo telefono e dopo pochi istanti il secondo account sarà aggiunto. Potete mettere via il telefono con l'account WhatsApp originale, su cui vedrete la scritta Android ([numero versione]), che indica il telefono su cui è stato aggiunto l'account. Ora prendete il telefono con due account aggiunti, indipendentemente dal fatto che siano complementari o meno, e vedrete l'ultimo account aggiunto, che è un normale account WhatsApp in tutto e per tutto. Toccate l'icona con tre puntini in alto a destra, poi selezionate Impostazioni e potete impostare le vostre preferenze per privacy e notifiche (che saranno ereditate dal backup o dall'account primario, se avete utilizzato il dispositivo complementare). Ma cosa fare se volete eliminare il secondo account? Nessun problema. Avviate WhatsApp, poi toccate l'icona con tre puntini in alto a destra e toccate Impostazioni. Nella pagina seguente toccate la freccia di fianco al vostro nome e selezionate l'account da eliminare. Poi se siete nella chat, toccate ancora l'icona con tre puntini in alto a destra, toccate Impostazioni, selezionate Account e nella pagina seguente toccate Disconnetti. Toccate ancora Disconnetti per confermare.

Come passare tra due account

Una volta che avete impostato due account e scelto le opzioni di privacy e notifiche (probabilmente vorrete assicurarvi che ogni account abbia un suono diverso per l'arrivo dei messaggi o per le chiamate), passare da uno all'altro è estremamente semplice e avete due modi per farlo. Il modo più semplice, dopo aver avviato WhatsApp, è toccare l'icona con tre puntini in alto a destra e selezionare la voce Cambia account (immagine in basso a sinistra). Tutto qui: ora sarete nella chat dell'altro account e per cambiare ancora dovrete solo ripetere l'operazione. In alternativa, toccate l'icona in alto a destra con tre puntini e selezionate Impostazioni, poi in basso selezionate l'account che volete attivare tra i due (immagine in basso a destra). Quello attivo sarà quello con il puntino verde di fianco al nome.

Come funzionano le notifiche con due account WhatsApp sullo stesso telefono

Come abbiamo ribadito più volte, quando attivate due account sullo stesso dispositivo, che siano da SIM o da dispositivo complementare, potete impostare separatamente le opzioni per la privacy e le notifiche, come se appartenessero a due telefoni diversi (o a due app diverse, come nel caso delle app clonate di alcune interfacce personalizzate di Android). Un'opzione può essere di mettere dei suoni di notifica diversi, oppure potete attivare le notifiche audio solo per uno dei due e per l'altro la vibrazione: le possibilità sono infinite e su questo WhatsApp non pone limiti. A proposito di questo aspetto, però, c'è una cosa interessante, e che può aiutarvi a non fare confusione. Fondamentalmente con questo sistema avete un solo account attivo alla volta, quello selezionato, quindi quando ricevete un messaggio sull'account non attivo, nella notifica vi verrà mostrato solo la scritta [nome] ti ha inviato un messaggio e il pulsante Cambia account, con il numero di telefono associato all'account, senza l'anteprima del messaggio (immagine sotto a sinistra). Con l'account attivo, invece, vi verrà mostrata la solita notifica di WhatsApp con l'anteprima e i pulsanti Rispondi, Segna come letto e Silenzia (immagine sotto a destra).

Inoltre, in caso l'account non attivo abbia una notifica, di fianco alla voce Cambia account (che appare dopo aver toccato l'icona con tre puntini in alto a destra per cambiare account), apparirà un puntino verde, e lo stesso di fianco alla freccia a destra del vostro nome, nelle Impostazioni.

