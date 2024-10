Tutti i modi per avere una prova gratuita di NOW

Perché è vero che la piattaforma non offre più una prova gratuita come faceva un tempo, ma nondimeno è possibile comunque sfruttare alcune opportunità che ti consentono di accedere a NOW senza dover per forza pagare, almeno per un certo periodo .

Ma magari prima di sottoscrivere un abbonamento vorresti sapere se c'è il modo di provare il servizio gratuitamente. Nessun problema, vediamo come avere NOW TV gratis e come attivare le prove gratuite.

Film, serie TV o sport? E perché non tutti? NOW (ex NOW TV) è una piattaforma di streaming che offre il meglio dell'intratteminento, con tantissimi contenuti on-demand e live, che vanno dai film più recenti alle migliori partite della serie A .

Quanto costa NOW

Il costo è di 5 euro al mese e può essere aggiunta ai piani in qualsiasi momento, in fase di registrazione o anche inclusa in offerte speciali.

A differenza di servizi di streaming come Prime Video , Netflix o Disney+ , NOW ti consente di ritagliare veramente la sua offerta intorno alle tue preferenze.

Come avere NOW gratis

Questa è solo una delle promozioni che potrebbero essere attivate e offrire mesi gratuiti di NOW. Alcuni operatori come Vodafone, WindTre (con WINDAY), Fastweb, Linkem o Eolo hanno proposto soluzioni di questo tipo nel passato e potrebbero rifarlo in futuro.

Ora potrai procedere con la registrazione , in caso tu non abbia un account, mentre se invece sei già registrato, accedi al servizio e clicca su My Account in alto.

Per attivare l'offerta, basta sottoscrivere un contratto di linea fissa con l'operatore nel periodo indicato per la promozione. Verrà fornito un codice promo , che potrai attivare nella pagina apposta.

Da giugno 2020 Sky ha lanciato il suo servizio di rete fissa Sky Wifi , che offre di frequente alcune offerte legate a NOW. In alcune occasioni, l'operatore ha dato la possibilità di avere sei mesi gratuiti del Pass Entertainment della piattaforma.

Vuoi sapere come vedere NOW gratis? Sappi che al lancio NOW (ai tempi si chiamava NOW TV) offriva sette giorni gratuiti per invogliare gli utenti a provare il servizio.

Come avere una prova gratuita con NOW Smart Stick

Un altro modo per avere Sky gratis è acquistando una NOW Smart Stick, che al momento offre 3 mesi a scelta tra Pass Cinema o Pass Entertainment.

Cos'è NOW Smart Stick

NOW Smart Stick è un dispositivo di streaming in forma di dongle che consente di accedere ai contenuti di NOW in caso non si abbia una smart TV o si abbia una smart TV non compatibile con l'app NOW.

La stick, che consente di accedere anche ad altri servizi come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e Spotify, è un semplice dispositivo che si collega alla presa HDMI del TV. La qualità video arriva fino alla risoluzione Full HD a 1080p, mentre l'audio digitale è di tipo surround 7.1/5.1.

L'alimentazione avviene attraverso una presa sul TV o tramite l'alimentatore incluso in confezione, mentre la connessione internet avviene tramite Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac.

Come avere tre mesi gratuiti di NOW con NOW Smart Stick

La confezione di acquisto di una NOW Smart Stick, almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, include un codice per 3 mesi del Pass Cinema o 3 mesi del Pass Entertainment di NOW per guardare i film o le serie TV e gli show di Sky.

Tutto quello che devi fare è, se non sei già registrato, andare alla pagina dedicata all'attivazione dei codici promo, poi digita il codice nel campo apposito e clicca su Attiva codice.

Ora potrai procedere con la registrazione.

Se invece sei già registrato, accedi al servizio e clicca su My Account in alto. Poi seleziona Dati account, clicca su Attiva codice e inserisci il codice promo, per poi cliccare su Attiva.

Puoi disdire in qualsiasi momento fino a 24 ore prima della scadenza del periodo di visione, mentre se non lo fai il Pass si rinnoverà automaticamente al prezzo di 9,99€/mese.