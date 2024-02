Come bloccare un numero spam

In questa guida vedremo come bloccare numero spam, su Android e su iOS

Le chiamate indesiderate sono davvero fastidiose, soprattutto se si è impegnati in qualcosa di importante. Oltre al fastidio di veder squillare il proprio telefonino ininterrottamente, questi numeri sconosciuti costituiscono sovente fonte di pericolo, perché sottendono tentativi di truffa: chiamate dall'estero, o addirittura falsi operatori che millantano presunti (e mai ufficiali) aumenti delle offerte telefoniche precedentemente sottoscritte o dei contratti delle utenze attive, con il solo obiettivo di estorcere il consenso alla stipula di nuovi contratti di fornitura, tanto per citare alcune delle truffe più gettonate su Internet. Vi abbiamo già parlato e spiegato come iscriversi al Registro delle opposizioni per bloccare le chiamate indesiderate. A ciò possono aggiungersi alcuni strumenti già integrati in tutti i dispositivi mobili con a bordo i sistemi operativi Android e iOS, oltre che applicazioni specifiche dedicate allo scopo. Se il "robottino verde" offre, in alcuni casi, alcuni utili strumenti di riconoscimento del chiamante e di blocco preventivo delle chiamate contrassegnate come spam, su iPhone è comunque possibile bloccare un contatto, così da evitare che richiami in futuro. Vediamo, quindi, come bloccare numero spam, sia su Android che su iOS.

Come bloccare spam su iPhone

Da ormai molti anni Apple ha integrato su iPhone un'opzione per bloccare le chiamate indesiderate. Tutto quello che bisogna fare è nell'app Telefono e spostarsi nella sezione Recenti, recuperando la chiamata ricevuta. A questo punto, fate tap sull'icona "Informazioni" accanto al numero che desiderate bloccare e selezionate l'opzione "Blocca questo chiamante" e, successivamente, "Blocca contatto". D'ora in avanti, il contatto bloccato non darà più fastidio. In alternativa, potete anche bloccare un contatto direttamente dalle impostazioni. Per procedere è necessario aprire l'app Impostazioni, cliccare su Telefono e scorrere verso il basso fino a "Contatti bloccati": cliccando su quest'ultimo, apparirà un elenco dei contatti bloccati. Per aggiungerne uno basta fare tap su "Aggiungi" a sinistra e selezionare uno o più contatti. Se possedete uno smartphone con a bordo iOS 13 o versioni successive (per scoprire quale versione di iOS è installata sul proprio iPhone è sufficiente entrare nelle Impostazioni, cliccare su Generali e poi su Info), è possibile adottare una tecnica ancora più efficace per contrastare il fenomeno delle chiamate spam. In buona sostanza, è sufficiente seguire questi pasaggi: Sbloccate il dispositivo

Aprite l'app Impostazioni

Scorrete verso il basso e cliccate su Telefono

Cliccate su Silenzia numeri sconosciuti

Spostate l'interruttore verso destra in corrispondenza dell'appena menzionata voce. N.B.: Questa funzione silenzia automaticamente tutte le chiamate provenienti da numeri che non sono presenti nell'elenco dei contatti. Il sistema, in particolare, si occuperà di inoltrare in automatico la chiamata alla segreteria telefonica; in ogni caso, il numero apparirà sempre nell'elenco delle chiamate recenti, in modo che l'utente possa rispondere alla chiamata qualora legittima. Questa funzione è disattivata in automatico, considerata la sua portata "interruttiva": l'utente riceverà esclusivamente chiamate provenienti dai contatti aggiunti nella rubrica. Tale opzione, pertanto, può risultare utile per i più piccoli o per gli anziani.

Come bloccare spam su Android

Anche su Android esiste una opzione per bloccare numeri indesiderati, sebbene con passaggi diversi in base al produttore dello smartphone. Peraltro, l'app Telefono di Google (integrata, ormai, sulla maggior parte degli smartphone Android) e di Samsung offrono alcune funzionalità intelligenti, come il riconoscimento delle chiamate (ad esempio, se un numero è presente sul motore di ricerca, giacché riconducibile ad una azienda, verrà mostrato a schermo direttamente il nome e il cognome o la ragione sociale di quest'ultima) e la segnalazione automatica di chiamate spam: se il numero è stato segnalato come spam da altri utenti, l'applicazione avvertirà l'utilizzatore dello smartphone che il numero che sta chiamando potrebbe essere uno spam. Vediamo, quindi, come bloccare numeri indesiderati su Android, premettendo sin da subito che i passaggi possono differire da dispositivo a dispositivo o dalla versione dell'app in esecuzione sul terminale. Il punto di partenza è ovviamente lo sblocco del cellulare e l'apertura dell'app Telefono. Recuperate, quindi, il numero da bloccare dalle chiamate recenti o dalla cronologia delle chiamate e toccate su di esso per bloccarlo, cliccando sull'analoga opzione mostrata nel menu contestuale. Confermate la richiesta di blocco del numero per rendere effettiva la modifica.

App per bloccare chiamate indesiderate

Oltre ai meccanismi già integrati sugli smartphone, gli store di Apple e Android offrono alcune applicazioni di terze parti utili allo scopo. Si tratta, per l'appunto, di programmi che hanno il compito di bloccare le chiamate indesiderate e proteggere l'utente dai tentativi di truffa. Vediamo quali sono le migliori app per bloccare chiamate spam. Hiya SCARICA DA PLAY STORE SCARICA DA APP STORE Questa applicazione avvisa l'utente in caso di chiamate automatiche e truffe rilevate sulla base di un database in costante aggiornamento. La versione base è gratuita, ma è possibile sfruttare una versione premium dal costo di 3,99 euro o 24,99 euro all'anno per sbloccare funzionalità aggiuntive, tra cui lo screening delle chiamate. Se si ha un dubbio circa la legittimità di un numero telefonico, è possibile digitarlo dentro questo programma per verificarne l'autenticità: l'app scandaglierà nel database e dirà se si tratta di un numero sospetto di spam. Truecaller SCARICA DA PLAY STORE SCARICA DA APP STORE Si tratta di una delle migliori app per bloccare chiamate indesiderate. Questo programma ha il compito di bloccare le chiamate e i messaggi di testo spam. L'app identifica ogni chiamata in arrivo, in particolare quelle provenienti da numeri sconosciuti, per verificarne l'autenticità, e limita in automatico le chiamate indesiderate laddove provenienti da spammer noti. Tra le funzionalità aggiuntive citiamo senz'altro l'opzione di ricerca di numeri di telefono specifici per ottenere informazioni; inoltre, è possibile utilizzare Truecaller come app per chiamare i contatti in rubrica. L'app base è gratuita, ma esiste un'edizione Premium per rimuvere tutte le pubblicità e introdurre funzionalità aggiuntive.