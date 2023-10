Come bloccare (e sbloccare) qualcuno su Twitch

In questo articolo vedremo come bloccare su Twitch (e come sbloccare l'utente)

Bloccare qualcuno su Twitch è estremamente semplice. Così, se qualche utente non si comporta come dovrebbe, è possibile rimediare con pochi tap. La piattaforma, poi, ha messo a disposizione vari strumenti utili allo scopo: si può bloccare qualcuno nella chat di Twitch, oppure ottenere lo stesso risultato utilizzando, stavolta, la ricerca integrata nella piattaforma. E se volessimo sbloccare qualcuno su Twitch, ripristinando così lo stato di "origine"? In questo caso, è sufficiente accedere all'apposita sezione delle impostazioni personali e rimuovere l'utente o gli utenti dalla lista "nera". Ma procediamo, intanto, con ordine.

Indice

Se avete deciso di bloccare qualcuno su Twitch, è bene conoscere, innanzitutto, quali sono le conseguenze di una tale decisione. In particolare, l'utente bloccato: Non apparirà nell'elenco dei vostri followers e non potrà più seguirvi in futuro

Non potrà inviarvi messaggi privati

Non potrà partecipare ai vostri stream

Non potrà abbonarsi al vostro canale

Non potrà acquistare abbonamenti regalo per altri utenti nel vostro canale. Inoltre, non vedrete i messaggi dell'utente bloccato nelle chat in cui non siete moderatori. Più avanti vi spiegheremo a cosa serve e come utilizzare la funzione "Ignora" di Twitch.

Come bloccare qualcuno su Twitch

Come abbiamo anticipato all'inizio, ci sono diversi modi per bloccare un utente su Twitch. Vediamo quali sono. Come bloccare qualcuno su Twitch durante uno streaming Se state procedendo da PC, seguite questi passaggi: Fate clic sul nome dell'utente nella chat della diretta

Cliccate sui tre puntini verticali in basso a destra nella finestra che appare (vale a dire, il riepilogo dell'account)

Pigiate sul pulsante Blocca seguito dal nome dell'utente

seguito dal nome dell'utente Selezionate il motivo per cui desiderate bloccare l'utente.

Confermate la scelta. In alternativa, è possibile digitare /block [nome utente] nella chat. Se, invece, state utilizzando l'app Twitch per Android e iOS (vi lasciamo il badge qui in basso per scaricarla), procedete come segue: Scarica da Play Store Scarica da App Store Aprite l'app. Se non l'avete ancora fatto, accedete al vostro account

Aprite il canale che desdierate guardare

Il pannello della chat dello streaming si trova nella parte inferiore dello schermo: selezionate, quindi, il nome dell'utente che intendete bloccare

Nella pagina delle informazioni (ossia, la scheda del profilo), premete il bottone Blocco

Confermate la vostra decisione per completare la procedura. Come bloccare qualcuno su Twitch tramite ricerca La funzione di ricerca integrata nella piattaforma permette di bloccare un determinato utente su Twitch. I passaggi sono davvero semplici: Aprite un qualsiasi browser per navigare su Internet (ad esempio, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari)

Entrate nel sito di Twitch, accedendo al vostro account

Posizionatevi nel campo " Canali seguiti ": la ricerca dell'utente si trova in basso

": la ricerca dell'utente si trova in basso Digitate il nome dell'utente che desiderate bloccare, selezionando il profilo desiderato

Apparirà una chat nella parte inferiore a destra dello schermo: cliccate, dunque, sull'icona a forma di ingranaggio di colore viola

Dal menu a discesa, premete il pulsante " Blocca "

" Confermate la decisione e il gioco è fatto.

Come sbloccare qualcuno su Twitch

Vediamo, adesso, come sbloccare qualcuno su Twitch. Anche in questo caso, diversificheremo la procedura in base al dispositivo in uso: computer (e, quindi, sito web di Twitch), oppure app per smartphone o tablet Android e iOS. Come bloccare qualcuno su Twitch da PC La procedura più semplice per sbloccare un utente su Twitch da PC è digitare il comando unblock [nome utente]. Tale procedura ha senso soltanto se si conosce il nome utente esatto della persona bloccata, altrimenti occorrerà procedere in un altro modo. Entrate nella pagina principale di Twitch

Cliccate sul vostro profilo in alto a destra

Cliccate su Impostazioni dal menu a tendina

dal menu a tendina Entrate nella scheda Sicurezza e privacy

Scorrete verso il basso fino alla sezione Privacy e cliccate sul link Mostra utenti bloccati : comparirà l'elenco di tutte le persone che avete bloccato finora

e cliccate sul link : comparirà l'elenco di tutte le persone che avete bloccato finora Cliccate sul pulsante Sblocca accanto all'utente che desiderate sbloccare

accanto all'utente che desiderate sbloccare L'utente verrà rimosso immediatamente dall'elenco delle persone bloccate su Twitch. Come sbloccare qualcuno su app Twitch Aprite l'app. Se non lo avete ancora fatto, effettuate l'accesso al vostro account

Toccate il nome dell'utente che avete bloccato in uno streaming

Si aprirà una finestra con diverse opzioni: premete il tasto Sblocca

L'utente verrà immediatamente sbloccato. Come abbiamo visto per gli utenti che utilizzano il computer, anche nell'app Twitch per iOS è possibile accedere nella sezione Sicurezza e Privacy e sbloccare gli utenti ai quali è stata apposta in precedenza una limitazione. Ecco i passaggi da seguire: Aprite l'app

Toccate l'immagine del vostro profilo che si trova in alto a sinistra della schermata principale

Premete su Impostazioni

Entrate in Sicurezza e Privacy

Scorrete fino alla fine della pagina per visualizzare gli utenti bloccati: toccate su Sblocca a destra del nome dell'utente che desiderate sbloccare.

Cos'è e come utilizzare la funzione "Ignora" di Twitch

Vi abbiamo spiegato, finora, come bloccare un utente su Twitch e come tornare indietro. Ma c'è un'altra funzione messa a disposizione dalla piattaforma per limitare eventuali utenti molesti, vale a dire persone che importunano altri utenti tramite messaggi privati o sul canale di qualcun altro: la funzione Ignora. Cos'è Ignora su Twitch? Si tratta, per l'appunto, di una funzione (che comprende chat e messaggi privati), accessibile mediante comando in chat o con un semplice clic, che permette di ignorare un utente: i messaggi di quest'ultimo non appariranno più sul vostro schermo. Disponibile sia per lo streamer che per lo spettatore, tale funzione consente di ignorare un profilo nella live senza bloccare l'utente, così da escludere i messaggi di quest'ultimo. Per usare questa funzione in chat, è sufficiente cliccare sul nome utente della persona e premere il pulsante Ignora nella scheda utente. In alternativa, potete digitare /ignore NOME UTENTE Digitate il comando /unignore NOME UTENTE per ripristinare le opzioni.

Come segnalare un utente su Twitch

Oltre a bloccare, è possibile segnalare un utente su Twitch quando si ritiene che quest'ultimo stia violando le condizioni d'uso o le linee guida per la community. Si tratta ovviamente di situazioni di una certa gravità, anche perché Twitch ricorda che abusare dello strumento di segnalazione costituisce, a sua volta, una violazione delle condizioni d'uso della piattaforma. Se state procedendo da computer, potete segnalare un utente nella chat cliccando, in primo luogo, sul nome di quest'ultimo e poi sull'icona con i tre puntini verticali in basso a destra, scegliendo successivamente la voce Report. Compilate i campi richiesti specificando in modo dettagliato il motivo per cui desiderate segnalare l'utente. Allo stesso modo, potete segnalare lo streaming live stesso utilizzando la funzione "Segnala streaming live".

Come sospendere un utente su Twitch

Anziché bloccare un utente, Twitch prevede alcuni strumenti di moderazione, come ad esempio la funzione di sospensione: tale opzione impedisce a un utente molestatore di inviare messaggi al proprio canale per un intervallo temporale determinato (per impostazione predefinita, dieci minuti). Per sfruttarla è sufficiente cliccare sul simbolo dell'orologio nella chat, oppure digitare in chat la stringa: /timeout NOME UTENTE SECONDI.