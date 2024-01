Come bloccare un sito su Chrome da Android, iPhone e PC

Evitare di aprire un sito che vi distrae o contiene contenuti offensivi (o comunque di scarsa qualità) a volte non è sufficiente e avete bisogno di bloccarlo per non avere la tentazione di aprirlo più. E lo stesso accade nel caso abbiate un dispositivo condiviso con la famiglia e vogliate sapere come impedire che i più piccoli accedano a pagine Internet non appropriate.

Ecco quindi che sapere come bloccare un sito su Chrome, da telefono o computer, può servire a molteplici scopi, non da ultimo quello per di bloccare i siti per adulti.

Andiamo a vedere come fare, sia utilizzando le soluzioni integrate del sistema operativo del dispositivo in uso, che quelle di terze parti.