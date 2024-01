Come bloccare un sito su Safari

Sotto, nel campo Tempo, potete scegliere la quantità di tempo che volete poter trascorrere sul sito web scelto, mentre se volete impostare un limite diverso a seconda del giorno, cliccate su Personalizzato, selezionate Modifica e digitate la quantità di tempo che desiderate trascorrere su quel sito web per un giorno specifico.

Quando avete finito, cliccate su Fine in basso a destra.

Se state limitando un sito web per un altro utente, per esempio vostro figlio, potrebbe essere necessario impostare un codice per Tempo di utilizzo in modo che non si possano modificare le impostazioni senza conoscerlo. Per farlo, andate in Tempo di utilizzo e cliccate sulla voce Blocca impostazioni di "Tempo di utilizzo", in basso, poi scegliete se consentire all'utente attuale di amministrare il computer (sconsigliato) o create un account amministratore apposta per gestire questa funzione.

Poi cliccate su Continua e a seconda dell'impostazione selezionata dovrete o meno aggiungere un nuovo utente al computer per poter impostare un codice di accesso che consenta di sbloccare le impostazioni di Tempo di utilizzo.

File hosts

In alternativa, potete utilizzare il file hosts per bloccare i siti. Usarlo può sembrare intimidatorio, in quanto richiede l'utilizzo dell'app Terminale, ma è assolutamente una soluzione alla portata di chiunque, e vedrete che in pochi secondi potrete bloccare tutti i siti che desiderate.

Per utilizzare questa soluzione, aprire l'app Terminale cliccando sul Launchpad (l'icona con nove quadrati colorati nel Dock) e scrivete Terminale, poi cliccate sul risultato corrispondente.