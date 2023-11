Andiamo quindi a vedere come fare , oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come calibrare un monitor, con o senza sonda .

Ecco perché potrebbe interessarvi sapere come calibrare il monitor in Windows , sia 10 che 11. La procedura, estremamente semplice, non ha certo l'ambizione di raggiungere i livelli di fedeltà di una calibrazione professionale , ma è gratuita e integrata nel sistema operativo. E se fatta con una certa attenzione può comportare un significativo miglioramento rispetto alle impostazioni predefinite .

Magari non sarete dei professionisti digitali che necessitano di una fedeltà cromatica assoluta per le proprie foto o video, ma non vi piace neanche guardare un filmato su YouTube o mettere a posto gli scatti delle vacanze e vedere i colori muti o peggio ancora sfalsati.

Indice

Come calibrare il monitor in Windows

Prima di vedere come calibrare il monitor del vostro computer Windows

una parola di avvertimento. La fedeltà cromatica di undipende sostanzialmente da due fattori: dalla suae dalla

La qualità è in larga misura correlata alla tecnologia e ai materiali utilizzati, e infatti i monitor molto precisi costano tantissimo. Ma se non avete necessità di creazione di contenuti non vi serve spendere migliaia di euro per un dispositivo del genere. Anzi, in alcuni casi potrebbe essere controproducente, come nel caso dei videogiocatori che alla fedeltà cromatica preferiscono una frequenza di aggiornamento elevata.

In questo caso, si potrebbe optare per pannelli di tipo VA o TN, meno validi dal punto di vista della precisione del colore, oppure, con costi a salire, si va verso IPS a maggiore frequenza per arrivare ai costosissimi OLED.

Se invece fate un utilizzo casalingo, un buon pannello IPS potrebbe essere sufficiente, mentre se volete fare il salto di qualità potete optare per pannelli IPS più costosi, generalmente l'opzione scelta da fotografi e professionisti.

Per quanto riguarda la calibrazione, invece, si riferisce alla procedura per rendere i colori dello schermo più vicini a un certo standard. Se siete interessati all'argomento, qui trovate il nostro approfondimento, ma il concetto è che con questa operazione si cerca di avvicinare i colori del monitor a uno spazio colore che viene preso come riferimento.

Ovviamente, se fate l'operazione "a occhio", come nel caso della calibrazione attraverso lo strumento integrato di Windows che stiamo per descrivere, cercherete più che altro di avvicinare la resa del monitor alla realtà come vi appare, mentre con strumenti di calibrazione potrete andare a regolare più precisamente le impostazioni (se disponibili e la qualità del monitor lo consente).

Lo strumento di calibrazione del colore integrato di Windows vi aiuterà anche a modificare la gamma, la luminosità e persino il contrasto del monitor, fattori che non hanno effetto sui colori ma se impostati mali possono rendere le immagini troppo sbiadite o luminose.

Detto questo, prima di iniziare la procedura di calibrazione del monitor è bene assicurarsi di avere condizioni di illuminazione costanti nell'area di lavoro, quindi evitate la luce diretta sullo schermo, che sia solare o artificiale.

Inoltre, in caso abbiate impostato una configurazione colore personalizzata, segnatevela e riportate il monitor alle impostazioni di colore predefinite. Poi potete procedere.

Windows 11

Se state utilizzando un computer aggiornato a Windows 11, premete il tasto Windows e scrivete Calibra, poi cliccate sul risultato Calibra il colore dello schermo.

Si aprirà una finestra con una breve introduzione sullo strumento di calibrazione. Leggetelo e cliccate su Avanti in basso a destra e il programma vi ricorderà di riportare il monitor alle impostazioni di fabbrica, spiegandovi velocemente come fare.