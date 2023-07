Come calibrare il monitor con e senza sonda

Ma come calibrare il monitor ? Vediamo come fare, sia usando le funzioni integrate del vostro PC Windows o del vostro Mac, o tramite altri strumenti, sia software, quindi senza usare la sonda, che più professionali per la fotografia, oltre a ricordavi la nostra guida su come usare due monitor su un PC .

Avete fatto delle foto con il vostro smartphone, ma poi guardandole al computer avete notato che i colori sono completamente diversi. Com'è possibile? È perché i due schermi sono calibrati in maniera diversa, quindi i colori appaiono differenti. E questo, se per voi è una scocciatura, diventa un problema di fondamentale importanza per un fotografo o un grafico.

Indice

Cos'è la calibrazione del monitor

Forse non siete dei professionisti dell'immagine, e in questo caso potreste non essere interessati a rendere i colori del vostro schermo aderenti a certi standard, ma è sempre bene sapere che l'immagine che ci regala un computer non è esattamente quella che "dovrebbe" essere.

Cosa significa questa affermazione? Quando guardate una fotografia stampata, sapete che, a meno che non la si guardi con una luce eccezionalmente calda o eccezionalmente fredda, tutti vedranno gli stessi colori. E lo stesso vale per un vestito, o un'auto. Un colore infatti, pur non essendo una proprietà intrinseca di un oggetto, è una percezione visiva di un oggetto a causa del modo in cui riflette o emette luce.

Ma quando si tratta di foto digitali, non potete sapere che tutti quelli che la stanno guardando da schermi diversi vedranno i vostri stessi colori, semplicemente perché non tutti gli schermi sono fatti allo stesso modo. E quando diciamo che non sono fatti nello stesso modo, intendiamo anche unità diverse dello stesso tipo di pannello.

Per esempio, potreste postare delle foto su Facebook, e qualcuno potrebbe osservare che c'è una forte tinta calda, mentre voi potreste non accorgervene minimamente.

Come capirete, la questione è eccezionalmente importante per professionisti dell'immagine come fotografi, non solo per essere sicuri che le immagini che producono siano esattamente come intendono, ma anche per assicurarsi di fornire a eventuali clienti immagini riproducibili attraverso un certo tipo di spazio colore. Questo definisce la gamma di colori che viene identificata dall'occhio umano, ed è composto da una quantità specifica di informazioni sul colore, utilizzate per ottimizzare i colori tra dispositivi e piattaforme tecniche, come schermi di computer, stampanti e browser web,

Per esempio, per il Web è molto usato l'sRGB, per la stampa AdobeRGB e per i video DCI-P3.

Ma come fare? Ci sono molti modi per calibrare un monitor, e dipendono sostanzialmente dalle vostre necessità. Se non avete particolari esigenze, potete basarvi sui vostri occhi, usando gli strumenti integrati nei sistemi operativi o utilizzando software di terze parti, ma tenete presente che calibrare un monitor a occhio è un processo piuttosto impreciso, e potrebbero essere necessari diversi tentativi prima di ottenere i risultati che state cercando.

Se invece siete dei creatori di contenuti, dovrete utilizzare il metodo più accurato, che si basa su uno strumento di calibrazione: un colorimetro in grado di aiutarvi a utilizzare le impostazioni del monitor e che genera un profilo di calibrazione basato su software (profilo ICC, International Color Consortium). Questo consente di regolare l'uscita del monitor in modo che corrisponda a un riferimento assoluto, ma richiede un investimento in denaro che per la maggior parte delle persone è sostanzialmente inutile: i test di base bastano.

C'è un'altra questione importante. Sui monitor LED il colore cambia nel tempo, quindi se lavorate con le immagini dovreste calibrare lo schermo almeno una volta ogni sei mesi, o addirittura più spesso, mentre per gli utenti non professionali può passare più tempo tra una calibrazione e l'altra.