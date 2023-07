Come cambiare abbonamento a DAZN

Nel settore dello streaming a pagamento abbiamo visto una grande crescita negli ultimi anni in Italia. E anche il concetto di pay TV si è trasferito nello streaming. Tra i maggiori protagonisti nel settore troviamo sicuramente DAZN. DAZN è uno dei principali fornitori di servizi di streaming, anche grazie al fatto che detiene i diritti per la trasmissione delle partite di calcio di Serie A e non solo. L'azienda offre diverse forme di abbonamento, con diversi costi e diverse opzioni. In questa guida andremo a vedere come cambiare l'abbonamento a DAZN. Vedremo quindi come passare facilmente da Plus a Standard e viceversa direttamente dal vostro telefono, dal vostro PC, dalla vostra TV oppure dal Play Store o iTunes.

Come modificare abbonamento DAZN da Standard a Plus

DAZN è la piattaforma di streaming che propone diverse versioni dell'abbonamento. Queste hanno una tariffa diversa in base ai contenuti e alle modalità di visione che offrono. Gli abbonamenti di cui sicuramente avrete sentito maggiormente parlare sono quello Standard e Plus. La modalità Standard attualmente prevede una tariffa di 29,99 euro al mese e offre la possibilità di registrare fino a 6 dispositivi abilitati alla visione. Per la visione in contemporanea, solo 2 dispositivi sono ammessi a patto che siano connessi alla stessa rete internet. Per vedere DAZN da 2 dispositivi contemporaneamente connessi a una rete diversa occorrerà abbonarsi alla versione Plus, la quale ha un costo di 39,99 euro al mese. Questa versione dell'abbonamento prevede la possibilità di registrare sempre fino a un massimo di 6 dispositivi abilitati alla visione. Dunque, se volete effettuare questo passaggio per vedere DAZN da due dispositivi connessi a rete diverse, allora non vi resta che scegliere l'abbonamento Plus che ha un costo di 39,99 euro al mese nella sua forma attuale. Non è escluso che in determinati periodi dell'anno o con specifiche condizioni, DAZN non vi offra l'abbonamento a un prezzo scontato.

Come modificare abbonamento DAZN da Plus a Standard

Chiudiamo questa guida con un'informazione scontata ma doverosa. Tutte le procedure che abbiamo descritto per cambiare abbonamento DAZN da diversi dispositivi e applicazioni valgono tanto per passare da Standard a Plus e tanto quanto per tornare da Plus a Standard.

Come cambiare abbonamento DAZN dal sito

Il cambio abbonamento di DAZN è un'operazione molto semplice che può essere effettuata in diverse modalità. Potete infatti cambiare abbonamento dal vostro PC, dal vostro telefono con l'app DAZN, dalla vostra TV, oppure dal Play Store o da iTunes. In questo paragrafo vediamo come cambiare abbonamento DAZN dal sito ufficiale. Per modificare l'abbonamento DAZN dal sito non dovrete far altro che recarvi a questo indirizzo, ovvero sul sito ufficiale DAZN. A questo punto, dovrete cliccare su Accedi in alto a destra e successivamente inserire indirizzo email e password per accedere al vostro account. Una volta effettuato l'accesso dovrete cliccare su Menù in alto a destra, poi su Il mio account. Successivamente dovrete cliccare sull'opzione denominata Il mio abbonamento, poi scorrere verso il basso e selezionare l'opzione per Richiedere il passaggio a Plus. A questo punto dovrete prendere visione di quando effettivamente avverrà il passaggio alla nuova versione dell'abbonamento, e infine confermare la scelta. Se tutto è andato a buon fine dovreste ricevere un'email di conferma.

Come cambiare abbonamento DAZN dal telefono

DAZN offre l'app ufficiale per dispositivi Android e iPhone. Questa è utile principalmente per vedere i contenuti DAZN direttamente dal vostro telefono. L'app offre ovviamente anche diverse opzioni per gestire il vostro account, e tra queste troviamo una scorciatoia per modificare l'abbonamento. Dunque, per modificare l'abbonamento DAZN dal vostro telefono dovrete installare l'app ufficiale (dal Play Store o App Store), poi aprirla ed effettuare l'accesso al vostro account inserendo indirizzo email e password. Una volta effettuato l'accesso, dovrete aprire il menù laterale a sinistra, e successivamente selezionare l'opzione Il mio account. Infine, verrete reindirizzati sul sito web di DAZN, all'interno della sezione che permette di selezionare Abbonamento, e infine selezionare l'opzione per richiedere il passaggio a Plus. Se tutto procede e si conclude bene, dovreste ricevere un'email di conferma in merito al passaggio alla nuova versione dell'abbonamento.

Come cambiare abbonamento DAZN da Google Play

Forse saprete che è possibile pagare l'abbonamento a DAZN direttamente dal Play Store, associando come metodo di pagamento uno di quelli che avete salvato su Google. In questo caso potrete anche cambiare l'abbonamento a DAZN direttamente dal Play Store o dal vostro account Google. Se volete modificare l'abbonamento a DAZN tramite Play Store dal telefono, allora dovrete aprire il Play Store, toccare l'immagine del vostro profilo in alto a destra e poi selezionare l'opzione Pagamenti e abbonamenti. Quindi dovrete selezionare l'opzione Abbonamenti, poi dovrete cercare la voce DAZN e toccarla. Si aprirà una schermata all'interno della quale potrete modificare la versione del vostro abbonamento a DAZN. Potete anche cambiare l'abbonamento DAZN dal vostro account Google su PC. Per farlo dovrete accedere a questo indirizzo, effettuare il login con le vostre credenziali Google se richiesto e successivamente scorrere verso il basso finché non trovate la sezione dedicata all'abbonamento DAZN. A questo punto, dovrete cliccare su DAZN e successivamente sull'opzione per modificare la versione dell'abbonamento. Vi ricordiamo che, in entrambi i casi, se la procedura viene completata in maniera corretta allora riceverete una conferma della modifica dell'abbonamento via email.

Come cambiare abbonamento DAZN da iTunes

Analogamente a quanto visto per coloro che usano un account Google con il Play Store, anche se usate iTunes per pagare il vostro abbonamento DAZN potete modificare la versione dell'abbonamento in maniera semplice. Andiamo a vedere come fare. Se volete cambiare abbonamento DAZN dal vostro iPhone o iPad allora dovete accedere alle Impostazioni del dispositivo, successivamente toccare l'immagine del vostro profilo in alto e quindi accedere alla sezione Abbonamenti. A questo punto dovrete selezionare la voce relativa all'abbonamento DAZN e infine confermare di voler cambiare l'abbonamento DAZN. Oltre a poter cambiare abbonamento dal vostro iPhone, potete anche modificare abbonamento DAZN direttamente dal vostro Mac. Per farlo dovrete aver installato l'app iTunes sul PC. Successivamente dovrete aprire iTunes, cliccare su ID Apple e successivamente accedere alla sezione Account, poi Visualizza il mio account. Quindi dovrete cliccare su Informazioni account e scorrere verso il basso per accedere a Impostazioni. A questo punto, dovrete cliccare sull'opzione Gestisci che trovate in corrispondenza della sezione Abbonamenti. Ci siamo quasi, ora non dovete far altro che individuare la voce relativa al vostro abbonamento DAZN e infine confermare di voler cambiare abbonamento. Vi ricordiamo che, per entrambe le procedure, se tutto viene svolto correttamente riceverete un'email per confermare che il vostro abbonamento DAZN è stato modificato.

Come cambiare abbonamento DAZN dalla TV