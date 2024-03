In questa guida vedremo come cambiare amministratore su Windows, creare un nuovo utente e modificare il nome di Administrator

Un account amministratore possiede una operatività assai più estesa rispetto a un utente "normale". Al contrario di quest'ultimo, il primo può apportare modifiche anche incisive al computer, come ad esempio variare le impostazioni di sicurezza. Se sul vostro PC esistono più account e desiderate concedere a uno di questi maggiori poteri, sappiate che tale variazione è sempre possibile, purché l'utente che la dispone sia esso stesso dotato dei massimi privilegi. Una volta soddisfatta questa condizione, cambiare amministratore su Windows è davvero semplice e il sistema operativo di Microsoft mette a disposizione varie modalità tra cui scegliere. Vediamo quali. Prima, però, leggete il nostro articolo di approfondimento su come cambiare nome utente.

Come cambiare amministratore su Windows 11 e 10 dalle Impostazioni

Un modo per trasformare un utente standard in amministratore su Windows è agire direttamente dalle Impostazioni del computer. Premete, quindi, la combinazione di tasti sulla tastiera Windows e I per accedere all'applicazione dedicata. Una volta giunti in questa schermata, fate clic su Account dalla colonna di sinistra e selezionate l'opzione Altri utenti. Se state utilizzando Windows 10, la voce da scegliere è Famiglia e altri utenti.

Da questa pagina potete procedere alla creazione di un nuovo account: vi basterà cliccare sull'omonimo pulsante e inserire l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono se l'utente è già registrato su Windows, Office, Outlook.com, OneDrive, Skype o Xbox; altrimenti, potete cliccare su "Non ho le informazioni di accesso di questa persona" e creare un account partendo da un indirizzo di posta elettronica, oppure "Aggiungi un utente senza account Microsoft" per immettere un nome utente e una password.

Se sul computer sono, invece, presenti altri account, vi basterà cliccare sul menu a discesa che si trova accanto all'account sul quale desiderate operare, dopodiché pigiare sul pulsante "Cambia tipo di account".

selezionate Amministratore dal menu a discesa, cliccando successivamente su "OK" per apportare modifiche.

I passaggi sono pressoché gli stessi in caso di creazione di un nuovo account, così come visto poc'anzi. Nella pagina "Altri account" troverete, infatti, l'utente appena creato: sarà sufficiente selezionare quest'ultimo e fare clic sui due pulsanti sopra richiamati. Come eliminare account Windows Come dite? Desiderate eliminare un account su Windows? La procedura è semplicissima, a patto di tener conto di una condizione: se è amministratore, magari perché lo avete "promosso" seguendo i passatti appena illustrati, toccherà "retrocederlo" a utente standard. Per farlo dovrete entrare nelle Impostazioni di Windows, selezionare la voce Account, cliccare su Altri utenti e fare tap con il tasto sinistro del mouse sull'utente in questione, scegliendo successivamente su Cambia tipo di account e impostando Utente standard dal menu a tendina. C'è un'altra cosa da tenere a mente: l'eliminazione comporterà la perdita definitiva di tutti i dati associati a quell'account, pertanto eseguite un backup per non perdere nessun elemento.

Per eliminare l'account, restate nella stessa pagina e pigiate su Rimuovi.

Apparirà una nuova finestra di dialogo recante la seguente scritta: "Se elimini l'account di questa persona rimuoverai tutti i suoi dati dal PC, inclusi elementi del desktop, download, documenti, foto, musica e altri file. Se tali dati non sono stati salvati in un'altra posizione, ad esempio un altro PC, o non è stato fatto il backup, verranno persi". Cliccate su Elimina account e dati per procedere, tenendo conto delle avvertenze di cui sopra.

Come cambiare amministratore su Windows 11 e 10 dal Pannello di controllo

Un altro metodo per cambiare amministratore su Windows è l'utilizzo del Pannello di controllo. Sfruttate la barra di ricerca per cercare, per l'appunto, tale voce e fate tap sul primo risultato in cima dell'elenco per entrare nel Pannello di controllo su Windows. Una volta giunti nella nuova finestra, selezionate la voce Account utente e cliccate su Cambia tipo di account.

Selezionate l'account che desiderate modificare e pigiate su Cambia tipo di account, apponendo la spunta su Amministratore e confermando il tutto mediante tap su Cambia tipo di account.

Come cambiare amministratore di Windows 11 e 10 tramite comando "Netplwiz"

Infine, c'è un ultimo modo per cambiare amministratore su Windows: il comando Netplwiz. Tutto quello che bisogna fare è premere la combinazione di tasti Windows e R per aprire la finestra di dialogo Esegui, all'interno della quale va scritto "netplwiz" (senza virgolette).

Dalla finestra Account utente, bisogna selezionare l'account che si desidera "trasformare" in amministratore e cliccare su Proprietà. Nella nuova finestra, spostatevi su Gruppi e selezionate Administrator, quindi confermate con OK.

Come disattivare account Administrator su Windows

Se avete creato un nuovo account e lo avete promosso ad amministratore, potete anche disattivare l'amministratore predefinito di Windows, denominato semplicemente Administrator. Questa procedura è consigliabile per quegli utenti che desiderano avere sul computer un solo account amministratore. Attenzione, però: non a caso abbiamo parlato di disattivazione e non di rimozione. Infatti, tale passaggio non comporterà l'eliminazione definitiva dell'account, che invece esisterà ancora, bensì la sua scomparsa: in altre parole, non verrà visualizzato come opzione di utente tra cui scegliere quando si accede a Windows. Per prima cosa bisogna scrivere Gestione computer dalla barra di ricerca di Windows, scegliendo il primo risultato. Selezionate la voce Utenti e gruppi locali a sinistra e fate doppio tap a destra su Utenti. Cliccate, adesso, con il tasto destro su Administrator e pigiate su Proprietà dal menu a tendina.

Apponete il segno di spunta su Account disabilitato e fate clic su Applica e poi OK per confermare.

Come modificare nome amministratore su Windows

Nel paragrafo precedente abbiamo visto come disattivare Administrator su Windows. In queste ultime battute, invece, ci occuperemo di una soluzione un po' diversa: cambiare nome Administrator. Anziché metterlo da parte, in questo caso l'utente può decidere di sfruttare tale account, modificando il nome. Ecco come fare: Scrivete sulla barra delle applicazioni la parola Gestione computer, cliccando sul risultato corrispondente Selezionate Utenti e gruppi a sinistra Fate doppio clic a destra su Utenti Cliccate con il tasto destro del mouse su Administrator Selezionate Rinomina Impostate un nuovo nome Premete Invio per confermare.