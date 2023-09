Come cambiare la schermata di blocco di iPhone in 9 modi diversi

Andiamo a scoprire questo aspetto del vostro melafonino e scoprirete che è sorprendentemente ricco e vi consente di impostare la schermata di blocco esattamente come più vi aggrada. Ma prima di approfondire questo aspetto, vi segnaliamo la nostra guida su come personalizzare iPhone , un viaggio a tutto tondo nelle possibilità di iOS per plasmarlo a nostra immagine.

Vi state chiedendo se e come cambiare il blocco schermo dell'iPhone ? La risposta non solo è affermativa, ma anche piuttosto elaborata, perché da iOS 16, Apple ha rivisto completamente questa funzionalità, introducendo diverse possibilità di personalizzazione, da font e colori per arrivare ai widget e alle scritte.

Indice

Come cambiare blocco schermo iPhone

Se il vostro iPhone è aggiornato a iOS 16 o iOS 17, avete accesso alle profonde funzionalità di personalizzazione della schermata di blocco, che vi consentono di impostare widget, modificare il carattere e aggiungere un effetto di profondità al vostro sfondo, oltre alla possibilità di creare più schermate di blocco e passare da una all'altra a piacimento, o connetterle a diverse modalità Full immersion.

In questa guida useremo un telefono aggiornato a iOS 17, ma le differenze rispetto a iOS 16 non sono moltissime.

Come cambiare la foto

La prima cosa che vorrete sapere sarà come cambiare il blocco schermo del vostro iPhone. Per farlo, bloccate lo schermo del dispositivo, poi toccatelo (o prendete in mano il telefono) per vedere la schermata di blocco. A questo punto, toccate e tenete premuto un dito sullo schermo finché non vedete sotto il pulsante Personalizza e in basso a destra il pulsante blu "+".

Toccate il pulsante "+" in basso a destra, o scorrete verso sinistra per vedere una pagina vuota con il pulsante "+" al centro. In alternativa, dalla Home del telefono toccate il'icona a forma di ingranaggio per entrare nelle Impostazioni, poi toccate la voce Sfondo. Qui toccate il pulsante +Aggiungi un nuovo sfondo.

Qualunque sia il vostro punto di partenza, ora siete nella schermata che vi consente di cambiare lo sfondo del blocco schermo dell'iPhone.

In questa schermata, che si chiama Aggiungi un nuovo sfondo, in alto avete una riga di icone che potrete far scorrere verso sinistra: Foto, Persone, Foto casuali, Live Photo, Emoji, Meteo, Astronomia e Colore.

Se volete sapere come cambiare la foto del blocco schermo dell'iPhone, toccate in alto a sinistra sull'icona Foto e si aprirà una schermata con dei suggerimenti. Per impostazione predefinita è selezionata la voce In primo piano, con delle immagini scelte dal sistema e che pensa possano piacervi, altrimenti toccate in alto a sinistra la voce Tutti o scorrete tra gli altri filtri, Live Photo, Persone, Animali domestici, Natura o Città. . Scorrete tra le foto della vostra Galleria e toccate quella che volete mettere come sfondo del vostro blocco schermo.