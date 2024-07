Come si fa a cambiare browser su Windows?

In questa guida vedremo come cambiare browser su Windows e, quindi, passare da Microsoft Edge a un altro programma per navigare su Internet

Anche se Microsoft Edge resta sempre logicamente la prima scelta per l'azienda di Redmond, gli utenti possono cambiare browser su Windows in pochissimi istanti e senza dovere, per questo, accettare compromessi. La procedura di modifica rientra tra le operazioni più comuni quando si configura un nuovo computer o si sceglie di installare un nuovo programma per navigare su Internet, magari per mantenere attiva la sincronizzazione tra più dispositivi, oppure perché non si vuole rinunciare a un determinato ecosistema. In questa guida vedremo, quindi, come impostare un browser come predefinito su Windows e come passare da Microsoft Edge a Google Chrome o ad altri programmi similari. E visto che siamo in tema, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro articolo di approfondimento su come disinstallare Microsoft Edge, sia su Windows 10 che su Windows 11.

Indice

Quali browser posso usare su Windows?

Come passare a un altro browser su Windows?

Per passare a un altro browser su Windows è sufficiente, innanzitutto, installarlo tramite Microsoft Store o dal sito ufficiale dell'azienda realizzatrice (in quest'ultimo caso, basterà collegarsi sul portale tramite il browser corrente e cliccare su "Download" o "Scarica", selezionando la versione del sistema operativo in uso) Al primo avvio, l'app vi chiederà se desiderate impostare quello stesso programma come predefinito e importare la cronologia di navigazione e i preferiti. Entrambe le opzioni, peraltro molto importanti, sono comunque raggiungibili dalle impostazioni del nuovo browser. Per esempio, per importare le impostazioni su Google Chrome è sufficiente avviare questa applicazione e cliccare sui tre puntini nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia del browser, dopodiché selezionate la voce "Preferiti ed elenchi" e, dal menu a tendina successivo, fate tap su "Importa preferiti e impostazioni". Nella nuova finestra di dialogo, selezionate il browser corrente (ad esempio, Microsoft Edge) e selezionate tutti i tipi di dati che desiderate spostare, quindi pigiate su Importa e attendete il completamento della procedura.

Come passare da Microsoft Edge a Google Chrome?

Supponiamo di cambiare browser Windows e di scegliere di installare Google Chrome come programma di navigazione tramite computer. In questo caso, i link inseriti in qualsiasi altro programma (ad esempio, l'app di posta elettronica) si apriranno in automatico in Chrome anziché su Edge. Inoltre, al primo avvio dell'applicazione, Chrome vi chiederà se intendete impostarlo come browser preferito. Ma procediamo con ordine. Per passare da Edge a Chrome e, dunque, cambiare browser Windows, è sufficiente: Aprire Edge, vale a dire il browser corrente Collegarsi sul sito ufficiale di Google Chrome, raggiungibile a questo indirizzo Posizionate il mouse sulla voce "Hai bisogno del programma di installazione? Scaricalo qui", cliccando sul link corrispondente Il sistema riconoscerà in automatico il sistema operativo in uso e proporrà il pacchetto di installazione più idoneo: fate tap su Accetta e scarica, selezionando o deselezionando la voce per migliorare Google Chrome inviando automaticamente a Google statistiche sull'utilizzo e rapporti sugli arresti anomali Entrate nella cartella Download del computer e fate doppio clic sul file di installazione Seguite la procedura per installare il browser. Al primo avvio, vi verrà chiesto se desiderate impostare Google Chrome come browser predefinito: apponendo il segno di spunta, il sistema provvederà ad aprire in automatico l'impostazione di Windows denominata "App Predefinite". Scorrete fino alla sezione Browser web e fate tap su "Scegli un'impostazione predefinita", dopodiché cliccate su "Scegli un'app" e fate tap su "Google Chrome". Se appare una finestra che vi suggerisce di usare Edge, cliccate su Cambia comunque Cliccate su Chrome Cliccate su Imposta predefinito. Configurando ulteriormente Chrome, l'app in questione vi chiederà se desiderate importare cronologia di navigazione, segnalibri e preferiti da Microsoft Edge. Potete comunque utilizzare i passaggi che abbiamo riportato precedentemente.

Come impostare un browser predefinito su PC?

Per impostare un browser come predefinito su Windows bisogna innanzitutto scaricare il nuovo programma, recuperando il file in formato EXE dal sito ufficiale o dal Microsoft Store. Windows 10 Cliccate sul tasto Start Cliccate su Impostazioni Cliccate su App Dal pannello di sinistra, selezionate App predefinite In fondo, nella sezione Browser Web, apparirà Microsoft Edge Cliccate su Scegli un'app Selezionate il nuovo browser dall'elenco Windows 11 Per Windows 11 la procedura non si discosta molto rispetto a quanto visto sopra: Cliccate sul tasto Start Cliccate su Impostazioni Cliccate su App Dalla finestra centrale, selezionate App predefinite Scrivete il nome del nuovo browser nel campo di testo sotto alla scritta Imposta impostazioni predefinite per le applicazioni Cliccate sull'icona corrispondente Se appare una finestra che vi suggerisce di usare Edge, cliccate su Cambia comunque Cliccate su Chrome Cliccate su Imposta predefinito

Quali sono i migliori browser su Windows?

In questo articolo abbiamo riportato quali sono i migliori browser su PC, Android e iPhone. In questa sede ci concentreremo sui migliori browser per Windows per velocità, impostazioni e sicurezza. Google Chrome

Microsoft Edge (già installato di fabbrica)

(già installato di fabbrica) Mozilla Firefox

Opera

Brave Pur essendo tutte valide alternative in termini di sicurezza e affidabilità, la scelta finale è comunque abbastanza personale, tenendo conto delle preferenze dell'utente, dell'utilizzo dello stesso browser su altri sistemi operativi (ad esempio, lo smartphone o il tablet).

