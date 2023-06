Come cambiare il codice amico su Switch

Siete appassionati di videogiochi e, tra le varie console presenti sul mercato, avete anche la Nintendo Switch? Come potreste aver letto o verificato in prima persona, è possibile giocare online con altri utenti utilizzando questa console. Poi, potrete anche aggiungere queste persone come amici e potrete così mantenervi in contatto. Forse già saprete che, per aggiungere degli utenti come amici su Nintendo Switch dovrete inserire manualmente il codice amico. Questo numero identificativo può essere modificato. Magari volete scegliere una sequenza di caratteri che vi ricorda qualcosa, invece che mantenere quella di default assegnata.

Non sapete come fare? Non vi preoccupate perché stiamo per spiegarvi come si fa. Anche se non siete esperti di tecnologia o della console, con le nostre istruzioni riuscirete senza problemi ad apportare la modifica. Dunque, se è ciò che stavate cercando allora vi consigliamo di ritagliarvi un po' del vostro tempo da dedicare alla lettura di questa nostra guida che abbiamo scritto appositamente per voi.

Inoltre, perché non provarci subito seguendo le istruzioni un passo dopo l'altro? In questo modo non rischierete di commettere alcun errore e di dover ripetere la procedura dall'inizio. Prendete la console e scopriamo come cambiare codice amico su Switch.