In questa guida, infatti, vedremo come modificare l'indirizzo mail su LinkedIn in pochissimi minuti. Se invece non avete ancora un account, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida su come iscriversi su LinkedIn .

Avete appena creato un nuovo indirizzo di posta elettronica e desiderate, adesso, cambiare email LinkedIn , in modo da sostituire l'indirizzo attualmente associato al vostro account con il nuovo, magari proprio per ragioni lavorative come ben si addice, d'altronde, al popolare social network a tinte blu. Niente di più semplice.

Indice

Come cambiare email LinkedIn da computer

Per cambiare email LinkedIn è necessario, innanzitutto, accedere al profilo personale ed entrare nella sezione delle Impostazioni, trattandosi per l'appunto di una modifica relativa all'account.

Aprite, quindi, un qualsiasi browser per navigare su Internet (ad esempio, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari) e collegatevi sul sito del popolare social network; qualora non lo abbiate ancora fatto, eseguite il login cliccando sul tasto in alto Accedi e inserendo, in corrispondenza degli appositi campi, l'indirizzo di posta elettronica corrente (vale a dire, quello ancora associato all'account) o, in alternativa, il vostro numero di telefono (laddove tale informazione sia stata inserita in fase di registrazione) oltre che la password.

Cliccate, a questo punto, sull'icona del vostro profilo in alto e, nel menu a tendina, fate tap sulla voce Impostazioni e privacy. Spostatevi adesso nella sezione Accesso e sicurezza e cliccate sulla prima voce (Indirizzi email), a fianco della quale è riportato l'indirizzo email corrente.

Cliccate, adesso, sul tasto Aggiungi indirizzo email in basso: il sistema invierà in automatico un codice PIN di sei cifre all'indirizzo email corrente, che dovrà essere riportato in corrispondenza dell'apposito campo.

Tale procedura è necessaria per ragioni di sicurezza, onde evitare che un malintenzionato, una volta effettuato l'accesso al vostro account, possa rubarvi il profilo sostituendo la mail corrente con un altro indirizzo di posta elettronica.

A questo punto, inserite il nuovo indirizzo email e la password di LinkedIn: anche in questo caso trattasi di una ulteriore conferma per ragioni di sicurezza.

Il sistema invierà una mail di conferma al nuovo indirizzo di posta elettronica.

Vi basterà semplicemente aprire la mail e cliccare sul link di conferma per verificare e aggiungere il nuovo indirizzo email.