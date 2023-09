Tinder è diventato il posto per eccellenza per fare nuove conoscenze o persino trovare l'anima gemella, ma vi siete accordi che non ottenete match... perché l'età indicata sulla piattaforma non è quella giusta. Che fare?

Vediamo come cambiare età su Tinder, perché se è indicata un'età troppo avanzata potrebbe essere difficile incontrare le persone giuste per voi. E comunque anche se non fosse così quando si tratta di appuntamenti è sempre bene essere onesti e non partire con il piede sbagliato. Ma c'è un problema. La piattaforma non vi offre un modo semplice per farlo.

Vediamo le alternative a vostra disposizione, oltre a cercare di capire come nascondere l'età e come cambiare nome, ma non di prima di ricordarvi i nostri consigli su come avere più match e su come funziona Tinder in generale.