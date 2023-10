Come cambiare font su Instagram

Per ottimizzare la propria esperienza su Instagram e distinguersi dagli altri utenti, una buona idea è personalizzare l'aspetto del proprio profilo, inclusa la tipografia utilizzata. Modificare il font su Instagram è un metodo efficace e relativamente semplice per conferire un tocco unico al proprio contenuto. Esaminiamo in questo articolo le diverse opzioni disponibili per cambiare il font su Instagram, coprendo post, biografia e storie, al fine di offrire una guida completa su questa personalizzazione.

Perché cambiare font su Instagram

Instagram offre la possibilità di personalizzare il font all'interno dell'applicazione, sebbene questa funzionalità sia limitata alle storie. Per modificare il carattere dei post e della biografia, è necessario utilizzare applicazioni o servizi web esterni che mettono a disposizione font specificamente progettati per la piattaforma di social networking. Questo processo permette di selezionare il font desiderato e comporre il post o la biografia per poi procedere con il copia e incolla all'interno dell'app Instagram.

Come fare a personalizzare i post su Instagram

La personalizzazione del font predefinito su Instagram richiede l'utilizzo di applicazioni o servizi esterni, poiché il social network, parte dell'universo di Meta, non consente di modificare il carattere standard che è uniforme per tutti gli utenti. Una soluzione consiste nell'utilizzare un generatore di font per Instagram, tra cui uno dei più noti, IGFonts.io. Per farlo, nel campo Add text here, then scrolldown, digitare il testo del post. Mentre si scrivi appaiono in automatico diverse opzioni di caratteri personalizzati. Scegliere il font che si preferisce, quindi copiare il testo del post e incollarlo su Instagram. È un processo semplice e rapido che non richiede ulteriori azioni. Oltre a IGFonts.io, ci sono anche altri generatori di font simili per Instagram da esplorare, come Meta Tags, FontGet, InstaFonts.io, Lingojam. Sono tutti strumenti che permettono di personalizzare i font nei post e nella biografia Instagram in modo creativo.

Come fare a utilizzare un nuovo font per le bio di Instagram

Per apportare modifiche al font utilizzato nelle biografie su Instagram sono disponibili i generatori di font specifici per Instagram presenti online oppure fare uso delle numerose app, compatibili sia con smartphone Android sia con dispositivi iOS. Pensiamo ad esempio a Font Generator del sito MetaTags. Per utilizzarlo, visitare la sezione Font Generator del portale Meta Tags. Nel campo Edit text, posizionato nella parte superiore sinistra della pagina, inserire il testo da utilizzare nella bio. Sfogliare l'elenco di caratteri proposti che appare automaticamente sotto il campo Edit text e valutare le opzioni utilizzando l'anteprima disponibile nelle varie sezioni. Una volta effettuata la scelta, copiare il testo con il font personalizzato e incollarlo nella bio all'interno dell'applicazione Instagram.

Le app per cambiare font su Instagram

Tra le app per cambiare il font della biografia Instagram, ecco Fonts for Instagram - fantastici caratteri per bio, sviluppata da Pixster Studio, disponibile sia per dispositivi Android e sia per dispositivi iOS. Questa app può essere utilizzata su vari social network o siti web dove desideri mettere in evidenza la biografia e non solo su Instagram. I caratteri speciali offerti da questa app sono adatti anche per personalizzare calendari, note, biglietti d'auguri, contatti in rubrica. La procedura da seguire passa per il download dell'app e dalla successiva installazione. Quindi avviare l'app e selezionare l'opzione Instagram Bio dalla schermata iniziale. Nella seconda metà dello schermo è presente un lungo elenco di font gratuiti tra cui scegliere. Selezionare il font preferito e nella sezione Comporre digitare la biografia da associare al proprio profilo Instagram nell'app. Una volta completata la biografia, premere l'icona della funzione Copia per copiare il testo. Dopodiché incollare il testo nella sezione dedicata alla biografia all'interno dell'app Instagram. Esiste un limite di 2.200 caratteri per ciascuna biografia (circa 300 parole) e di 30 hashtag per ciascun post.

Come fare a utilizzare un nuovo font per le Storie di Instagram

A differenza dei post e delle biografie, Instagram offre la possibilità di cambiare il font direttamente attraverso l'app, senza la necessità di utilizzare strumenti esterni o generatori di font. Per farlo, accedere alle storie di Instagram dal proprio profilo. Scegliere la foto che si desidera condividere come storia. Nella schermata di modifica della storia, premere sul pulsante Aa situato in alto al centro. Digitare il testo da aggiungere alla storia e selezionare il carattere preferito scorrendo tra le opzioni disponibili a destra e a sinistra. A questo punto toccare il pulsante Fine per confermare la modifica e condividere la storia con il nuovo carattere tipografico selezionato. Se nessuno dei font proposti in app è di gradimento è possibile utilizzare generatori di font online gratuiti o app progettate per personalizzare i caratteri delle tue storie.