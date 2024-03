Come cambiare font su Windows

Cambiare il font del sistema operativo è, in un certo senso, un modo per personalizzare il proprio computer. Oltre allo sfondo, alle icone e ai suoni di sistema, l'utente può, infatti, decidere di variare il carattere delle scritte dei menu e delle finestre. Non parliamo, in questo caso, di mera dimensione (modifica che, invece, si rivolge a chi ha problemi di vista), ma del tipo di carattere: Arial, Tahoma, Calibri, e via discorrendo, tanto per intenderci.

Se state leggendo questo articolo è perché, probabilmente, non siete riusciti a trovare una opzione per cambiare font su Windows. Eppure, nelle vecchie versioni del sistema operativo di Microsoft, come ad esempio Windows 7 e Windows 8.1, esisteva un'apposita voce nelle impostazioni di personalizzazione dello schermo.

Con i nuovi aggiornamenti Windows, l'azienda statunitense ha reso più difficoltosa questa pratica, nascondendola (nel vero senso della parola) all'interno dello stesso sistema. Per variare il tipo di carattere del computer è, adesso, necessario apportare una modifica nel registro di sistema, con tutto ciò che ne consegue in termini di incompatibilità, instabilità e persino malfunzionamenti qualora qualcosa andasse storto.

Si tratta, dunque, di una modifica che richiede qualche rudimento di Windows, ma neppure troppo. Vediamo come riuscire nello scopo. E visto che siamo in tema, vi suggeriamo di dare prima un'occhiata al nostro articolo di approfondimento su come personalizzare Windows 11 gratis.