Come cambiare l'ID Apple su App Store per iPhone, iPad e Mac

L'ID Apple, dal 2024 rinominato Apple account, è la tua porta di accesso ai dispositivi e ai servizi della mela. Su tutti, ovviamente, l'App Store, per le app, e l'iTunes Store, per acquistare la tua musica e i tuoi film preferiti (anche se ora i film sono stati spostati su Apple TV). In alcuni casi però potresti aver bisogno di cambiare l'ID Apple per scaricare app o acquistare contenuti con un altro account. Vediamo quindi come cambiare ID Apple su App Store, da iPhone / iPad e Mac Ma perché potresti voler fare una cosa del genere? Il motivo più semplice è accedere a contenuti non disponibili nel tuo Paese, oppure perché hai due ID Apple, e su uno dei due hai associati alcuni tuoi acquisti, come app o musica, che vuoi sfruttare. Andiamo a scoprire come cambiarlo sui vari dispositivi della mela, perché puoi utilizzare diversi ID Apple per iCloud e l'App Store o iTunes.

Indice

Come cambiare ID Apple su App Store

La maggior parte delle persone ha un solo ID Apple, che è necessario per utilizzare un dispositivo della mela, che sia iPhone, iPad, un Mac o una Apple TV. Cos'è un ID Apple L'ID Apple, che da iOS / iPadOS 18 e macOS 15 è stato rinominato Apple Account. Questo account consente, come abbiamo anticipato, di utilizzare tutti i servizi essenziali della mela e sincronizzare le informazioni tra dispositivi. Tra le funzioni che consente di utilizzare l'ID Apple, abbiamo iCloud, Messaggi, Foto, il backup dei dati, e, ovviamente la possibilità di accedere ai contenuti dell'App Store e dell'iTunes Store. Generalmente tutti noi abbiamo un solo ID Apple, che usiamo per accedere ai dispositivi e sfruttare i servizi della mela. Perché potresti voler cambiare l'ID Apple per l'App Store L'App Store è la piattaforma che consente di scaricare app e giochi sul tuo dispositivo, effettuare acquisti in-app, pagare gli abbonamenti, gestire il tuo profilo Game Center, per connettersi con gli amici e raggiungere gli obbiettivi, e persino inviare carte regalo Apple. In alcuni casi, potresti voler utilizzare un ID Apple diverso per l'App Store. Perché? Ad esempio, se hai acquistato contenuti come app, musica o film utilizzando un ID Apple diverso, e potresti volervi accedere sul dispositivo Apple. Oppure potresti avere ancora del credito su un ID Apple e vuoi utilizzarlo per acquistare cose dall'App Store, oppure hai un ID Apple associato a un Paese diverso che ti consente di accedere ai contenuti di quel Paese (per esempio è il trucco che si usa per poter accedere ad Apple Intelligence dall'Italia, finché non è ancora disponibile). In ogni caso, è possibile utilizzare un ID Apple specificamente per gli acquisti dell'App Store, e diverso dall'ID Apple che stai utilizzando con altri servizi Apple come iCloud, Messaggi e FaceTime. Vediamo come fare. Come cambiare l'ID Apple per l'App Store su iPhone e iPad Ci sono un paio di modi per cambiare l'ID Apple per l'App Store su iPhone (e iPad), dalle Impostazioni e dall'App Store. Dalle Impostazioni Il più semplice è dalle Impostazioni: tocca l'icona a forma di ingranaggio nella schermata Home o nella Libreria app. Adesso tocca il tuo nome in alto e seleziona la voce File multimediali e acquisti, poi tocca la scritta in rosso Esci. Conferma la tua intenzione a disconnetterti dall'account toccando Esci. Ora il tuo ID Apple è disconnesso dall'App Store su quel dispositivo. Tocca ancora File multimediali e acquisti (di fianco al quale vedrai la scritta Configura) e seleziona Accedi. Apparirà una finestra pop-up che ti chiede se vuoi continuare a usare l'ID Apple associato al dispositivo (e iCloud): tocca la voce Non sei [il tuo nome]?. Digita l'indirizzo email e la password associati all'altro ID Apple che desideri utilizzare per accedere all'App Store. Se è la prima volta che accedi a questo account, potrebbe essere necessario dimostrare la tua identità inserendo un codice di verifica inviato a un dispositivo associato a quell'account. Adesso vedrai il nuovo ID Apple di fianco a File multimediali e acquisti, e puoi usare i contenuti ed eventualmente il credito di quell'ID Apple. Dall'App Store Un altro sistema è agire dall'App Store. Avvia l'app toccando l'icona azzurra con la "A" bianca stilizzata, poi tocca l'icona del tuo profilo in alto a destra. Nella nuova schermata scorri fino in fondo e tocca la voce Esci. Attendi qualche istante e la voce sparirà, allora scorri verso l'alto e torna in cima. Vedrai la scritta Accedi con ID Apple, toccala e nella finestra pop-up seleziona la voce Non [il tuo nome]?. Inserisci l'indirizzo email e la password associate all'ID Apple che desideri utilizzare. Come per le impostazioni, potresti dover confermare la tua identità inserendo un codice di verifica ricevuto su un dispositivo associato al nuovo account. Come cambiare l'ID Apple per l'App Store su Mac

Cambiare l'ID Apple per l'App Store su Mac è un po' più semplice. Clicca sull'App Store (l'icona azzurra con la "A" bianca stilizzata nel Dock) e poi seleziona il menu Store in alto (nella Barra dei menu). Nella finestra che si apre clicca su Esci. Adesso nell'angolo in basso a sinistra della finestra principale dell'App Store clicca su Accedi, poi digita l'indirizzo email associato all'ID Apple che desideri utilizzare e seleziona Accedi. Inserisci la password e clicca di nuovo Accedi. A questo punto potrai usare il nuovo ID Apple per accedere ai contenuti o effettuare acquisti. Come da telefono o iPad, potrebbe esserti chiesto di confermare la tua identità inserendo un codice di accesso apparso su un dispositivo attendibile associato all'ID Apple a cui stai cercando di accedere.

Come togliere ID Apple su App Store

Vuoi sapere come rimuovere il tuo ID Apple (o Apple Account) dall'App Store? Questa situazione potrebbe avvenire quando stai usando un dispositivo (iPhone, iPad o Mac) di un'altra persona che non ha inizializzato il dispositivo o comunque tolto il suo account. In questo caso, potresti trovare il suo ID Apple nell'App Store. Come procedere? Esattamente come abbiamo visto in precedenza: da iPhone o iPad vai nelle Impostazioni e tocca il tuo nome, poi seleziona File multimediali e acquisti e tocca Esci, per poi dare conferma. In alternativa puoi procedere direttamente dall'App Store. Se stai agendo invece da Mac, apri l'App Store e tocca il menu Store in alto, poi seleziona la vece Esci. Tieni presente che per uscire dall'App Store non è richiesto l'inserimento della password dell'ID Apple, richiesta invece in caso si voglia uscire dall'ID Apple associato al dispositivo.