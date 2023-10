In questa guida vedremo come cambiare immagine profilo Telegram ed eliminare una foto già impostata

Telegram è una delle migliori app di messaggistica istantanea. La piattaforma, nata all'inizio come applicazione alternativa a WhatsApp, è riuscita sin da subito a guadagnarsi una certa popolarità per via delle sue innumerevoli funzioni, configurandosi ad oggi come una delle app più scaricate sul cellulare. Utilizzare Telegram è davvero semplice e anche opzioni basilari, come ad esempio cambiare l'immagine del profilo, sono alla portata di tutti. Se avete creato da poco un account (magari dopo aver letto una delle nostre guide) e desiderate aggiungere una foto su Telegram, questo articolo vi tornerà molto utile.

Come cambiare immagine profilo Telegram - Android

Vediamo come cambiare immagine profilo Telegram dal cellulare, trattandosi di una procedura pressoché identica sia su Android che su iOS. In prima istanza focalizzeremo l'attenzione sul "robottino verde", rinviando i passaggi per iOS (e l'annessa controparte iPadOS) nel prossimo paragrafo. Non dimenticate ovviamente di scaricare l'app Telegram per Android e di eseguire l'accesso. Aprite Telegram Toccate l'icona con le tre righe orizzontali posizionate in alto a sinistra della schermata principale.

Scorrete con il dito verso il basso e selezionate l'opzione Impostazioni dal menu Cliccate sull'icona a forma di fotocamera posta immediatamente sotto al vostro nome e all'immagine del profilo (che può essere quella predefinita, vale a dire caratterizzata dalle iniziali del vostro nome e cognome, oppure un'immagine impostata precedentemente) Apparirà un menu dal quale potrete scegliere diverse opzioni. Se non lo avete ancora fatto, date i permessi per accedere alla galleria del vostro dispositivo e all'utilizzo della fotocamera. In particolare, il menu Scegli una foto o un video proporrà all'utente la possibilità di scegliere se: Scattare una nuova foto utilizzando la fotocamera dello smartphone o del tablet (prima icona)

Utilizzare un'emoji tra quelle presenti nella piattaforma

Scegliere un'immagine dalla galleria del dispositivo (ultima icona).

Pertanto, se volete scattare subito una nuova foto e salvarla come immagine del profilo, dovrete selezionare la prima icona a forma di fotocamera. Se, invece, desiderate inserire un'immagine della galleria come foto del profilo, bisognerà selezionare la foto desiderata dalle foto visualizzate. Nel primo caso, infatti, si aprirà la fotocamera per scattare la foto; nel secondo caso, dovrete scegliere una delle immagini presenti nella galleria.

Potete adesso modificare la vostra foto, sfruttando alcuni utili tools integrati nella piattaforma. Spostate l'immagine in modo che la parte di vostro interesse rientri perfettamente nella cornice di Telegram. Badate bene: se l'immagine in questione è di 512 x 512 pixel, verrà caricata integralmente. Continuando con le modifiche, il menu di Telegram in basso offre quattro differenti opzioni di personalizzazione: Con le prime due opzioni è possibile ruotare e spostare l'immagine

La terza opzione permette di inserire un testo colorato o un adesivo nella foto

L'ultima opzione permette di regolare la luminosità e il colore della foto. Una volta applicato le modifiche, fate clic su Fine per salvarle. A questo punto, non dovete fare altro che fare tap sul segno di spunta blu nell'angolo a destra per fare apparire la foto nel vostro profilo.

Come cambiare immagine profilo Telegram - iOS

Come abbiamo anticipato all'inizio, cambiare immagine profilo Telegram su iPhone non si discosta molto dai passaggi riportati nel precedente paragrafo: cambia giusto qualche voce. Vediamo quale. Anche in questo caso, non dimenticatevi di scaricare l'app Telegram per iOS e di eseguire prima l'accesso utilizzando le vostre credenziali. Aprite Telegram Toccate l'icona delle impostazioni (terza icona con la forma di un ingranaggio) dal menu in basso Cliccate sulla voce Cambia foto del profilo, posta immediatamente sotto alle vostre informazioni personali (nome e cognome, numero di cellulare ed eventuale foto già impostata) Date i permessi per accedere alla galleria Apparirà un menu dal quale potrete scegliere diverse opzioni. In particolare, Telegram offre quattro possibilità diverse per cambiare immagine profilo: Apri galleria (per scegliere l'immagine dalla galleria del dispositivo)

Imposta emoji (sfruttando una di quelle già presenti nella piattaforma)

Ricerca web (per cercare un'immagine su Internet

Elimina la foto (per cancellare la foto eventualmente già impostata). Cliccando, invece, nel piccolo riquadro posto sopra alle opzioni appena citate, sarà possibile aprire la fotocamera per scattare una nuova foto e salvarla come immagine del profilo. Potete adesso modificare la vostra foto, sfruttando alcuni utili tools integrati nella piattaforma. Spostate l'immagine in modo che la parte di vostro interesse rientri perfettamente nella cornice di Telegram. Badate bene: se l'immagine in questione è di 512 x 512 pixel, verrà caricata integralmente. Come modificare immagine profilo Telegram Continuando con le modifiche, il menu di Telegram in basso offre quattro differenti opzioni di personalizzazione: Con le prime due opzioni è possibile ruotare e spostare l'immagine

La terza opzione permette di inserire un testo colorato o un adesivo nella foto

L'ultima opzione permette di regolare la luminosità e il colore della foto. Una volta applicato le modifiche, fate clic su Fine per salvarle. A questo punto, non dovete fare altro che fare tap sul segno di spunta blu nell'angolo a destra per fare apparire la foto nel vostro profilo.

Come eliminare immagine profilo Telegram

Come dite? Avete già impostato un'immagine del profilo ma desiderate cancellarla? Nessun problema! Anche in questo caso provvederemo a diversificare la procedura in base al sistema operativo, per una maggiore specificità. Come eliminare immagine profilo Telegram su Android Aprite l'app Telegram Cliccate sull'icona con le tre linee orizzontali in alto a sinistra della schermata Scorrete con il dito verso il basso e fate tap su Impostazioni Toccate la vostra immagine Se avete impostato altre fotografie su Telegram, è possibile sfogliare l'album fotografico del profilo scorrendo verso sinistra e cliccando sull'immagine desiderata Se, invece, desiderate eliminare immagine Telegram, fate tap sull'icona con i tre puntini e selezionate Elimina dal menu a tendina. Come eliminare immagine profilo Telegram su iOS (iPhone e iPad) Aprite l'app Telegram Cliccate sulla voce Impostazioni dal menu in basso Cliccate su Modifica in alto a destra Da questa schermata è possibile apportare alcune modifiche, come ad esempio cambiare il nome e il cognome visualizzato su Telegram, l'username, aggiungere un nuovo account, impostare una biografia e, per l'appunto, cancellare immagine profilo Telegram Cliccate sull'immagine del vostro profilo Premete sull'icona a forma di cestino Fate tap su Fatto per concludere le modifiche.