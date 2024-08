Come cambiare indirizzo mail ID Apple?

Devi cambiare l'indirizzo di posta elettronica associato al tuo ID Apple, ma non sai come fare? Ecco una guida su come modificare i dati nel tuo profilo

Nella nostra quotidianità siamo ormai abituati a doverci interfacciare con decine di siti, software, app e piattaforme, ognuna delle quali con la propria funzione specifica e le proprie richieste verso gli utenti. Di base, per utilizzare la maggior parte dei servizi presenti sul web (o sui nostri dispositivi mobili) una delle prime cose richieste è la creazione di un account personale, solitamente associato a un indirizzo di posta elettronica. Può però capitare, con il tempo, di aver cambiato il nostro indirizzo e-mail, operazione che potrebbe costringerci a dover modificare i dati di tutti i nostri account. È così anche nel caso in cui volessimo cambiare l'indirizzo e-mail associato al nostro ID Apple. Si tratta di un'operazione abbastanza semplice da effettuare, per la quale basterà accedere al proprio account e modificare l'opzione relative nelle impostazioni del profilo, seguendo poi le istruzioni sullo schermo. Vediamo quindi, in modo più specifico, come fare per cambiare l'indirizzo mail legato al nostro ID Apple

Come cambiare l'indirizzo mail dell'ID Apple?

Cambiare l'indirizzo e-mail associato al tuo ID Apple può essere necessario per diversi motivi, come la sicurezza dell'account, la gestione delle comunicazioni da parte di Apple o semplicemente per aggiornare le tue informazioni personali, che a distanza di tempo possono anche cambiare.



In linea di massima, come spiega Apple, se "non utilizzi più l'indirizzo email associato al tuo ID Apple o non hai più accesso ad esso, puoi modificarlo", senza comunque perdere l'accesso ai tuoi contatti, ai tuoi acquisti o ad altre informazioni dell'account. Quindi, se desideri cambiare l'indirizzo e-mail associato al tuo account Apple, ci sono alcuni semplici passaggi da seguire. Ecco come procedere: Come prima cosa, dovrai accedere al tuo account Apple, utilizzando il tuo attuale indirizzo e-mail e la password sul sito ufficiale o sull'applicazione che solitamente utilizziamo con i nostri dati. A questo punto, occorrerà trovare le impostazioni del tuo account, cliccando sul nome del proprio profilo. Quindi, una volta effettuato l'accesso, dovrai recarti nelle impostazioni della sezione del profilo personale, e cercare l'opzione relativa alle impostazioni. Una volta trovata questa sezione, basterà individuare l'opzione relativa alla modifica dell'indirizzo e-mail (o dell'ID Apple), solitamente chiamata "E-mail e numeri di telefono", premere su "Modifica" e seguire le istruzioni che compariranno sullo schermo per inserire il nuovo indirizzo e-mail che desideri associare al tuo ID Apple. Toccando invece sul pulsante con un cerchio rosso, sarà possibile rimuovere il vecchio indirizzo di posta elettronica, selezionandolo e premendo poi su "Elimina". Ovviamente, il consiglio è quello di rileggere i nuovi dati prima di confermarli, di modo da assicurarsi di aver inserito correttamente il proprio indirizzo e-mail, scongiurando così problemi futuri. Se tutti i dati inseriti sono corretti, puoi procedere con la modifica del tuo indirizzo e-mail associato all'ID Apple. In alcuni casi potresti dover confermare la modifica seguendo le procedure di verifica previste da Apple, che potrebbero includere l'invio di un codice di verifica via e-mail o SMS sul proprio numero di cellulare. A questo punto, il tuo indirizzo di posta elettronica associato al tuo account Apple dovrebbe essere stato correttamente cambiato. In ogni caso, assicurati di verificare che il nuovo indirizzo e-mail sia correttamente associato al tuo ID Apple, facendo un log out e accedendo nuovamente al tuo profilo utilizzando il nuovo indirizzo e-mail e la relativa password. Come consiglia la stessa Apple, "il modo più semplice per modificare l'indirizzo email associato al tuo ID Apple è tramite il tuo iPhone o altro dispositivo attendibile. Un dispositivo attendibile è un dispositivo a cui hai già effettuato l'accesso con il tuo ID Apple Se non disponi di un dispositivo attendibile, puoi comunque modificare l'indirizzo email del tuo ID Apple sul web". Per cambiare l'indirizzo via web bisogna recarsi su appleid.apple.com ed effettuare l'accesso, dopodiché basterà seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per modificare l'indirizzo email associato al nostro ID Apple. Come chiarisce Apple in merito alla possibile conferma dei dati, "potresti dover inserire un codice di verifica inviato al tuo nuovo indirizzo email dell'ID Apple". È importante tenere presente che non è possibile utilizzare un indirizzo email già utilizzato da un altro ID Apple. Inoltre, "se utilizzi servizi come iCloud o Messaggi, assicurati di accedere a tali servizi con il tuo nuovo ID Apple".

Come cambiare l'ID Apple senza perdere i dati?

Come purtroppo può però accadere quanto abbiamo a che fare con la tecnologia, il rischio di effettuare dei cambiamenti e di perdere dei dati per noi importanti è sempre alto. Anche cambiare l'ID Apple è un'operazione importante, che richiede attenzione per evitare la perdita di informazioni cruciali associate al proprio account e a tutti i dispositivi a esso collegati. Quindi, prima di procedere con la modifica dell'ID del proprio account Apple, è importante assicurarsi di aver effettuato un backup completo di tutti i dati importanti presenti sui nostri dispositivi Apple. Il backup può essere effettuato indiffirentemente utilizzando iCloud o iTunes, dipende dalle preferenze dell'utente. Prima di cambiare l'ID Apple, bisogna assicurarsi di aver scollegato tutti i propri account e servizi associati all'ID attuale, compresi App Store, iTunes, iCloud e tutti gli altri servizi Apple che potremmo aver collegato al nostro profilo negli anni. A questo punto, dopo aver effettuato l'accesso al nostro account Apple, dovremo accedere alle impostazioni relative al profilo e cercare l'opzione che permette di modificare l'ID Apple attuale. Giunti in questa sezione, basterà seguire le istruzioni per cambiare l'ID Apple, inserendo il nuovo indirizzo e-mail desiderato. Esattamente come visto prima, potrebbe essere necessario dover confermare le modifiche seguendo le indicazioni fornite da Apple. Una volta cambiamo il nostro ID Apple, è opportuno assicurarsi di ricollegare tutti i servizi e account con i nuovi dati inseriti. Effettuate questa procedura, potremo verificare che tutti i nostri dati siano ancora accessibili e correttamente sincronizzati con il nuovo ID Apple, controllando i contatti, le app, i file e qualsiasi altra informazione importante per assicurarti di non aver perso nulla durante il processo di modifica.

Che indirizzo e-mail usare per ID Apple?

Non ci sono regole specifiche per scegliere quale indirizzo e-mail usare per il nostro ID Apple, ma di sicuro ci sono alcuni consigli e suggerimenti da tenere a mente prima di effettuare la nostra scelta. Ad esempio, è consigliabile utilizzare un indirizzo e-mail al quale si ha facile accesso e che viene utilizzato regolarmente. Possibilmente un indirizzo e-mail primario e con un provider affidabile, dato che sarà associato a tutti i nostri acquisti, servizi e dati Apple. È quindi importante essere sicuri di utilizzare un indirizzo di posta elettronica valido, regolarmente attivo e, soprattutto, molto sicuro, visto che potrebbe servire anche per scopi di autenticazione e recupero dell'account, oltre che per ricevere comunicazioni importanti da parte di Apple. Scegli quindi un indirizzo e-mail sicuro che non sia facilmente accessibile a terze persone, utilizzando password complesse e attivando l'autenticazione a due fattori per proteggere il nostro account da accessi non autorizzati. Il consiglio è quindi quello di dare preferenza a un indirizzo e-mail personale, e non uno lavorativo o condiviso con altre persone. L'indirizzo scelto, come visto, prima di essere confermato dovrà essere verificato correttamente, seguendo le istruzioni per la verifica di Apple. In ogni caso, come specificato sul proprio sito da Apple, "se viene visualizzato un messaggio che indica che l'indirizzo e-mail che vuoi usare non è disponibile o è già in uso, verifica che tu o un membro della famiglia non stiate già utilizzando tale indirizzo e-mail con un altro ID Apple. Se un membro della famiglia usa quell'indirizzo e-mail, rimuovilo dal suo account, poi prova a utilizzarlo".

Cosa succede se si cambia ID Apple?

Come chiarito sul proprio sito dalla multinazionale americana con sede a Cupertino, "se non utilizzi più l'indirizzo email associato al tuo ID Apple o non hai più accesso ad esso, puoi modificarlo. Non perderai comunque l'accesso ai tuoi contatti, ai tuoi acquisti o ad altre informazioni dell'account". Ciò nonostante, cambiare il proprio ID Apple può ovviamente comportare alcune conseguenze nel modo nel quale accediamo ai servizi associati al nostro account sui nostri dispositivi. In primis, come spiegato, una volta cambiato l'ID Apple dovremo utilizzare il nuovo indirizzo di posta elettronica e la (eventuale) nuova password per accedere ai servizi Apple come iCloud, App Store, iTunes, Apple Music e altri, dato che queste credenziali sono l'identificativo principale per tutti i tuoi dispositivi e servizi Apple. Tutti gli acquisti effettuati precedentemente con l'ID Apple dovrebbero essere ancora presenti ma, nel caso in cui qualcosa dovesse mancare, basterà contattare il supporto Apple, che provvederà celermente a risolvere il problema.

