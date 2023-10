Come cambiare IP senza una VPN

Questo numero, apparentemente grande, si è rivelato insufficiente date le crescenti connessioni alla rete. Per questo motivo, è stato introdotto il nuovo protocollo IPv6, che offre oltre 27 miliardi di indirizzi unici, per far fronte al crescente numero di dispositivi connessi a Internet.

Gli indirizzi IP pubblici sono fondamentali per il funzionamento di Internet, in quanto consentono ai server di identificare quale dispositivo invia una richiesta e dove inviare la risposta, per semplificarlo, possiamo paragonare l'indirizzo IP al nostro numero di telefono. Oggi esistono due versioni degli indirizzi IP utilizzate nella rete. La prima è identificata come IPv4 ed è caratterizzata dal formato 3.3.3.3, in cui ogni cifra separata da punti varia da 0 a 255, consentendo l'indicizzazione di un massimo di 4,2 miliardi di indirizzi unici.

Ci sono diverse ragioni per cambiare l'indirizzo IP attraverso il quale accedere a Internet. Un metodo comune e ampiamente utilizzato è l'uso di una VPN. Ma dato che spesso i servizi VPN sono a pagamento, andiamo alla ricerca di alternative gratuite per modificare il proprio indirizzo IP (Internet Protocol). Quest'ultimo è un identificatore unico assegnato a ciascun dispositivo collegato a una rete. Solitamente, si distinguono gli indirizzi IP privati, utilizzati all'interno di reti personali o aziendali, dagli indirizzi IP pubblici, utilizzati su Internet.

Indirizzo IP, come faccio a sapere qual è

Esistono numerosi strumenti online che consentono di individuare il proprio indirizzo IP pubblico. Uno dei servizi particolarmente pratici è IP Leak . Per scoprire il proprio indirizzo IPv4 o IPv6 basta allora visitare la pagina web di IP Leak e l'indirizzo verrà visualizzato istantaneamente. Questo strumento è anche utile per verificare l'efficacia delle tecniche descritte in dettaglio in questo articolo, finalizzate alla modifica dell'indirizzo IP .

Cambiare indirizzo IP riavviando il modem o il router

Cambiare indirizzo IP utilizzando un proxy

Un esempio di servizio proxy gratuito è CyberGhost Free Proxy , offerto dalla nota VPN di CyberGhost. Questo servizio è gratuito, sicuro e rapido, ed è utilizzabile attraverso un'apposita estensione. KProxy è uno dei server proxy web gratuiti più diffusi, con oltre 1,5 milioni di utenti al mese. Ma la versione gratuita presenta alcune limitazioni, come sessioni limitate a tre ore e un limite di trasferimento dati di 300 MB. Un'altra opzione è rappresentata da Hide My Ass, un proxy gratuito che gode di una buona reputazione tra gli utenti di Internet. Questo servizio offre la possibilità di connettersi solo da sei posizioni geografiche specifiche.

Cambiare indirizzo IP utilizzando Tor

Tor è un software nato negli anni 90 con l'obiettivo di proteggere le comunicazioni online dell'intelligence americana.

Nel corso del tempo si è evoluto diventando un efficace strumento per la navigazione anonima in Internet. Tor è impiegato per scopi nobili, come supportare ONG e attivisti nella protezione della loro privacy da possibili regimi repressivi. Viene utilizzato anche da utenti con pessime intenzioni come criminali digitali per sfuggire alla sorveglianza delle forze dell'ordine. La rete Tor si basa su onion routers, che instradano le connessioni attraverso una serie di tunnel criptati. Questa complessa infrastruttura rende estremamente difficile, se non quasi impossibile, scoprire l'identità degli utenti.

Un aspetto distintivo di Tor è la possibilità di creare siti web anonimi con il dominio .onion. Facciamo quindi presente l'esistenza di alcune limitazioni nell'utilizzo di Tor per cambiare il proprio indirizzo IP. La navigazione tramite Tor è notoriamente lenta a causa del reindirizzamento dei dati attraverso vari nodi sparsi in tutto il mondo. La velocità di connessione dipende dal nodo più lento nel percorso, il che la rende inadatta per attività che richiedono una trasmissione veloce, come la fruizione di contenuti multimediali o l'accesso a siti web complessi.

Infine, alcuni gestori di rete possono bloccare le connessioni a Tor, ostacolando l'utilizzo su reti istituzionali. Di conseguenza, Tor è consigliato principalmente per coloro che desiderano sfuggire alla censura o accedere al dark web. Tuttavia, non è la scelta ideale per scaricare file P2P o fruire di contenuti in streaming, poiché presenta limiti di sicurezza, specialmente quando si tratta di grandi quantità di traffico.