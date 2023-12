Andiamo a vedere come fare, e scoprirete che è sorprendentemente facile impostare la vostra serie TV preferita in lingua originale , e magari imparerete anche qualche modo di dire che non conoscevate! Ma prima di approfondire questo argomento, vi ricordiamo di dare un'occhiata alla nostra guida su come cambiare la qualità video su Netflix .

Queste sono due delle situazioni in cui potreste trovarvi e per cui vorreste sapere come cambiare lingua su Netflix , da computer, telefono o smart TV .

Guardare i film in lingua originale è uno dei modi migliori per imparare o impratichirsi con una lingua, e spesso e volentieri anche per apprezzare meglio le sfumature di una sceneggiatura. Oppure la vostra interfaccia è impostata su una lingua straniera e volete sapere come riportarla in italiano?

Indice

Come cambiare lingua audio e sottotitoli su Netflix

Volete sapere come cambiare la lingua su Netflix? Sappiate che la procedura implica solo la modifica della lingua dei contenuti per i quali è disponibile un diverso doppiaggio o quello in originale, non la possibilità di accedere a film e serie TV a cui prima non potevate accedere perché esclusivi di un altro Paese.

Netflix mostra 5-7 lingue pertinenti su TV e dispositivi connessi alla TV in base alla posizione e alle impostazioni della lingua, ma comunque vedrete sempre tutte le lingue disponibili, mentre se volete scaricare un contenuto per la visione offline vi verranno mostrate le 2 lingue più rilevanti.

Chiarito questo punto, vediamo come cambiare la lingua di audio e sottotitoli su Netflix, da telefono, computer o altri dispositivi.

Da telefono Android o iPhone

Il processo per cambiare la lingua su Netflix da telefono è lo stesso, sia per dispositivi Android che per iPhone o iPad. Per prima cosa, assicuratevi di aver installato l'app da Play Store o App Store, successivamente avviatela ed effettuate l'accesso con il vostro account.

Per farlo, cliccate su Accedi e inserite la vostra email o numero di telefono e la vostra password, poi cliccate nuovamente su Accedi. Adesso potete scegliere il vostro profilo di visione toccando l'immagine del vostro profilo in alto a destra, poi selezionate la voce Gestione profili e toccate il profilo per il quale volete modificare le impostazioni della lingua.

Qui selezionate la scheda Lingue audio e sottotitoli, poi scorrete tra le lingue disponibili e sceglietene una predefinita. Questa operazione vi permette di scegliere la lingua predefinite per la riproduzione video sul vostro account, ma potete anche cambiare le impostazioni della lingua da un video (poi Netflix la ricorderà e applicherà alle altre visioni successive).

Per usare questa funzione, andate su un video che volete guardare e toccate la locandina. Qui toccate Riproduci e mettetelo in pausa, poi toccate in basso a destra, sotto al cursore di avanzamento riproduzione, la voce Audio e Sottotitoli.

Qui selezionate, sotto Audio, la lingua desiderata tra quelle disponibili, e ripetete la stessa operazione per Sottotitoli, in caso vogliate mostrarli in una certa lingua (per impostazione predefinita sono su Off). Quando avete finito, cliccate su Applica in basso a destra, e come abbiamo già anticipato questa impostazione verrà poi conservata in futuro, almeno per il vostro profilo.

Da PC o Mac

Se invece volete cambiare la lingua su Netflix da computer, la procedura è un po' diversa, in quanto dovrete operare dal sito del servizio.

Per farlo, andate sulla pagina iniziale di Netflix e se necessario cliccate in alto a destra su Accedi. Nella schermata che si viene ad aprire inserite il vostro indirizzo email o numero di telefono, poi digitate la vostra password e cliccate nuovamente su Accedi per effettuare l'accesso.

Nella schermata iniziale, passate il mouse sull'immagine del vostro profilo in alto a destra e cliccate su Account, poi scorrete verso il basso fino alla sezione Profilo e controlli parentali del menu Account e cliccate sul profilo per il quale si desidera modificare la lingua.

Si aprirà un menu a discesa: cliccate sulla voce Cambia a destra di Lingua, e nella finestra che appare scorrete in basso fino a Lingue per serie e film: scegliete le vostre lingue predefinite di riproduzione mettendo la spunta accanto alle lingue a cui siete interessati, poi per salvare le modifiche cliccate su Salva.

Se invece volete cambiare la lingua durante la riproduzione, sia per l'audio che per i sottotitoli, come da app per dispositivi mobili potete farlo durante la riproduzione.

Scegliete un contenuto e avviatene la riproduzione, poi mettetelo in pausa e nella parte inferiore dello schermo, sulla destra, passate il mouse sull'icona a forma di fumetto.

Apparirà una finestra divisa in due sezioni: Audio e Sottotitoli.

Cliccate sulla lingua che intendete impostare per l'audio e, se lo desiderate, anche per quella relativa ai sottotitoli (per impostazione predefinita è su Off). Come da app, questa impostazione verrà mantenuta in memoria, per il profilo corrente, anche per i video successivi (se disponibile), quindi in caso non vi vada bene dovrete cambiarla nello stesso modo.

Un altro modo per cambiare la lingua su Netflix da computer, è attraverso l'app di Netflix per Windows. Dopo averla avviata ed effettuato l'accesso, potete cambiare la lingua di audio e sottotitoli direttamente da un contenuto.

Avviate un film o una serie TV di vostro gradimento, poi mettetela in pausa in basso a destra cliccate sull'icona a forma di fumetto: selezionate la lingua per audio ed eventualmente per i sottotitoli, esattamente come avete fatto da browser.

Da smart TV