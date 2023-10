Volete sapere come cambiare la lingua su TikTok? Nei paragrafi di questa guida vi spieghiamo come procedere, un passo alla volta.

Vi piacciono i social network e, in particolare, siete fan di TikTok e non riuscite a smettere di guardare i video divertenti e di pubblicarne di vostri? L'app è tra le piattaforme più utilizzate al giorno d'oggi, con funzionalità che vengono migliorate e nuove che vengono aggiunte e messe a disposizione degli utenti. Avete un profilo TikTok vostro e volete cambiare la lingua? Se siete alla ricerca di questa informazione dovete sapere che avete appena trovato ciò di cui avete bisogno. In questa nostra guida che abbiamo scritto appositamente per voi troverete le istruzioni utili, illustrate in manier chiata un passo dopo l'altro. Dunque, se vi abbiamo incuriosito a sufficienza e state ancora leggendo, allora ritagliatevi un po' del vostro tempo da dedicare ai prossimi paragrafi. Vi consigliamo, inoltre, di eseguire i vari passaggi proprio mentre li leggete, in questo modo riuscirete subito nell'intento di cambiare lingua TikTok e non rischierete di commettere errori e di dover ripetere la procedura dall'inizio. Che ne dite, siete pronti per iniziare?

Indice

Cambiare la lingua TikTok da dispositivo mobile

Iniziamo subito con il procedimento utile a cambiare la lingua su TikTok da dispositivo mobile. Prendete il vostro smartphone o il vostro tablet e sbloccate lo schermo, se è necessario. Avviate poi l'app di TikTok con un clic sulla sua icona. A questo punto, dovrete effettuare il login scrivendo le credenziali che avete scelto in fase di registrazione, poi fate tap sul tasto Accedi. Una volta visualizzata la schermata del social dovrete fare clic sull'icona del vostro profilo, che vedrete in basso a destra sullo schermo. Poi fate tap sulle le tre linee orizzontali che troverete a destra in alto e selezionate la voce Impostazioni e privacy nel menù che comparirà. Premete sulla voce Lingue dell'app e cercate quella che vi interessa. Una volta trovata dovrete metterci il segno di spunta accanto. Ora non vi resta che fare clic sul tasto Fine, presente a destra in alto, per confermare la vostra scelta. Ecco che l'app verrà riavviata in automatico per far sì che le voci vengano tradotte nella nuova lingua che avete appena selezionato. Dovete sapere che il cambio della lingua TikTok verrà applicato solo al dispositivo che stata utilizzando. Se accedete al social network da un altro, allora troverete l'idioma impostato in precedenza. Per questo motivo, se usate il social network cinese da più dispositivi e volete cambiare la lingua su tutti dovrete ripetere l'operazione appena illustrata su ognuno di questi.

Cambiare la lingua TikTok da computer

Utilizzate TikTok dal computer o avete a disposizione questo dispositivo in questo momento? Nessun problema, è possibile cambiare la lingua su TikTok anche da PC e vi stiamo per spiegare passo dopo passo come si fa, siete pronti? Dunque, accendete il PC e avviate il browser che usate di solito per navigare in rete. Andate sulla pagina principale di TikTok ed effettuate il login usando le credenziali che avete indicato al momento della registrazione al social network cinese. Una volta dentro dovrete fare clic sull'icona del vostro profilo, che troverete a destra in alto. Dal menù che apparirà dovrete selezionare la lingua nella quale volete tradurre l'interfaccia della piattaforma. Dopo averla scelta la pagina di TikTok verrà ricaricata in automatico e sarà tradotta nella nuova lingua che avete indicato.

Lingue preferite su TikTok

Nella sezione Lingua troverete anche l'opzione Lingue preferite. Non sapete di cosa si tratta? Qui potrete aggiungere altre lingue, oltre a quella impostata, in modo tale da visualizzare i contenuti anche nelle nuove lingue scelte. Dunque, mettete il segno di spunta accanto a quelle che vi interessano e premere su Fine per confermare la vostra scelta. Al termine potrete così vedere direttamente nella Home dei contenuti anche in idiomi differenti.