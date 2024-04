Vi siete appena iscritti a Reddit, e avete scoperto di avere un nome utente del tipo Latter-Locksmith1868? Non proprio il massimo per risaltare nella piattaforma, comunicare con gli altri utenti e magari aumentare il proprio karma. Vediamo quindi come cambiare nome utente su Reddit, sia da sito che da app per dispositivi mobili. Ma prima di iniziare, una parola di avviso. Non sempre è possibile cambiare nome utente su Reddit. Questo dipende infatti dalla procedura che avete usato per iscrivervi, che sia utilizzando il vostro account Google o Apple, oppure l'email. Vediamo quindi le opzioni a vostra disposizione a seconda dei casi specifici che incontrerete, cercando di capire come sfruttare al meglio le (poche) possibilità a vostra disposizione. Se per qualche ragione foste invece alla ricerca di una soluzione più drastica, abbiamo anche una guida su come eliminare un account Reddit.

Indice

Informazioni preliminari

Se vi state chiedendo se potete cambiare nome utente su Reddit, sappiate che non c'è una risposta univoca. La possibilità o meno di farlo dipende infatti dalla procedura che avete utilizzato per iscrivervi. Ovvero se avete utilizzato il vostro account Google o Apple, oppure la vostra email. Inoltre tenete presente che, anche se dovesse essere possibile cambiare nome utente, potete solo scegliere tra quelli disponibili. Questo perché non è detto che il nome che volete utilizzare sia libero, e in quel caso dovrete sceglierne un altro. Se vi siete iscritti con Google o Apple Perché diciamo questo? Perché se avete cliccato su Google o Apple in fase di registrazione, allora vi sarà stato assegnato un nome utente automatico. Ovvero nella forma Latter-Locksmith1868. In questo caso, quando pubblicate qualcosa per la prima volta vi verrà chiesto di cambiarlo. Attenzione: dovrete comunque farlo entro 30 giorni dalla creazione dell'account. Ed è quanto andremo a vedere in questo articolo, ma attenzione: potrete farlo solo una volta. Una volta cambiato il nome utente, non potrete più modificarlo. Se vi siete iscritti tramite email Se invece avete usato l'email per iscrivervi, all'inizio della procedura vi è stato proposto un nome utente, con la facoltà di cambiarlo. Una volta data conferma e scelta la password, non potrete più modificarlo. In questo caso, se vi siete accorti di un refuso o non vi piace il nome, dovrete creare un secondo account. E il nome visualizzato? Su Reddit c'è un nome che potete cambiare quante volte volete, e si chiama Display name (nome visualizzato). Il problema è che i vostri post e commenti mostreranno solo il nome utente. Il tuo nome visualizzato può essere modificato, ma non viene mostrato quando pubblicate o commentate. Per cambiare il Display name, cliccate in alto a destra sulla vostra icona di profilo, poi cliccate sul View Profile. Qui a destra cliccate su Edit Profile e nella pagina seguente inserite un nome sotto Display name (massimo 30 caratteri).

Come cambiare il nome utente su Reddit da sito

Assumendo che vi siate iscritti a Reddit utilizzando il vostro account Google o Apple, potete cambiare il nome utente una volta. Come abbiamo anticipato, potete farlo solo entro 30 giorni dall'iscrizione. Come cambiare il nome utente Se volete farlo dal PC, che sia Windows, Mac o altro sistema operativo, potete usare il sito di Reddit. Andate sulla pagina iniziale della piattaforma e se necessario effettuate l'accesso cliccando in alto a destra su Accedi. Cliccate sul vostro account Google o Apple e successivamente cliccate sulla vostra immagine di profilo in alto a destra. Ora vi verrà chiesto se desiderate mantenere il vostro nome utente attuale o se volete cambiarlo. Se volete cambiarlo, cliccate su Cambia nome utente. Apparirà un campo in cui potete inserire il vostro nuovo nome utente (deve avere una lunghezza compresa tra 3 e 23 caratteri). Se non dovesse risultare disponibile, vedrete la scritta rossa "that username is already taken", e non potrete salvarlo. Se invece appare una scritta verde: Fantastico! Il nome utente è disponibile, significa che il nome utente è disponibile e potete usarlo. Fate molta attenzione, perché una volta modificato non potrete più cambiarlo. Se vi sembra tutto in regola, cliccate su Avanti. Nella schermata successiva, confermate la vostra intenzione cliccando su Salva nome utente e il nome sarà salvato. Se non vedete la possibilità di cambiare il nome utente Se non vedete l'opzione per cambiare il nome utente, potreste aver scelto accidentalmente di mantenere il vostro nome utente attuale. Oppure sono passati più di 30 giorni da quando avete creato l'account.

Come cambiare il nome utente su Reddit da app

In alternativa, potete cambiare il vostro nome utente di Reddit da app. Come cambiare il nome utente da app Per farlo, scaricate l'app della piattaforma sul vostro dispositivo Android o iOS, poi toccate Accedi. Effettuate l'accesso con il vostro account Google o Apple, poi toccate il vostro avatar per aprire il menu relativo alle opzioni per il profilo. Toccate la vostra icona di profilo in alto a destra, poi selezionate la voce Profilo. Vi verrà chiesto se desiderate mantenere il vostro nome utente attuale o cambiarlo. Se desiderate cambiarlo, toccate Cambia nome utente. Apparirà un campo in cui potete inserire il vostro nuovo nome utente (deve avere una lunghezza compresa tra 3 e 23 caratteri). Se non dovesse risultare disponibile, vedrete la scritta rossa "that username is already taken", e non potrete salvarlo. Se invece appare una scritta verde: Fantastico! Il nome utente è disponibile, significa che il nome utente è disponibile e potete usarlo. Fate molta attenzione, perché una volta modificato non potrete più cambiarlo. Se vi sembra tutto in regola, toccate Avanti e nella schermata successiva confermate toccando Salva nome utente. Il nome sarà salvato. Se non vedete la possibilità di cambiare il nome utente Se non vedete l'opzione per cambiare il nome utente, potreste aver scelto accidentalmente di mantenere il vostro nome utente attuale. Oppure sono passati più di 30 giorni da quando avete creato l'account.

Come creare un secondo account su Reddit

Se non potete cambiare nome utente, l'unica opzione a vostra disposizione è creare un secondo account Reddit. A questo punto potete inserire il nome utente che desiderate utilizzare, se disponibile. La procedura per farlo è diversa da sito o app. Come creare un secondo utente da sito

Se volete creare un secondo utente da sito, cliccate in alto a destra sulla vostra icona di profilo. Nel menu che appare, cliccate su Log Out, poi nella schermata iniziale cliccate in alto a destra su Accedi. Adesso potete iscrivervi con un altro account utilizzando l'email o il vostro account Google o Apple. Se utilizzate l'email potrete inserirla e poi nella schermata successiva scegliere subito il nome utente. Con account Google o Apple dovrete cambiarlo successivamente come spiegato nei capitoli precedenti. Per passare da un account all'altro dovrete cliccare su Log Out dopo aver selezionato l'icona di profilo e poi accedere con il secondo account. Come creare un secondo utente da app